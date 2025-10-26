కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం - కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాలు అప్పగింత
బస్సు ప్రమాద ఘటనలో ఇప్పటివరకు 18 మంది మృతదేహాలు అప్పగింత - రేపు ప్రశాంత్ (తమిళనాడు) మృతదేహం బంధువులకు అప్పగించనున్న అధికారులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 6:18 PM IST|
Updated : October 26, 2025 at 8:40 PM IST
Kurnool Officials Handing Over the Dead Bodies to Family Members : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో ఇప్పటివరకు 18 మంది మృతదేహాలను అధికారులు బాధిత కుటుంబ సభ్యులకు అందజేశారు. డీఎన్ఏ నివేదిక ఆధారంగా మృతదేహాలను అప్పగించారు. మరణ ధ్రువీకరణ పత్రాలను కూడా అధికారులు జారీ చేశారు. ఈ ప్రక్రియను జిల్లా కలెక్టర్ ఎ.సిరి పర్యవేక్షిస్తుండగా మృతదేహాలు, మృతుల బంధువుల డీఎన్ఏ నివేదిక ఆధారంగా అప్పగింత సాగుతోంది. మృతదేహాలను స్వస్థలాలకు చేర్చేందుకు అంబులెన్స్లు ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్ తాగలేదని నివేదికలో తేలిందని జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ వెల్లడించారు.
తాజాగా కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటనలో 19వ వ్యక్తి మృతదేహంపై మిస్టరీ వీడింది. 19వ వ్యక్తి మృతదేహం చిత్తూరు జిల్లా యామగానిపల్లి వాసి త్రిమూర్తులుగా అధికారులు గుర్తించారు. డీఎన్ఏ నమూనాలు సరిపోలడంతో భరత్ తండ్రి త్రిమూర్తులుగా గుర్తించారు. దీంతో త్రిమూర్తులు మృతదేహం కుమారుడు భరత్కు అధికారులు అప్పగించారు. ఇప్పటివరకు 18 మంది మృతదేహాలు అప్పగించిన అధికారులు రేపు ప్రశాంత్ (తమిళనాడు) మృతదేహం బంధువులకు అప్పగించనున్నారు.
బస్సు ప్రమాదంలో మరో మలుపు : కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు బస్సు ప్రమాదంలో మరో మలుపు చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంలో మరణించిన బైకర్ శివశంకర్పై అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి ఉలిందకొండ పోలీసు స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేశాడు. ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదుతో శివశంకర్పై పలు BNS సెక్షన్ల కింద కేసు చేశారు. శివశంకర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే డివైడర్ను బైక్ ఢీకొట్టినట్లు ఎర్రిస్వామి తెలిపాడు. డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో తాము ఇద్దరం కిందపడిపోయినట్లు వెల్లడించాడు. ఘటనాస్థలిలోనే తన స్నేహితుడి శివశంకర్ మరణించాడన్న ఎర్రిస్వామి అతడి మృతదేహాన్ని పక్కకు తీసేందుకు యత్నించినట్లు తెలిపారు. డివైడర్ను ఢీకొట్టిన తమ బైక్ను ఇంకొక వాహనం ఢీకొట్టిందన్నారు. రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న తమ బైక్ను కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు లాక్కెళ్లడంతో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం జరిగిందని ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు.
ఆరోజు ఏం జరిగిందంటే? : కర్నూలు శివారులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు కాలిపోయి 19 మంది సజీవదహనమైన ఘటనకు ద్విచక్ర వాహనదారుడు శివశంకర్ మద్యం మత్తే ప్రధాన కారణమని తెలిసింది. తాగిన మత్తులో ఉన్న శివశంకర్, జాతీయరహదారిపై బైక్తో డివైడర్ను ఢీకొట్టి అక్కడికక్కడే మరణించాడు. నలుపురంగు పల్సర్ బైక్ కావడంతో పాటు వర్షం పడుతుండటంతో వి.కావేరి బస్సు దాని మీదుగా వెళ్లింది. దీంతో అది బస్సు కింద ఇరుక్కుపోయింది. తొలుత బైకును బస్సు ఢీకొట్టడం వల్లే శివశంకర్ మరణించాడని భావించినా, బస్సు డ్రైవర్ మాత్రం రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైకునే తాము ఢీకొట్టామని, ఆ సమయంలో వాహనంపై ఎవరూ లేనట్లు పోలీసులకు చెప్పాడు. ఆ దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేయడంతో, శనివారం ఉదయం కీలక ఆధారాలు లభించాయి.
రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు - భయాందోళనలో ప్రయాణికులు
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మరో ట్విస్ట్ - బైకర్ శివశంకర్పై స్నేహితుడి ఫిర్యాదు