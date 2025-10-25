ETV Bharat / state

ఒకే బస్సుకు 3 చోట్ల రిజిస్ట్రేషన్ - కర్నూలు దుర్ఘటనలో విస్తుపోయే విషయాలు

బస్సు ప్రమాద ఘటనలో వెలుగులోకి వస్తున్న పలు కీలక విషయాలు - మూడు ప్రాంతాలకు మారిన కావేరి బస్సు రిజిస్ట్రేషన్ - ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండానే సీటర్​ నుంచి స్లీపర్​గా ఆల్ట్రేషన్ చేసినట్లు సమాచారం

kurnool bus fire accident Updates
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 10:38 AM IST

Updated : October 25, 2025 at 10:45 AM IST

kurnool bus fire accident Updates : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో దగ్ధమైన వాహనం రిజిస్ట్రేషన్​ వ్యవహారానికి సంబంధించి తవ్వేకొద్దీ పలు కీలక విషయాలు బయటకు వస్తున్నాయి. ప్రమాదానికి గురైన బస్సు డీడీ 01 ఎన్‌ 9490 అనే రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరుతో ఉంది. అంటే ఆ వాహనం కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం దమణ్‌-దీవ్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిందని అర్థం. కానీ రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (ఆర్‌సీ)లో మాత్రం ఒడిశాలోని రాయగడ అడ్రస్​ ఉంది. బస్సుకు ఇన్సూరెన్స్​ ఒంగోలులో చేయించారు. మొత్తంగా చూస్తే ఈ బస్సుకు మూడుచోట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ మారినట్లుగా తేలింది.

  • వీ కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఈ బస్‌ను 2018 మే 2వ తేదీన కొనుగోలు చేశారు. ఆగస్టు 8న తెలంగాణలోని మేడ్చల్‌ ఆర్టీవో(రవాణా అధికారి కార్యాలయం)లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. అప్పట్లో ఇది సీటర్‌ బస్‌గా ఉండేది.
  • తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​ రాష్ట్రాల్లో బస్సుల ఆల్ట్రేషన్‌కు అనుమతించడం లేదు. దీంతో తెలంగాణలో ఎన్వోసీని తీసుకొని, 2023 ఏప్రిల్‌ 26వ తేదీన ఈ బస్సును కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన దమణ్‌- దీవ్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు.
  • హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ తక్కువగా ఉండటం కారణంగా దమణ్‌- దీవ్‌లో ఎన్వోసీని తీసుకొని, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 29న ఒడిశాలోని రాయగడ ఆర్టీవో కార్యాలయంలో ఈ బస్సును రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు.
  • ఇదిలా ఉండగా, ఈ బస్‌కు ఇంకా ఒడిశా నంబరును కేటాయించలేదు. దమణ్‌- దీవ్‌ నంబరుతో కొనసాగుతుండటం గమనార్హం.
  • వీ కావేరి ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యానిది ఏపీలోని ఒంగోలు. అయితే దాని యజమాని వేమూరి వినోద్‌కుమార్‌. రాయగడలో సాయిలక్ష్మీనగర్‌ చిరునామాగా చూపించి, ఈ బస్సుకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారు.
  • ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని ఒంగోలులోని ది న్యూ ఇండియా ఎష్యూరెన్స్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌ బ్రాంచిలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 16న ఈ బస్సుకు ఇన్సూరెన్స్​ను చేయించారు.

ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండానే ఆల్ట్రేషన్ : ఈ బస్‌కు చెందిన రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్, ఇన్సూరెన్స్ పత్రాలు, ఆలిండియా పర్మిట్‌ కాపీలు తదితరాలన్నింటిలోనూ 43 సీట్ల బస్‌గా మాత్రమే ఉంది. అయితే స్లీపర్‌ బెర్తులతో బస్‌ ప్రయాణిస్తోంది. దీంతో సీటర్‌ బస్సుకు ఎలాంటి అనుమతులు తీసుకోకుండానే రవాణా శాఖ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా స్లీపర్‌ బస్సుగా ఆల్ట్రేషన్‌ చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. దీనిని ఏ రాష్ట్రంలోనూ రవాణా శాఖ అధికారులు గుర్తించి, పట్టుకోకపోవడం గమనార్హం. వీకావేరి ట్రావెల్స్‌కు 100కు పైగా బస్సులున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. వీటిలో పదుల సంఖ్యలోని సీటర్‌ బస్సులను ఆల్ట్రేషన్‌ చేసి, స్లీపర్లుగా మార్చి ఒడిశా, దమణ్‌- దీవ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రీరిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు నిర్వాహకులు. ఈ బస్సులను సీటర్‌ నుంచి స్లీపర్‌గా మార్చేందుకు అనుమతులు ఉన్నాయా? లేదా? అనేదానిపై రవాణా శాఖ అధికారులు కూడా స్పష్టత ఇవ్వలేకపోతుండటం గమనార్హం.

ప్రైవేటు వాహన తనిఖీలు : కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన నేపథ్యంలో రవాణా శాఖ అప్రమత్తమైంది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుపుతున్న ప్రైవేటు ట్రావెల్​బస్సులను గుర్తించేందుకు విస్తృత తనిఖీలను చేపట్టింది. గగన్‌పహాడ్ వద్ద ట్రావెల్స్ బస్సును అధికారులు సీజ్‌ చేశారు. బస్సు ముందు భాగం, అద్దం ధ్వంసమైనప్పటికీ నడుపుతుండటంతో అధికారులు చర్యలు చేపట్టారు. జడ్చర్ల వద్ద బస్సు రోడ్డు ప్రమాదానికి గురైందని అందులోని ప్రయాణికులు వివరించారు.

Last Updated : October 25, 2025 at 10:45 AM IST

