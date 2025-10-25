ETV Bharat / state

సీటర్​కోసం అనుమతులు - స్లీపర్​గా ఆల్ట్రేషన్​

వీకావేరి ట్రావెల్స్‌ మూడు చోట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ - రాజుగారి ఏడు చేపల కథలా వ్యవహారం

Vemuri Kaveri Bus Registration and Permits Issue
Vemuri Kaveri Bus Registration and Permits Issue (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 9:46 AM IST

Vemuri Kaveri Bus Registration and Permits Issue : కర్నూలు వద్ద దగ్ధమైన వీకావేరి బస్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌ వ్యవహారం రాజుగారి ఏడు చేపల కథలా ఉంది. దీనికి సంబంధించిన పలు విషయాలు వెలుగులోకి రావడంతో అంతా విస్తుపోతున్నారు. ఈ ట్రావెల్స్​ డీడీ01ఎన్‌ 9490 అనే రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరుతో ఉంది. అంటే కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం దమణ్‌- దీవ్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ అయిందని అర్థం. కానీ రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్‌ (ఆర్‌సీ)లో ఒడిశాలోని రాయగడ చిరునామా ఉంది. బస్సుకు బీమా ఒంగోలులో చేయించారు. మొత్తంగా చూస్తే ఈ బస్సుకు మూడు చోట్ల రిజిస్ట్రేషన్‌ మారినట్లు తేలింది.

వీకావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఈ బస్‌ను 2018 మే 2న కొన్నారు. ఆగస్టు 8న తెలంగాణలోని మేడ్చల్‌ ఆర్టీవో కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు. అప్పట్లో ఇది సీటర్‌ బస్‌. తెలంగాణ, ఏపీల్లో బస్సుల ఆల్ట్రేషన్‌కు అనుమతించడం లేదు. దీంతో తెలంగాణలో ఎన్వోసీ తీసుకొని, 2023 ఏప్రిల్‌ 26న ఈ బస్సును కేంద్రపాలిత ప్రాంతమైన దమణ్‌- దీవ్‌లో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేశారు.హోమ్‌ ట్యాక్స్‌ తక్కువగా ఉండటంతో దమణ్‌- దీవ్‌లో ఎన్వోసీ తీసుకొని, ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 29న ఒడిశాలోని రాయగడ ఆర్టీవో కార్యాలయంలో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు.

ఈ బస్‌కి ఇంకా ఒడిశా నంబరు కేటాయించలేదు. దమణ్‌- దీవ్‌ నంబరుతో కొనసాగుతోంది. వీకావేరి ట్రావెల్స్‌ యాజమాన్యానిది ఒంగోలు. అయితే దాని యజమాని వేమూరి వినోద్‌కుమార్‌ అని, రాయగడలో సాయిలక్ష్మీనగర్‌ చిరునామా చూపించి, ఈ బస్సుకు రిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించుకున్నారు. ఒంగోలులోని ది న్యూఇండియా ఎష్యూరెన్స్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్‌ బ్రాంచిలో ఈ ఏడాది ఏప్రిల్‌ 16న ఈ బస్సుకి బీమా చేయించారు.

చాలా బస్సుల ఆల్ట్రేషన్‌ చేయించినట్లు తేలింది : ఈ బస్‌కు చెందిన రిజిస్ట్రేషన్‌ సర్టిఫికెట్, బీమా పత్రాలు, ఆలిండియా పర్మిట్‌ కాపీలు తదితరాలన్నింటిలోనూ 43 సీట్ల బస్‌గా మాత్రమే ఉంది. అయితే స్లీపర్‌ బెర్తులతో బస్‌ ప్రయాణిస్తోంది. దీంతో సీటర్‌ బస్సుకు ఎటువంటి అనుమతులు తీసుకోకుండానే నిబంధనలకు విరుద్ధంగా స్లీపర్‌ బస్సుగా ఆల్ట్రేషన్‌ చేసినట్లు తెలుస్తోంది. దీనిని ఏ రాష్ట్రంలోనూ రవాణాశాఖ అధికారులు గుర్తించి, పట్టుకోలేదు. వీకావేరి ట్రావెల్స్‌కు 100కు పైగా బస్సులున్నాయి.

వీటిలో పదుల సంఖ్యలోని సీటర్‌ బస్సులను ఆల్ట్రేషన్‌ చేసి స్లీపర్లుగా మార్చి ఒడిశా, దమణ్‌- దీవ్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో రీరిజిస్ట్రేషన్‌ చేయించారు. వీటికి సీటర్‌ నుంచి స్లీపర్‌గా మార్చేందుకు అనుమతులు ఉన్నాయా? లేదా? అనేదానిపై రవాణా శాఖ అధికారులు కూడా స్పష్టత ఇవ్వలేకపోతుండటం గమనార్హం.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన - తీవ్రతకు ప్రధాన కారణం ఇదే!

ఈ బస్సు నిబంధనలు ఉల్లంఘించిందని గత ఏడాది సెప్టెంబరు నుంచి ఈ ఏడాది జులై వరకు రవాణాశాఖ అధికారులు ఐదుసార్లు జరిమానాలు వేశారు. గత ఏడాది సెప్టెంబరు 20న నెల్లూరులో రవాణాశాఖ అధికారులు ఈ బస్సు తనిఖీ చేసినప్పుడు రోడ్డుకు అడ్డంగా బస్సు నిలపడం, డ్రైవర్‌ యూనిఫాం ధరించకపోవడంతో జరిమానా వేశారు. ఈ ఏడాది మే 16న కాకినాడ జిల్లా కృష్ణవరం వద్ద రవాణాశాఖ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. అగ్నిమాపక పరికరాలు లేవని, ఎదుటి వాహనాల డ్రైవర్ల కళ్లపై ప్రభావం చూపేలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎక్కువ వోల్ట్స్‌ ఉండే హెడ్‌లైట్స్‌ వాడుతున్నారని జరిమానా విధించారు.

జూన్‌ 11న శ్రీకాకుళం జిల్లా కుశలపురంలో ఈ బస్సును తనిఖీ చేయగా.. అప్పటికీ అగ్నిమాపక పరికరాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. దీంతో మరోసారి జరిమానా వేశారు. జూన్‌ 13న శ్రీకాకుళంలోని తిలక్‌నగర్‌ కాలనీ వద్ద తనిఖీ చేసినప్పుడు రహదారి భద్రత నిబంధన ఉల్లంఘించి, రోడ్డుకు అడ్డంగా బస్సు నిలపడంతో అపరాధరుసుం వేశారు. జులై 4న ఏలూరు జిల్లా బొమ్ములూరు వద్ద తనిఖీ చేయగా అధిక వోల్ట్స్‌ ఉండే హెడ్‌లైట్స్‌ వినియోగిస్తున్నారని, ప్రయాణికుల జాబితా లేదని గుర్తించి జరిమానా విధించారు. ఈ ఐదు జరిమానాల్లో ఒకటి చెల్లించారు. మరో 4 జరిమానాలు రూ.6,935 చెల్లించాల్సి ఉంది.

నిద్రలోనే కాలిపోయారు - హృదయవిదారకంగా ఘోర బస్సు ప్రమాదం

