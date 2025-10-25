పొగ, అధిక ఉష్ణోగ్రతలే మృత్యుఘంటికలు! - మంటల్లో చిక్కుకుంటే ఇలా చేయాలి
బస్సులు, రైళ్లలో దట్టంగా వ్యాపించే పొగ, అధిక ఉష్ణోగ్రతే మృత్యువాతకు ప్రధాన కారణమంటున్న వైద్య నిపుణులు - పొగ, వేడి మధ్య చిక్కుకుంటే బయటపడటం చాలా కష్టమని వెల్లడి
Published : October 25, 2025 at 2:21 PM IST
Kurnool Bus Fire Accident : బస్సులు, రైళ్లు, ఇళ్లలో మంటలు చెలరేగినప్పుడు ముందుగా దట్టంగా వ్యాపించే పొగ, అధిక ఉష్ణోగ్రత మృత్యువాతకు ప్రధాన కారణమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంటల వేడి రెండు, మూడు నిమిషాల్లో 100 డిగ్రీల సెల్సియస్కు, మరికొన్ని నిమిషాల్లో 600 డిగ్రీల సెల్సియస్ దాటిపోతుందని వివరించారు. ఈ పొగ, వేడి మధ్య చిక్కుకుంటే బయటపడటం చాలా కష్టమని, వీటివల్ల ఊపిరితిత్తులు, ఇతర అవయవాలు దెబ్బతింటాయని నిమ్స్ సీనియర్ పల్మనాలజిస్టు డాక్టర్ పరంజ్యోతి తెలిపారు.
విషపూరిత వాయువుల విడుదల : బస్సుల్లో మంటల వల్ల కర్టెన్లు, ప్లాస్టిక్ వస్తువులు, టైర్లు, విద్యుత్ తీగలు, బెడ్షీట్లు దగ్ధమవుతాయి. దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు, పొగలు వ్యాపిస్తాయి. ఈ పొగలో సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, నెట్రోజన్ డయాక్సైడ్, కార్బన్ మోనాక్సైజ్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ విడుదల అవుతాయి. ఇవి బస్సులో ఆక్సిజన్ శాతాన్ని తగ్గించేస్తాయి. ఫలితంగా ఊపిరితిత్తులు ఈ విష వాయువులతో నిండిపోయి మెదడు, గుండె తదితర కీలక భాగాలకు ఆక్సిజన్ సరఫరా అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్రాణవాయువు అందకపోతే రక్తంలోని పీహెచ్ విలువలు పడిపోయి, బాధితులు ఆక్సిజన్ అందక అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంటారు. ఇలా క్రమేణా ప్రాణాలు కోల్పోతారు. లేదా మంటలకు ఆహుతి అవుతారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :
- మంటల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు వీలైనంత వేగంగా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
- ప్రవేశ ద్వారం, అత్యవసర ద్వారాలు, నిష్క్రమణ ద్వారం ఎక్కడ ఉన్నాయో ముందే తెలుసుకోవాలి.
- 2013 నాటి పాలెం బస్సు దుర్ఘటన తర్వాత ట్రావెల్ బస్సుల్లో అగ్నిమాపక వ్యవస్థను తప్పనిసరి చేశారు.
- కానీ చాలా బస్సుల్లో ఇది ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.
- ఒకవేళ ఆ వ్యవస్థ ఉంటే స్విచ్ ఆన్ చేయాలి. నీళ్లు చిమ్మితే పొగ, మంటలు అనేవి తగ్గుతాయి.
- పొగలు వ్యాపించినప్పుడు చేతి రుమాలు, మాస్కులు అడ్డుపెట్టుకొని బయటపడాలి.
- బస్సుల్లో స్లీపర్ కంటే కూర్చునే సీటు కొంత మేలు. దీనివల్ల ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు వెంటనే అప్రమత్తం కావచ్చు.
- కొన్నిసార్లు ప్రమాదం నుంచి బయటపడినా శ్వాస తీసుకోవడం అనేది ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ఛాతీ పట్టేసినట్లు ఉండటం, గొంతులో సమస్య ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి.
ఇవి కూడా చూసుకుంటే మేలు :
- బస్సు బయలుదేరే ముందు టైర్ల కండీషన్, డీజిల్ ట్యాంకు, స్టీరింగ్, అత్యవసర ద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. అలాగే డ్రైవర్ల ఆరోగ్య పరిస్థితిని కూడా అంచనా వేయాలి. దూర ప్రాంతాల ప్రయాణాల్లో ఇద్దరు డ్రైవర్లు కచ్చితంగా ఉండాలి.
- బస్సులో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని అత్యవసర ద్వారాలు ఉన్నాయనే విషయం తెలియాలి. వాటిని ఎలా తెరవాలి. అద్దాలను పగులగొట్టడానికి ఎలాంటి పరికరాలు ఉన్నాయో చూడాలి.
- స్లీపర్ బస్సుల్లో గోప్యత కోసం కర్టెన్స్ వాడుతున్నారు. అవి అగ్ని ప్రమాదం సమయంలో అంటుకొని పొగ రావడంతో ఎక్కువ మంది చనిపోయేందుకు ఆస్కారం ఉంది.
- బస్సు డిక్కీలో ఎలక్ట్రికల్ వస్తువులు, ప్రయాణికుల వాహనాలు ఉంచడం వల్ల ఇవి మరింత ప్రమాదానికి దారి తీస్తున్నాయి. ఎక్కువ లోడ్ ఉండటం వల్ల బస్సు అదుపు తప్పి పడిపోయే అవకాశం ఉంది.
