బస్సు ఫిట్గా ఉంది - బైక్ ఢీకొట్టడమే మంటలకు కారణం: రవాణా శాఖ నివేదిక
బస్సు అగ్ని ప్రమాదంపై ఏపీ రవాణా శాఖ ప్రాథమిక దర్యాప్తు - 2018 మే 2న బస్సును డామన్ డయ్యూలో రిజిస్ట్రేషన్ చేశారన్న రవాణా శాఖ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2025 at 9:54 AM IST
AP Transport Dept Preliminary Report on Kaveri Travels Bus: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా విషాదాన్ని మిగిల్చింది. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ ప్రైవేట్ బస్సు (నంబర్ DD01N9490) మంటల్లో పూర్తిగా దగ్ధమైన ఘటనపై ఆంధ్రప్రదేశ్ రవాణా శాఖ ప్రాథమిక దర్యాప్తు నివేదిక విడుదల చేసింది. ఈ నివేదికలో బస్సు సాంకేతికపరంగా సక్రమంగా ఉందని, ఫిట్నెస్, ఇన్సురెన్స్, టూరిస్ట్ పర్మిట్ అన్నీ చెల్లుబాటులో ఉన్నాయని పేర్కొంది.
రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలు: రవాణా శాఖ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం ప్రమాదానికి గురైన బస్సు DD01N9490 నంబరుతో రిజిస్టర్ అయింది. ఈ బస్సును కావేరి ట్రావెల్స్ పేరిట నడుపుతున్నారని అధికారులు తెలిపారు. 2018 మే 2న డామన్ డయ్యూ ప్రాంతంలో ఈ బస్సు రిజిస్ట్రేషన్ చేసినట్లు రవాణా శాఖ పేర్కొంది. బస్సుకు 2030 ఏప్రిల్ 30 వరకు టూరిస్ట్ పర్మిట్ జారీ చేశారని నివేదికలో స్పష్టం చేశారు. రవాణా శాఖ ప్రకారం, బస్సు యాజమాన్యం చట్టబద్ధంగా అన్ని రకాల పత్రాలను సమర్పించి నడిపిస్తున్నట్లు తేలింది.
బస్సు ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్, ఇన్సురెన్స్ సక్రమంగా ఉన్నాయి: ప్రాథమిక నివేదికలో ప్రమాదానికి గురైన బస్సు ఫిట్గా ఉందని స్పష్టంగా పేర్కొంది. బస్సుకు 2027 మార్చి 31 వరకు ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ ఉంది. 2026 ఏప్రిల్ 20 వరకు ఇన్సురెన్స్ చెల్లుబాటు అవుతుంది. టూరిస్ట్ పర్మిట్ 2030 ఏప్రిల్ 30 వరకు చెల్లుబాటులో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ వివరాలు బస్సు ఫిట్గా ఉందని నిర్ధారిస్తున్నాయని అధికారులు వివరించారు. ఇంజిన్, భద్రతా ప్రమాణాలు అన్నీ తగిన స్థాయిలో ఉన్నట్లు రవాణా శాఖ నివేదికలో పేర్కొంది.
బైక్ను ఢీకొట్టడం వల్లే మంటలు: రవాణా శాఖ ప్రాథమిక దర్యాప్తులో, బస్సు బైక్ను బలంగా ఢీకొట్టడం వల్లే మంటలు చెలరేగినట్లు తేలింది. ఢీకొట్టిన క్షణంలో ఘర్షణ జరగడం వలన మంటలు చెలరేగినట్లు అధికారులు తెలిపారు. డీజిల్ ట్యాంక్ లేదా ఎలక్ట్రికల్ లోపం కారణం కాదని అధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఈ విషయాన్ని సాంకేతిక బృందం పరిశీలించి ధుృవీకరించినట్లు తెలిపారు.
దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది: రవాణా శాఖ అధికారులు ఈ ప్రమాదంపై అన్ని కోణాల్లో సమగ్ర దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. బస్సు యాజమాన్యం, డ్రైవింగ్ విధానం, భద్రతా ప్రమాణాల అమలు, అగ్నిమాపక పరికరాల లభ్యత వంటి అంశాలపై విస్తృతంగా విచారణ జరుగుతోందని పేర్కొన్నారు. దర్యాప్తు పూర్తయిన తర్వాత నివేదికను ప్రభుత్వం సమీక్షిస్తుంది. ఆ నివేదిక ఆధారంగా భవిష్యత్తులో ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా నిరోధక చర్యలు తీసుకోనున్నారు.
భద్రతా నిబంధనలు:
ఎవాక్యుయేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్లు ప్రదర్శించాలి: సాధారణంగా బస్సులో స్పష్టమైన ఎవాక్యుయేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్లు ప్రదర్శించాలి. ప్రతి బస్సులో అత్యవసర ద్వారాలు, బయటపడే మార్గాలు, భద్రతా సూచనలు ప్రయాణికులు సులభంగా చూడగలిగేలా స్పష్టమైన బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలి.
ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు తప్పనిసరి: ప్రతి బస్సులో కనీసం రెండు DCP (4.5 కిలోల), ఒక CO₂ (2 కిలోల) ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్లు ఉండాలి. వీటిని నిర్దిష్ట స్థలాల్లో అమర్చాలి.
ఫైర్ డ్రిల్లులు నిర్వహణ: రవాణా శాఖ పర్యవేక్షణలో అన్ని ప్రైవేట్ బస్సు సంస్థలు ఫైర్ డ్రిల్లులు నిర్వహించాలి. డ్రైవర్లు, కండక్టర్లు, సిబ్బందికి అగ్ని నియంత్రణపై శిక్షణ ఇవ్వాలి.
ప్రయాణికుల భద్రతా వీడియోలు తప్పనిసరి: ప్రయాణం ప్రారంభించే ముందు ప్రయాణికులకు సేఫ్టీ వీడియోలు ప్రదర్శించాలి. అత్యవసర సమయంలో ఏం చేయాలో, ఎక్కడి నుంచి బయటపడాలో వీడియోల ద్వారా వివరించాలి.
భద్రతా చర్యలు బలోపేతం: రాబోయే రోజుల్లో ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల ఫిట్నెస్, భద్రతా ప్రమాణాలపై ప్రత్యేక తనిఖీలు చేపట్టాల్సి ఉంది. అన్ని టూరిస్ట్ బస్సుల్లో ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విషర్, ఎమర్జెన్సీ ఎగ్జిట్ సిస్టమ్, ఎలక్ట్రికల్ ఇన్స్పెక్షన్ వంటి అంశాలను తప్పనిసరి చేయనుంది. అదే విధంగా బస్సుల వేగ నియంత్రణ, డ్రైవర్ విశ్రాంతి సమయాలపైనా ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలు జారీ చేయాల్సి ఉంది.