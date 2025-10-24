ETV Bharat / state

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - 11 మృతదేహాలు వెలికితీత

చిన్నటేకూరు వద్ద కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు మంటలు - బస్సులో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులు

Kurnool Bus Fire Accident
Kurnool Bus Fire Accident (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 6:40 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 7:31 AM IST

Kurnool Bus Fire Accident: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద శుక్రవారం తెల్లవారుజామున చోటుచేసుకున్న ఘోర బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని విషాదంలో ముంచింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ ప్రైవేట్‌ బస్సును (నంబర్‌ DD01 N9490) బైక్‌ ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే మంటలు బస్సు మొత్తాన్ని చుట్టుముట్టాయి. ప్రయాణికులు గాఢనిద్రలో ఉండటంతో తేరుకునేలోపే బస్సు దగ్ధమైపోయింది.

బస్సులో 41 మంది ప్రయాణికులు: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ వివరాల ప్రకారం బస్సులో మొత్తం 41 మంది ఉన్నారు. అందులో 39 మంది పెద్దలు, ఇద్దరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు. ఇప్పటివరకు 11 మృతదేహాలను వెలికితీశామని, వీరి గుర్తింపు ప్రక్రియ కొనసాగుతోందని చెప్పారు. సురక్షితంగా ఉన్న 19 మందిని గుర్తించామని, వీరిలో పలువురు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిపారు.

ప్రమాదం ఎలా జరిగింది: హైదరాబాద్‌ నుంచి రాత్రి 10.30 గంటలకు బయలుదేరిన బస్సు తెల్లవారుజామున 3.30 ప్రాంతంలో చిన్నటేకూరు సమీపంలో బైక్‌ ఢీకొట్టింది. బైక్‌ పూర్తిగా బస్సు కిందకు వెళ్లిపోయిందని కర్నూలు కలెక్టర్‌ సిరి తెలిపారు. ఢీకొట్టిన వెంటనే మంటలు చెలరేగి క్రమంగా బస్సు మొత్తానికి వ్యాపించాయి. డీజిల్​ ట్యాంక్‌ దెబ్బతినకపోయినా, ముందు భాగంలో మంటలు తీవ్రంగా చెలరేగినట్లు డీఐజీ తెలిపారు. బస్సును ఢీకొన్న పల్సర్‌ బైక్‌ కర్నూలు ప్రజానగర్‌కు చెందిన శంకర్‌ది అని, ఆయన అక్కడికక్కడే మృతిచెందినట్లు వెల్లడించారు. బైక్‌ ఢీకొట్టిన తర్వాత బస్సు దాదాపు 300 మీటర్లు లాక్కెళ్లినట్లు తెలిపారు.

12 మంది బయటపడ్డారు: ప్రమాద సమయంలో అత్యవసర ద్వారం పగలగొట్టి 12 మంది బయటపడగలిగారు. వీరిని సమీపంలోని కర్నూలు ఆస్పత్రికి తరలించారు. గాయపడిన వారిలో సత్యనారాయణ, శ్రీలక్ష్మి, నవీన్‌కుమార్‌, అఖిల్‌, హారిక, జష్మిత, అకీర, రమేష్‌, జయసూర్య, సుబ్రహ్మణ్యం, రామిరెడ్డి, వేణుగోపాల్‌రెడ్డి ఉన్నారు.

డ్రైవర్‌ పరారీలో, మరో డ్రైవర్‌ అదుపులో: ప్రమాదానికి గురైన బస్సులో ప్రధాన డ్రైవర్‌ కనిపించడం లేదని డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌ తెలిపారు. మరో డ్రైవర్‌ను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. బస్సు డ్రైవర్లు శివనారాయణ, లక్ష్మయ్యలుగా గుర్తించారు. ఘటనపై పూర్తి దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.

