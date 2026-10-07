కొడుకు తెచ్చిన బంగారం - తండ్రి నిజాయితీ - కటకటాల పాలైన దొంగలు
Kurnool Theft Case : కొడుకు తెచ్చిన బంగారాన్ని చూసి అనుమానించిన ఓ తండ్రి నిజాయితీ, భారీ చోరీ కేసును ఛేదించేలా చేసింది. దొంగలను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 7, 2026 at 11:29 AM IST
Kurnool Theft Case : కర్నూలు నగరంలో ఓ తండ్రి ప్రదర్శించిన నిజాయితీ ఆదర్శంగా నిలిచింది. కన్న కొడుకు ఇంటికి తీసుకొచ్చిన బంగారు ఆభరణాలను చూసి ఆయన మురిసిపోలేదు. ఆ సొత్తు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని గట్టిగా నిలదీశాడు. ఆ తండ్రి వేసిన ప్రశ్న, కర్నూలు పోలీసులకు ఓ భారీ చోరీ కేసును ఛేదించేలా చేసింది. కొడుకు తెచ్చిన బంగారాన్ని నేరుగా తీసుకెళ్లి పోలీసులకు అప్పగించి ఆ తండ్రి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలిచాడు.
కర్నూలు నగరంలోని సీతారామ వెంచర్లో రాఘవేంద్ర అనే వ్యక్తి నివాసం ఉంటున్నాడు. ఈ నెల 3వ తేదీన ఆయన ఇంట్లో భారీ చోరీ జరిగింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు ఇంట్లోకి చొరబడి బంగారం, వెండి ఆభరణాలను అపహరించుకుపోయారు. ఈ ఘటనపై బాధితుడు రాఘవేంద్ర పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దొంగల కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరం చేశారు.
ఈ దొంగతనాన్ని ఫైజల్ అనే యువకుడు, మరో బాల నేరస్థుడు కలిసి సంయుక్తంగా చేశారు. చోరీ చేసిన అనంతరం ఆ సొత్తును పంచుకున్నారు. అందులో నుంచి కొన్ని బంగారు ఆభరణాలను ఫైజల్ తన స్నేహితుడైన అబ్దుల్ అనే యువకుడికి ఇచ్చాడు. వాటిని తీసుకున్న అబ్దుల్, నేరుగా తన ఇంటికి వెళ్లి తండ్రి షాకీర్ చేతిలో పెట్టాడు. అకస్మాత్తుగా కొడుకు అంత బంగారం తీసుకురావడంతో తండ్రి షాకీర్ ఒక్కసారిగా ఖంగుతిన్నాడు.
Honest Father in Kurnool : ఆ ఆభరణాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని కొడుకును షాకీర్ మందలించాడు. తండ్రి కోపానికి భయపడిన అబ్దుల్, తన స్నేహితుడు ఫైజల్ వాటిని ఇచ్చినట్లు అసలు నిజం చెప్పేశాడు. తన కొడుకు స్నేహితులు తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తున్నారని గ్రహించిన ఆ తండ్రి ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు. వెంటనే ఆ బంగారు ఆభరణాలను తీసుకుని నేరుగా పోలీస్ స్టేషన్కు వెళ్లాడు. పోలీసులకు ఆ సొత్తును అప్పగించి, జరిగిన విషయాన్ని పూసగుచ్చినట్లు వివరించాడు.
రంగంలోకి పోలీసులు : తండ్రి షాకీర్ ఇచ్చిన పక్కా సమాచారంతో పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగారు. ప్రధాన నిందితుడు ఫైజల్తో పాటు అతనికి సహకరించిన బాల నేరస్థుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిని విచారించగా సీతారామ వెంచర్లో తామే చోరీ చేసినట్లు అంగీకరించారు. నిందితుల నుంచి 20 తులాల బంగారు ఆభరణాలు, 300 గ్రాముల వెండి, ఒక ద్విచక్ర వాహనాన్ని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లు కర్నూలు డీఎస్పీ రాఘవేంద్ర వెల్లడించారు. ప్రధాన నిందితుడు ఫైజల్పై ఇప్పటికే పలు పోలీస్ స్టేషన్లలో పలు కేసులు ఉన్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు.
"సీతారామ వెంచర్లో జరిగిన చోరీ కేసును త్వరగా ఛేదించాం. దొంగిలించిన సొత్తును నిందితులు తమ స్నేహితుడికి ఇవ్వగా, ఆ స్నేహితుడి తండ్రి షాకీర్ మాకు సమాచారం అందించారు. దొంగిలించిన బంగారాన్ని స్వయంగా తీసుకొచ్చి అప్పగించారు. ఆయన ఇచ్చిన సమాచారంతో ఫైజల్, మరో బాల నేరస్థుడిని అరెస్ట్ చేశాం. వారి నుంచి 20 తులాల బంగారం, 300 గ్రాముల వెండి, బైక్ సీజ్ చేశాం. పోలీసులకు సహకరించి, ఆదర్శంగా నిలిచిన తండ్రి షాకీర్ను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాం."- రాఘవేంద్ర, కర్నూలు డీఎస్పీ
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