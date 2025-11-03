ETV Bharat / state

క్లిష్టమైన శస్త్రచికిత్స చేశారు - మహిళ జీవితాన్ని నిలబెట్టారు

నిరంతరంగా మూత్రం లీకేజీ సమస్య - శస్త్ర చికిత్స చేసి సమస్యను పరిష్కరించిన కర్నూలు కిమ్స్​ వైద్యులు

kurnool kims Hospital Doctor Saved Women Life By Doing Hysterectomy Surgery
kurnool kims Hospital Doctor Saved Women Life By Doing Hysterectomy Surgery (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 4:27 PM IST

2 Min Read
kurnool kims Hospital Doctor Saved Women Life By Doing Hysterectomy Surgery : గ‌ర్భాశ‌యంలో ఫైబ్రాయిడ్ ఏర్ప‌డ‌డంతో పాతికేళ్ల వ‌య‌సులోనే బేతంచ‌ర్ల‌కు చెందిన ఓ యువ‌తికి హిస్టరెక్టమీ (గ‌ర్బాశ‌య తొల‌గింపు) శ‌స్త్రచికిత్స చేయాల్సి వ‌చ్చింది. ఫైబ్రాయిడ్ కార‌ణంగా ఆమెకు త‌ర‌చు ర‌క్త‌స్రావం అవుతుండ‌డంతో ఆ శ‌స్త్రచికిత్స త‌ప్ప‌లేదు. అప్ప‌టికే పెళ్ల‌య్యి ఇద్ద‌రు పిల్ల‌లు కూడా ఉండ‌డంతో దానికి కుటుంబ‌ స‌భ్యులు కూడా అంగీకారం తెలిపారు. అయితే, హిస్ట‌రెక్ట‌మీ చేసిన త‌ర్వాత ఆమెకు త‌ర‌చు మూత్రం లీక్ అవ్వ‌డం సమస్య ప్రారంభమయ్యింది. దీనివ‌ల్ల ఆమె ఎక్క‌డ‌కూ బ‌య‌ట‌కు వెళ్ల‌లేక‌పోవ‌డం, త‌ర‌చు దుర్వాస‌న‌తో శారీర‌కంగా, మాన‌సికంగా తీవ్ర ఇబ్బందిని ఎదుర్కునేవారు. రెండు నెల‌ల త‌ర్వాత క‌ర్నూలు కిమ్స్ ఆస్ప‌త్రిలో యూరాల‌జీ విభాగాధిప‌తి డాక్ట‌ర్ వై.మ‌నోజ్ కుమార్ ఆమెకు సంక్లిష్ట‌మైన శ‌స్త్రచికిత్స చేసి, పూర్తి ఊర‌ట క‌ల్పించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివ‌రాల‌ను ఆయ‌న తెలిపారు.

డాక్టర్లు చెప్పిన వివరాల ప్రకారం నంద్యాల జిల్లా బేతంచ‌ర్ల‌కు చెందిన పాతికేళ్ల యువ‌తికి త‌ప్ప‌నిస‌రి ప‌రిస్థితిలో హిస్ట‌రెక్ట‌మీ చేయాల్సి వ‌చ్చింది. అయితే, ఆ త‌ర్వాతి నుంచి ఆమెకు మూత్రం లీక్ అవుతుండ‌డంతో కర్నూలు కిమ్స్​ ఆస్పత్రికి వ‌చ్చారు. అక్క‌డ ఆమెకు సీటీ సిస్టోగ్ర‌ఫీ లాంటి కొన్ని ప‌రీక్ష‌లు చేయగా, ఆ మహిళకు మూడు వెసికోవెజైన‌ల్ ఫిస్టులాలు ఏర్ప‌డ్డాయ‌ని తెలిసింది. ఇవి మూత్ర‌కోశానికి, యోనికి మ‌ధ్య‌న ఏర్ప‌డ‌తాయని యూరాలజీ డాక్టర్​ తెలిపారు. శ‌స్త్రచికిత్స కార‌ణంగా ఏర్ప‌డిన ఈ ఫిస్టులాల వ‌ల్లే ఆమెకు మూత్రం లీక్ అయ్యే స‌మ‌స్య త‌లెత్తిందని గర్తించారు. ఇలా జ‌ర‌గడం వ‌ల్ల రోగులు స‌మాజానికి, త‌మ కుటుంబ‌స‌భ్యులకు కూడా దూరమై, క్ర‌మంగా ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోతారని వైద్యులు తెలుపుతున్నారు.

