ETV Bharat / state

'ఫిట్​నెస్'​ కావాలా? - వీడియో కాల్​ చేసి చూపిస్తే సరిపోతుంది!

రిజిస్ట్రేషన్‌ వేరే రాష్ట్రంలో తిరిగేవి తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లో - ఇష్టానుసారం సీట్ల సామర్థ్యాన్ని పెంచుతున్న ప్రైవేట్​ బస్సుల యజమానులు - రిజిస్ట్రేషన్​ అక్కడ చేయించడానికి కారణం ఇదేనా?

Private Travels Buses Fitness Tests
Private Travels Buses Fitness Tests (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Private Travels Buses Fitness Tests : తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​లలో రాకపోకలు సాగించే ప్రైవేటు బస్సుల రిజిస్ట్రేషన్​ నంబర్లు టీజీ/ టీఎస్ లేదా ఏపీతో మొదలవ్వాలి. కానీ చాలా వరకు బస్సుల్లో నంబర్లు డీడీ, ఎన్​ఎల్​, ఎంహెచ్​, ఓడీ వంటి వాటితో మొదలవుతుంటాయి. అంటే ఈ బస్సులన్నీ అరుణాచల్​ప్రదేశ్​, నాగాలాండ్​ వంటి ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లోనో దమణ్​ దీవ్​, పుదుచ్చేరి వంటి కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో లేదా మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్​, ఛత్తీస్​గఢ్​, ఒడిశా వంటి రాష్ట్రాల్లోనే రిజిస్ట్రేషన్​ అవుతున్నాయి.

అదే మాదిరితో కర్నూలు ప్రమాదంలో దగ్ధమైన బస్సు నంబరు కూడా డీడీ 01 ఎన్ ​9490. ఇది రెగ్యూలర్​గా తిరిగేది మాత్రం హైదరాబాద్​- బెంగళూరు మధ్య. హైదరాబాద్​, విజయవాడ, విశాఖపట్నం వంటి నగరాల నుంచి బయల్దేరే ప్రైవేట్ బస్సుల్లో చాలా మేర ఇలా ఇతర రాష్ట్రాల్లో రిజిస్ట్రేషన్​ జరిగినవే కనిపిస్తుంటాయి. వాటిని నేషనల్​ పర్మిట్​తో నడిపిస్తున్నారు. ఇలాంటి బస్సులతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు పన్నుల రూపంలో వచ్చే ఆదాయానికి గండి పడటమే కాకుండా ప్రయాణికుల ప్రాణాలతోనూ చెలగాటమాడుతున్నాయి. మరికొన్ని బస్సులు సీట్లు, బెర్తుల సంఖ్య పెంచుకొనేందుకు ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్​ అయినప్పటికీ, వేరే రాష్ట్రాల్లో మళ్లీ రిజిస్ట్రేషన్​ చేయిస్తున్నారు.

ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఎందుకు? : హైదరాబాద్​ నుంచి రాకపోకలు సాగించే ప్రైవేటు బస్సుల సంఖ్య వెయ్యికి పైగా పెరిగింది. కేవలం ఒక్క బెంగళూరుకే రోజుకు 150 బస్సులు వెళ్తాయి. తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్​ల్లోని వివిధ ప్రాంతాలతో పాటు భువనేశ్వర్​, గోవా, శిర్డీ, ముంబయి, కొచ్చిన్​, చెన్నై, మైసూర్​ వంటి అనేక నగరాలకు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.

తెలంగాణలో ఒక ప్రైవేటు బస్సుకు రిజిస్ట్రేషన్​ చేయిస్తే బస్సులో ప్రతి సీటుకు రూ.4 వేల చొప్పున మూడు నెలలకోసారి చెల్లించాలి. అదే ఈ ట్యాక్స్​ మధ్యప్రదేశ్​, మహారాష్ట్ర, అరుణాచల్​ప్రదేశ్​ తదితర రాష్ట్రాల్లో రూ.150 నుంచి రూ.750 వరకే ఉంది. ఇంకొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఒక సీటుకు రూ.1,000 నుంచి రూ.2,500 చెల్లిస్తే సరిపోతుంది.

