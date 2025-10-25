ETV Bharat / state

పొగ, అధిక ఉష్ణోగ్రతలే మృత్యుఘంటికలు! - మంటల్లో చిక్కుకుంటే ఇలా చేయాలి

బస్సులు, రైళ్లలో దట్టంగా వ్యాపించే పొగ, అధిక ఉష్ణోగ్రతే మృత్యువాతకు ప్రధాన కారణమంటున్న వైద్య నిపుణులు - పొగ, వేడి మధ్య చిక్కుకుంటే బయటపడటం చాలా కష్టమని వెల్లడి

Kurnool Bus Fire Accident
Kurnool Bus Fire Accident (ETV)
October 25, 2025

Kurnool Bus Fire Accident : బస్సులు, రైళ్లు, ఇళ్లలో మంటలు చెలరేగినప్పుడు ముందుగా దట్టంగా వ్యాపించే పొగ, అధిక ఉష్ణోగ్రత మృత్యువాతకు ప్రధాన కారణమని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మంటల వేడి రెండు, మూడు నిమిషాల్లో 100 డిగ్రీల సెల్సియస్​కు, మరికొన్ని నిమిషాల్లో 600 డిగ్రీల సెల్సియస్​ దాటిపోతుందని వివరించారు. ఈ పొగ, వేడి మధ్య చిక్కుకుంటే బయటపడటం చాలా కష్టమని, వీటివల్ల ఊపిరితిత్తులు, ఇతర అవయవాలు దెబ్బతింటాయని నిమ్స్​ సీనియర్​ పల్మనాలజిస్టు డాక్టర్​ పరంజ్యోతి తెలిపారు.

విషపూరిత వాయువుల విడుదల : బస్సుల్లో మంటల వల్ల కర్టెన్లు, ప్లాస్టిక్​ వస్తువులు, టైర్లు, విద్యుత్​ తీగలు, బెడ్​షీట్లు దగ్ధమవుతాయి. దీంతో భారీ ఎత్తున మంటలు, పొగలు వ్యాపిస్తాయి. ఈ పొగలో సల్ఫర్​ డయాక్సైడ్​, నెట్రోజన్​ డయాక్సైడ్​, కార్బన్​ మోనాక్సైజ్​, కార్బన్​ డయాక్సైడ్​ విడుదల అవుతాయి. ఇవి బస్సులో ఆక్సిజన్​ శాతాన్ని తగ్గించేస్తాయి. ఫలితంగా ఊపిరితిత్తులు ఈ విష వాయువులతో నిండిపోయి మెదడు, గుండె తదితర కీలక భాగాలకు ఆక్సిజన్​ సరఫరా అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్రాణవాయువు అందకపోతే రక్తంలోని పీహెచ్​ విలువలు పడిపోయి, బాధితులు ఆక్సిజన్​ అందక అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంటారు. ఇలా క్రమేణా ప్రాణాలు కోల్పోతారు. లేదా మంటలకు ఆహుతి అవుతారు.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • మంటల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు వీలైనంత వేగంగా తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి.
  • ప్రవేశ ద్వారం, అత్యవసర ద్వారాలు, నిష్క్రమణ ద్వారం ఎక్కడ ఉన్నాయో ముందే తెలుసుకోవాలి.
  • 2013 నాటి పాలెం బస్సు దుర్ఘటన తర్వాత ట్రావెల్​ బస్సుల్లో అగ్నిమాపక వ్యవస్థను తప్పనిసరి చేశారు.
  • కానీ చాలా బస్సుల్లో ఇది ఇంకా అందుబాటులోకి రాలేదు.
  • ఒకవేళ ఆ వ్యవస్థ ఉంటే స్విచ్​ ఆన్​ చేయాలి. నీళ్లు చిమ్మితే పొగ, మంటలు అనేవి తగ్గుతాయి.
  • పొగలు వ్యాపించినప్పుడు చేతి రుమాలు, మాస్కులు అడ్డుపెట్టుకొని బయటపడాలి.
  • బస్సుల్లో స్లీపర్​ కంటే కూర్చునే సీటు కొంత మేలు. దీనివల్ల ఏదైనా ఘటన జరిగినప్పుడు వెంటనే అప్రమత్తం కావచ్చు.
  • కొన్నిసార్లు ప్రమాదం నుంచి బయటపడినా శ్వాస తీసుకోవడం అనేది ఇబ్బందిగా మారుతోంది. ఛాతీ పట్టేసినట్లు ఉండటం, గొంతులో సమస్య ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించి చికిత్స తీసుకోవాలి.

ఇవి కూడా చూసుకుంటే మేలు :

  • బస్సు బయలుదేరే ముందు టైర్ల కండీషన్​, డీజిల్​ ట్యాంకు, స్టీరింగ్​, అత్యవసర ద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాయా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. అలాగే డ్రైవర్ల ఆరోగ్య పరిస్థితిని కూడా అంచనా వేయాలి. దూర ప్రాంతాల ప్రయాణాల్లో ఇద్దరు డ్రైవర్లు కచ్చితంగా ఉండాలి.
  • బస్సులో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని అత్యవసర ద్వారాలు ఉన్నాయనే విషయం తెలియాలి. వాటిని ఎలా తెరవాలి. అద్దాలను పగులగొట్టడానికి ఎలాంటి పరికరాలు ఉన్నాయో చూడాలి.
  • స్లీపర్​ బస్సుల్లో గోప్యత కోసం కర్టెన్స్​ వాడుతున్నారు. అవి అగ్ని ప్రమాదం సమయంలో అంటుకొని పొగ రావడంతో ఎక్కువ మంది చనిపోయేందుకు ఆస్కారం ఉంది.
  • బస్సు డిక్కీలో ఎలక్ట్రికల్​ వస్తువులు, ప్రయాణికుల వాహనాలు ఉంచడం వల్ల ఇవి మరింత ప్రమాదానికి దారి తీస్తున్నాయి. ఎక్కువ లోడ్​ ఉండటం వల్ల బస్సు అదుపు తప్పి పడిపోయే అవకాశం ఉంది.

కర్నూలు ఘటనతో అధికారుల అప్రమత్తం - ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్​ బస్సుల్లో​ విస్తృత తనిఖీలు

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఎలా తప్పించుకోవాలంటే? : కనీస అవగాహన కల్పించని 'ట్రావెల్స్'