ఈ కేసు చాలా క్లిష్టమైందని, మూడింటిలో ఒక ఫిస్టులా మూత్ర‌నాళానికి చాలా ద‌గ్గ‌ర‌గా ఉందని వైద్యులు నిర్దారించారు. అందువ‌ల్ల దాన్ని తొలగించడానికి అత్యంత జాగ్ర‌త్త‌గా, అనుభవంతో చికిత్స చేయాల్సి ఉంటుంది. దానికితోడు మొద‌టి శ‌స్త్రచికిత్స జ‌రిగిన త‌ర్వాత క‌ణ‌జాలాలు స్థిర‌ప‌డేందుకు క‌నీసం మూడు నెల‌లు ఆగాల్సి ఉంటుంది. వాళ్లు రెండు నెల‌ల త‌ర్వాత ఆస్పత్రికి వ‌చ్చారు. దాంతో మ‌రో నెల‌రోజులు ఆగ‌మ‌ని చెప్పి, ఆ త‌ర్వాత శ‌స్త్రచికిత్స చేప‌ట్టినట్లు వైద్యులు తెలిపారు.

ఈ శస్త్రచికిత్సలో మూత్రాశయాన్ని, యోనిని వేరు చేసి, దెబ్బతిన్న భాగాలను శుభ్రపరచి, కొత్త పొరలతో అంతా సవ్యంగా చేసినట్లు వైద్యులు వివరిస్తున్నారు. అత్యంత క‌చ్చితత్వం, జాగ్ర‌త్త‌ల‌తో మూడు ఫిస్టులాల‌నూ మూసేసినట్లు పేర్కొన్నారు. శ‌స్త్రచికిత్స త‌ర్వాత ఆ మహిళ కోలుకున్నారు. మొత్తం క్యాథెట‌ర్లు, ట్యూబులు కూడా తీసేసి ఆమెను డిశ్చార్జి చేసినట్లు వెల్లడించారు. ఇప్పుడు మూత్రం లీకేజీ లేక‌పోవ‌డంతో ఆమెకు పూర్తి ఆత్మ‌విశ్వాసం వ‌చ్చిందని, ఇంత‌కుముందు కంటే ఎంతో సంతోషంగా ఉన్నారని తెలిపారు.

వెసికో వెజైనల్ ఫిస్టులా అనేది మహిళల జీవితాలను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేసే సమస్య అని వైద్య నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఇది కేవలం శారీరక సమస్య కాదని, సామాజిక అవరోధం అని అంటున్నారు. సమయానికి గుర్తించి సరైన చికిత్స చేస్తే పూర్తిగా నయం అవుతుందని బాధితులు మళ్లీ సాధారణ జీవితాన్ని పొందొచ్చని స్పష్టం చేశారు. తమ బృందం ఈ చికిత్సను విజయవతంగా పూర్తి చెయ్యడం చాలా సంతృప్తిని ఇచ్చిందని డాక్ట‌ర్ వై. మ‌నోజ్ కుమార్ వివ‌రించారు.

ఎక్మోపై 500 కి.మీ ప్రయాణం - కిమ్స్ ఐకాన్ వైద్యుల అరుదైన శస్త్రచికిత్స

విశాఖ​లో అరుదైన శస్త్రచికిత్స - బాలుడి కాలేయానికి ఏర్పడిన 4.5 కిలోల కణితి తొలగింపు

