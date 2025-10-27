తండ్రి చివరి చూపు కూడా దక్కలేదు - కర్నూలు జీజీహెచ్లో మిన్నంటిన రోదనలు
కర్నూలు బస్సు దుర్ఘటనలో డీఎన్ఏ పరీక్షలతో మృతదేహాల గుర్తింపు - కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించిన అధికారులు - ఫ్రీజర్ బాక్స్లలో ఉంచి స్వస్థలాలకు తరలింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 8:27 AM IST
Bus Accident Victims Bodies Handed Over to Families: కర్నూలు నగర శివారులోని చెట్లమల్లాపురం గ్రామం వద్ద ఈ నెల 24న తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో మరణించిన వారి మృతదేహాలను కుటుంబసభ్యులకు అధికారికంగా అప్పగించారు. మృతదేహాలన్నీ తీవ్రమైన కాలిన గాయాలతో గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో ఉండటంతో ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు డీఎన్ఏ పరీక్షలు నిర్వహించారు. మృతుల కుటుంబసభ్యుల నుంచి రక్తనమూనాలు సేకరించి, నివేదికలు వచ్చిన తర్వాతే గుర్తింపు ఏ మృతదేహం ఎవరిది అనేది ఖరారు చేశారు.
చివరిచూపు చూసే అవకాశం లేకుండా పోయింది: కర్నూలు ప్రభుత్వ సర్వజన ఆసుపత్రిలో మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగించగా, ఆసుపత్రి ప్రాంగణం అంతా బంధువుల రోదనలు మిన్నంటాయి. చివరిచూపు చూసే అవకాశం లేకుండా పోయిందని కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఆదివారం రాత్రి వరకు 18 మంది కుటుంబసభ్యులు రావడంతో వారికి మృతదేహాలను అప్పగించారు. డీఎన్ఏ నివేదిక ఆధారంగా మృతదేహాల ప్యాకింగ్లు ఎవరివన్న విషయం తెలిసేందుకు వీలుగా వాటి నంబర్లకు పేర్లను జోడించి కుటుంబసభ్యులకు అప్పగించారు. ఫ్రీజర్ బాక్స్లలో ఉంచిన మృతదేహాలను ఏపీ, తెలంగాణ అంబులెన్సులు, మహాప్రస్థానం, పార్థివ వాహనాల ద్వారా స్వస్థలాలకు తరలించారు. మొత్తం ప్రక్రియను కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ డా. ఎ.సిరి, ఎస్పీ విక్రాంత్పాటిల్ పర్యవేక్షించారు.
పోస్టుమార్టం సమయంలోనే శాస్త్రీయ పద్ధతిలో నమూనాలు సేకరించి, వాటికి ప్రత్యేక కోడ్ నంబర్లు ఇచ్చారు. డీఎన్ఏ పరీక్షల ఫలితాలు అందిన తరువాత ఆ కోడ్లను పేర్లతో అనుసంధానం చేశారు. ప్రతి కుటుంబం చివరిసారిగా తమ బంధువులను చూసే అవకాశం లేకుండా పోయిందనే బాధతో కన్నీరు మునిగింది.
తండ్రి మృతదేహం కోసం మూడు రోజులు ఎదురుచూపు: తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని రంగారెడ్డి జిల్లా హైదర్గూడకు చెందిన ఆదిశేషగిరిరావు (48) కుమార్తె చరణి రోదన అందరినీ కలచివేసింది. తండ్రి మృతదేహం కోసం మూడు రోజులు కర్నూలులోనే ఎదురు చూసిన ఆమెకు ఆదివారం రాత్రికి అప్పగించారు. తండ్రి దేహాన్ని చూసిన క్షణంలో బోరున విలపించారు.
ఆ మృతదేహం కుప్పం వాసిది: ఆరాంఘర్ వద్ద బస్సు ఎక్కిన ప్రయాణికుడి మృతదేహం కుప్పం వాసి త్రిమూర్తిగా డీఎన్ఏ పరీక్షలతో నిర్ధారణ అయింది. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం నియోజకవర్గం గుడుపల్లె మండలం సరిగప్పవారికొటాలకు చెందిన త్రిమూర్తి (59) తన స్నేహితుని కుమారుడి వివాహం నిమిత్తం హైదరాబాద్ వెళ్లి తిరుగు ప్రయాణంలో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఎక్కారు. చెన్నైలో ఉన్న తన కుమార్తె చైతన్య భారతికి ఫోన్ చేసి "శనివారం ఇంటికి వస్తాను" అన్నారు. కానీ ఆ రాత్రే జరిగిన ప్రమాదం అతని ప్రాణాలను తీసుకుంది.
డీఎన్ఏ పరీక్షల్లో తేలాకే గుర్తింపు లభించింది. త్రిమూర్తి బంగారుపేటకు చేరుకోకపోవడంతో పరిచయస్థుడైన డ్రైవర్ అతని కుమారుడు కల్యాణ భరత్కు సమాచారం ఇచ్చారు. కుప్పం పోలీసులు ఫోన్ సిగ్నల్ కర్నూలు శివారు వద్ద ఉన్నట్లు గుర్తించి సమాచారం అందించారు. భరత్ రక్తనమూనాలు సేకరించి పరీక్షించగా తండ్రి డీఎన్ఏతో సరిపోలినట్లు తేలింది. ఆ మృతదేహాన్ని ఆదివారం రాత్రి కుటుంబానికి అప్పగించారు.
పోలీసులే తీసుకెళ్లారు: బాపట్ల జిల్లా ఇంకొల్లు మండలం పూసపాడుకు చెందిన గన్నమనేని ధాత్రి మృతదేహాన్ని స్వగ్రామానికి పంపాలని కుటుంబసభ్యులు అధికారులను కోరారు. కర్నూలు ఎస్పీ విక్రాంత్పాటిల్ ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. మృతదేహాన్ని సురక్షితంగా కుటుంబానికి అందించారు.
బిహార్ వాసికి కర్నూలులోనే అంత్యక్రియలు: బిహార్కు చెందిన అమ్రిత్కుమార్ మృతదేహాన్ని తీసుకెళ్లేందుకు ఆయన తండ్రి బబ్లూ శర్మ, సోదరుడు కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి వచ్చారు. ఇక్కడే అంత్యక్రియలు జరపాలనుకుంటున్నాం అని వారు కోరడంతో ఎస్పీ విక్రాంత్పాటిల్ ఆ బాధ్యతను నగరపాలక సంస్థ అధికారులకు అప్పగించారు. విద్యుత్తు దహనవాటికలో అంత్యక్రియలు నిర్వహించి చితాభస్మాన్ని కుటుంబానికి అందజేశారు. కన్నీటి కళ్లతో తండ్రి, సోదరుడు తిరిగి బిహార్కు బయలుదేరారు.
