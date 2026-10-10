సీపీఎం నేత గఫూర్ ఇంట్లో విషాదం - గుండెపోటుతో కుమారుడు మృతి
Kurnool Former MLA Gafoor Son Died : కర్నూలు సీపీఎం మాజీ ఎమ్మెల్యే యంఏ గఫూర్ కుమారుడు పీవీ కిరణ్ అమెరికాలో మృతి చెందారు. 1న గుండెపోటుతో నిద్రలోనే మరణించినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 2:50 PM IST
Kurnool Former MLA Gafoor Son Died in America : కర్నూలు మాజీ ఎమ్మెల్యే, సీపీఎం నేత యంఏ గఫూర్ కుమారుడు పీవీ కిరణ్ అమెరికాలో మృతి చెందారు. అక్టోబర్ 1న గుండెపోటుతో నిద్రలోనే మరణించినట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు. కాలిఫోర్నియాలో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్గా కిరణ్ పని చేస్తున్నారు. అపార్ట్మెంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న కిరణ్ ఒకటో తేదీ రాత్రి అనారోగ్యానికి గురయ్యారు. గమనించిన అపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ ఆసుపత్రికి తీసుకుని వెళ్లినట్లు మాజీ ఎమ్మెల్యే గపూర్ తెలిపారు.
అయితే ఈ విషయం తమకు తెలియదని చెప్పారు. కిరణ్ డ్యూటీకి రాకపోవడంతో కంపెనీ ప్రతినిధులు స్నేహితులకు సమాచారం ఇచ్చారన్నారు. వారి ద్వారా తమకు సమాచారం వచ్చిందని మాజీ ఎమ్మెల్యే తెలిపారు. నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు గఫూర్, నిర్మలమ్మ దంపతులను పరామర్శిస్తున్నారు. గఫూర్ కుమారుడి మరణం పట్ల సీపీఎం పార్టీ సంతాపం తెలిపింది. మృతదేహం కర్నూలుకు తీసుకురావడానికి నాలుగు రోజుల సమయం పడుతుందని సమాచారం.
"అక్టోబర్ 1న కిరణ్ అపార్ట్మెంట్లో ఒంటరిగా ఉన్న సమయంలో హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చింది. అక్కడి అపార్ట్మెంట్ మేనేజర్ వెంటనే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు. అప్పటికే కిరణ్ చనిపోయాడు. ఈ విషయం మాకు తెలియదు. మేం ఫోన్ చేస్తున్నా ఎవరూ లిఫ్ట్ చేయలేదు. చివరికి మా అబ్బాయి పనిచేసే కంపెనీ వాళ్లు కిరణ్ స్నేహితులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వారి ద్వారా మాకు తెలిసింది. అనంతరం NRI సహకారంతో కిరణ్ మృతి చెందాదని నిర్థరించుకున్నాం. మృతదేహం కర్నూలుకు తీసుకురావడానికి సమయం పడుతుందని తెలిపారు." - అబ్దుల్ గఫూర్, మాజీ ఎమ్మెల్యే