ప్రయాణికుల జాబితా వెలువడింది: బస్సులో ఉన్నవారిలో అశ్విన్‌రెడ్డి (36), జి.ధాత్రి (27), కీర్తి (30), పంకజ్‌ (28), యువన్‌ శంకర్‌రాజు (22), తరుణ్‌ (27), ఆకాశ్‌ (31), గిరిరావు (48), బున సాయి (33), గణేశ్‌ (30), జయంత్‌ పుష్వాహా (27), పిల్వామిన్‌ బేబి (64), కిశోర్‌ కుమార్‌ (41), రమేష్‌, అనూష, మహ్మద్‌ ఖైజర్‌, దీపక్‌ కుమార్‌, నవీన్‌కుమార్‌, ప్రశాంత్‌, సత్యనారాయణ‌, మేఘనాథ్‌, వేణు గుండ‌, చరిత్‌, చందన మంగ‌, సంధ్యారాణి మంగ‌, గ్లోరియా ఎల్లెస శ్యామ్‌, సూర్య‌, హారిక‌, శ్రీహర్ష‌, శివ‌, శ్రీనివాసరెడ్డి‌, సుబ్రహ్మణ్యం‌, అశోక్‌, రామారెడ్డి‌, ఉమాపతి‌, అమృత్‌ కుమార్‌, వేణుగోపాల్‌రెడ్డి ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.

కుటుంబం దుర్మరణం: నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరు మండలం గొల్లవారిపల్లికి చెందిన గొల్ల రమేష్‌ (35), ఆయన భార్య అనూష (30), పిల్లలు మన్విత (10), మనీష్‌ (12) మృతిచెందినట్లు వారి బంధువులు తెలిపారు. ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ ప్రయాణికుడు ఆకాష్‌ మాట్లాడుతూ, “ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వినిపించింది. హఠాత్తుగా లేచి చూడగా బస్సు ముందుభాగంలో పెద్దఎత్తున మంటలు చెలరేగాయి. వెంటనే అద్దం పగలగొట్టి బయటకు దూకాను. నాతో పాటు మరో ఇద్దరు బయటపడ్డారు” అని వివరించారు. ఆయన పెయింట్‌ కంపెనీలో సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్నట్లు తెలిపారు.

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం (ETV)

సూరారంలో ఎక్కిన ఇద్దరు ప్రయాణికులలో ఒకరు సురక్షితం: రాత్రి సూరారంలో బస్సు ఎక్కిన గుణసాయి (33), ప్రశాంత్‌ (32)లో గుణసాయి కిటికీ ద్వారా దూకి ప్రాణాపాయం నుంచి బయటపడ్డాడు. అయితే ప్రశాంత్‌ ఫోన్‌ ఎత్తకపోవడంతో ఆయన మృతి చెందినట్లు అధికారులు అనుమానిస్తున్నారు.

కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు: కర్నూలు కలెక్టర్‌ సిరి ఆధ్వర్యంలో అధికారులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. జిల్లా పరిపాలన తరఫున పలు కంట్రోల్‌ రూమ్‌లు ఏర్పాటు చేశారు.

  • కలెక్టరేట్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌: 08518-277305
  • కర్నూలు ప్రభుత్వాస్పత్రి: 9121101059
  • ఘటనాస్థలిలో హెల్ప్‌లైన్‌: 9121101061
  • పోలీస్‌ కంట్రోల్‌ రూమ్‌: 9121101075
  • జనరల్‌ ఆస్పత్రి హెల్ప్‌డెస్క్‌: 9494609814, 9052951010

సీఎం చంద్రబాబు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి: ఈ ఘోర ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. దుబాయ్‌ పర్యటనలో ఉన్న సీఎంకు అధికారులు వివరాలు అందజేశారు. వెంటనే సీఎస్‌, ఉన్నతాధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితులను సమీక్షించారు. క్షతగాత్రులకు తక్షణ వైద్య సహాయం అందించాలని, మృతుల కుటుంబాలకు తగిన ఆర్థిక సాయం అందించాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఘటనాస్థలికి ఉన్నతాధికారులను పంపించాలని కూడా ఆదేశించారు.

దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది: ప్రమాదానికి గల ఖచ్చితమైన కారణాన్ని నిర్ధారించేందుకు పోలీసులు, రవాణాశాఖ సంయుక్తంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘోర బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసింది. సజీవదహనమయిన ప్రయాణికుల మరణం అందరినీ కలచివేస్తోంది.

LIVE UPDATES: బస్సులో నుంచి 11 మృతదేహాలు వెలికితీశాం: డీఐజీ కోయ ప్రవీణ్‌

Last Updated : October 24, 2025 at 7:31 AM IST

KAVERI TRAVELS BUS FIRE ACCIDENT
CHINNATEKUR BUS ACCIDENT
ANDHRA PRADESH BUS ACCIDENT
BUS ACCIDENT VICTIMS IN AP
KURNOOL BUS ACCIDENT

