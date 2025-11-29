ETV Bharat / state

ఇంజినీరింగ్​ విద్యార్థుల ప్రతిభ - స్మార్ట్‌ ఏఐ డస్ట్‌బిన్‌ తయారు

స్మార్ట్‌ ఏఐ డస్ట్‌బిన్‌ రూపొందించిన ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు - రీసైక్లింగ్, నాన్‌ రీసైక్లింగ్‌ వస్తువులు వేరువేరుగా

Kurnool Eng Students Create Smart AI Dustbin
Kurnool Eng Students Create Smart AI Dustbin (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:19 PM IST

2 Min Read
Kurnool Engineering Students Create Smart AI Dustbin: నగరాలు, పట్టణాల్లో పెరుగుతున్న జనాభాతో పాటు డంపింగ్‌ యార్డుల్లో వ్యర్థాలు గుట్టలుగా పేరుకుపోతున్నాయి. వివిధ చోట్ల కొన్ని వస్తువులను రీసైక్లింగ్‌ చేస్తున్నప్పటికీ వ్యర్థాలన్నీ కలిసిసోయి ఉండటంతో వేరు చేయడం తీవ్ర కష్టమవుతోంది. అందుకే దీనిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిష్కారంగా కర్నూలుకు చెందిన జి. పుల్లారెడ్డి ఇంజినీరింగ్‌ కళాశాల విద్యార్థులు స్మార్ట్‌ ఏఐ డస్ట్‌బిన్‌ రూపొందించారు.

రీసైక్లింగ్, నాన్‌ రీసైక్లింగ్‌ వస్తువులను ఇందులో వేయగానే ఆ రెండింటిని వేరు చేస్తోంది. సీఎస్‌ఎం చదువుతున్న ఎన్‌. హర్షవర్ధన్, ఎం. భరణికుమార్‌రెడ్డి, పి. లహరి కలిసి దీన్ని తయారు చేశారు. ఇందుకు ఎరుపు రంగు, ఆకుపచ్చ రంగులు గల రెండు చెత్తబుట్టలను తీసుకున్నారు.

సెన్సార్‌ సహాయంతో మోటారు అమరిక: దీనికి సెన్సార్‌తో కూడిన ఆర్డినో అండ్‌ స్టెప్పర్‌ మోటారు అమర్చారు. చెత్తబుట్టలపై వస్తువులను ఉంచేందుకు వీలుగా ఓ అట్టముక్కను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ఆపైన ఓ ఇనుప కడ్డీకి సైతం ఈఎస్‌పీ32-సీఎంఏ కెమెరాను బిగించారు. అదే విధంగా రీసైక్లింగ్, నాన్‌ రీసైక్లింగ్‌కు సంబంధించిన 88 రకాల వస్తువులను గుర్తించేందుకు సైతం వీలుగా వాటి చిత్రాలను ముందుగానే అందులో కనిపించేలా చేశారు.

ఉపయోగాలు: వివిధ రకాల వస్తువులను అట్టముక్కపై ఉంచగానే సెన్సార్‌ సాయంతో వాటిని గుర్తిస్తోంది. దీనికి సంబంధించి రీసైక్లింగ్‌ చేసే వస్తువులను ఆకుపచ్చ రంగు చెత్తబుట్టలో, నాన్‌ రీసైక్లింగ్‌ వస్తువులను ఎరుపు రంగు చెత్తబుట్టలో వేస్తోంది. ఇందుకు అనుగుణంగా మోటారు ఎడమ, కుడివైపు సులువుగా తిరుగుతోంది. దీన్ని ప్రయోగాత్మకంగా పరీక్షించగా విజయవంతమైంది.

పూర్తిస్థాయి తయారీకి కసరత్తులు: తమిళనాడులోని చెంగల్పట్టులో సెప్టెంబరు 4న ఇన్ఫోసిస్‌-పాల్స్‌ టెక్‌ జూకా హ్యాకథాన్‌-2025లో నిర్వహించిన ప్రదర్శనలో జాతీయస్థాయిలో రెండో బహుమతి సాధించింది. ఇప్పటివరకు నమూనా రూపొందించగా పూర్తిస్థాయిలో తయారీకి కసరత్తులు చేస్తున్నారు.

చెత్త సమస్యకు చెక్​: నగరంలో చెత్త ఉత్పత్తి రోజురోజుకు గణనీయంగా పెరుగుతోంది. చెత్త తరలించడం అధికారులకు తలకు మించిన భారంగా మారింది. ప్రధానంగా మురికివాడలు, వాణిజ్య ప్రాంతాల్లో చెత్త సేకరణకు పెద్ద సమస్యగా మారింది. ఈ సమస్యల నివారణ కోసం అధికారులు నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో స్మార్ట్‌బిన్‌లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు.

ప్రజలు రోడ్లపై చెత్తను పోయడాన్ని తగ్గించడానికి ఏపీ వ్యాప్తంగా కార్పొరేషన్ అధికారులు చేపడుతున్న వినూత్న ఆలోచనకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన లభిస్తోంది. బయో వ్యర్థాలు, పొడి వ్యర్థాలను వేరు చేసేందుకు ఆకుపచ్చ, పసుపు బిన్‌లను, ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాల కోసం నీలి రంగు బిన్‌లను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ చెత్త డబ్బాలు 90 శాతం నిండగానే కార్పొరేషన్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌లకు సమాచారం అందించేలా వీటిని రూపొందించారు. ఈ స్మార్ట్ బిన్‌లు 10 అడుగుల పొడవుతో సుమారు 6 అడుగులు భూగర్భంలో ఉండటం గమనార్హం.