ప్రయాణికుల భద్రత గాలికి : మనం కొత్త వాహనం కొంటే రిజిస్ట్రేషన్ కోసం​ ఆర్టీవో ఆఫీస్​కు తీసుకెళ్లడం తప్పనిసరి. పలు రాష్ట్రాల్లో ప్రైవేటు బస్సును తీసుకెళ్లకపోయినా రిజిస్ట్రేషన్​ చేస్తున్నారు. దీంతో ఇష్టానుసారం సీట్ల సామర్థ్యం పెంచేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ప్రమాద సమయాల్లో ప్రయాణికులు తప్పించుకునే అవకాశాలు తగ్గిపోతున్నాయి.

  • పొడవు ఎక్కువ ఉంటే మలుపుల్లో వేగంగా ప్రయాణించినప్పుడు బస్సును నియంత్రించడం కష్టమవుతుంది. ఇవేమీ పరిశీలించకుండా కొన్ని రాష్ట్రాల్లోని రవాణాశాఖ అధికారులు వాహన యజమానులు సమర్పించే సర్టిఫికెట్స్​ చూసి రిజిస్ట్రేషన్​ చేస్తున్నారు.
  • ఈ మధ్య కాలంలో భద్రతకు సంబంధించిన మరో దారుణం ఏమిటంటే వీడియో కాల్​ ద్వారా కూడా కొన్ని రాష్ట్రాలు బస్సులకు ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్లు జారీ చేస్తున్నాయి. ఇలా సర్టిఫికెట్లు తీసుకున్న బస్సులు కొన్ని తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి దర్జాగా నడుస్తున్నాయి.
  • కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ఫిట్​నెస్​ పరీక్షకు బస్సు రావాలన్న నిబంధన ఉన్నా, చాలా వరకు అది కాగితాలకే పరిమితమవుతోంది. ఉదాహరణకు నాగాలాండ్​లో రిజిస్టర్​ అయిన బస్సును తీసుకుంటే ఏడాదికి ఓసారి ఫిట్​నెస్​ పరీక్షకు తీసుకెళ్లాలి. హైదరాబాద్​ నుంచి ఆ రాష్ట్ర రాజధానికి 2,697 కిలోమీటర్లు. అంత దూరం తీసుకెళ్లి నిబంధనల మేరకు పరీక్షలు జరిపించి బస్సులు తిప్పుతుంటే అందుకు తగిన అధారాలు ఉండాలి. ఇవేవీ పట్టించుకోకుండా తెలుగు రాష్ట్రాల రవాణా శాఖ అధికారులు చూసీచూడనట్లు వ్యవహరిస్తున్నారన్న విమర్శలున్నాయి.

మొక్కుబడిగా ఫిట్‌నెస్‌ చేస్తున్న అధికారులు : బస్సులు, లారీలు, భారీ వాహనాల ఫిట్​నెస్​ పరీక్షలు మన రాష్ట్రంలోనూ మొక్కుబడిగా సాగుతున్నాయి. కొందరు ప్రైవేటు బస్సుల యజమానులు, విద్యాసంస్థల యజమానులు కొన్నింటిని మాత్రమే పంపించి, మరికొన్నింటిని పంపించకుండానే దళారుల ద్వారా ఫిట్​నెస్​ సర్టిఫికెట్లు పొందుతున్నట్లు ఆరోపణలున్నాయి.

అలర్ట్ : స్పీడ్ ఎంతగా పెంచుతున్నారో - ప్రమాదానికి అంతగా దగ్గరవుతున్నట్లే!

ఒక్కసారిగా పేలిన వందల ఫోన్లు - కర్నూలు బస్సు ప్రమాద తీవ్రతకు ప్రధాన కారణమిదే!

TAGGED:

KURNOOL BUS ACCIDENT
PRIVATE TRAVELS FITNESS TESTS
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT
ప్రైవేట్​ బస్సుల ఫిట్‌నెస్‌ టెస్ట్
PRIVATE TRAVELS FITNESS TESTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.