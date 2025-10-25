కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది
మృతులంతా బస్సు ముందు భాగంలోని వారే - బస్సు ముందు చక్రాల మధ్య ఇరుక్కుపోయిన బైక్ ట్యాంకు - ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు - లాకైన డోర్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 10:49 AM IST
Kurnool Fire Accident Latest Updates: కర్నూలు శివార్లలోని చిన్న టేకూరు వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో బస్సు పూర్తిగా దగ్ధమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అగ్నిప్రమాదానికి గురైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఘటన సంచలనం రేపింది. ఈ ఘటనలో 19 మంది మృతి చెందారు. ఇలా జరగడానికి బస్సు ముందు భాగమే కారణమైంది. బస్సు ముందు చక్రాల మధ్య ఇరుక్కుపోయిన బైక్ ట్యాంకు నుంచి పెట్రోలు కారి మంటలు వ్యాపించాయి.
ముందు భాగంలో వ్యాపించిన మంటలు: ప్రయాణికుల రాకపోకలకు కీలకమైన ముందు భాగంలో తలుపులు మూసుకుపోవడంతో పాటు భారీ ఎత్తున మంటలు కూడా అక్కడి నుంచే వ్యాపించడంతో ముందు వైపు నుంచి ప్రయాణికులు తప్పించుకునే మార్గం మొత్తం మూసుకుపోయినట్లైంది. బస్సు ముందుండే అద్దాన్ని పగలకొడితే ఒకేసారి చాలా మంది బయటకు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ ముందు భాగంలో మంటలు అధికంగా ఉండడంతో డ్రైవర్ క్యాబిన్ వైపు నలుగురు మినహా మిగిలిన వారెవరూ వెళ్లే సాహసమే చేయలేకపోయారు.
ఛాసిస్ పై భాగంలో ప్రయాణికులు కూర్చునేందుకు/ పడుకునేందుకు వీలుగా ఇనుప రాడ్లతో బలంగా ఉండేలా చట్రాన్ని నిర్మిస్తారు. ఈ ప్రమాదంలో ఎగసిపడ్డ అగ్నికీలల తీవ్రతకు బస్సులోని ఇనుప వస్తువులు మినహా సీట్లు, వైరింగ్ ఏసీ వ్యవస్థ అన్నీ కాలిపోయాయి. దీంతో ఛాసిస్ పై ఉండే ఇనప చట్రం, ఇంజిన్ భాగాలు మాత్రమే మిగిలాయి. బస్సు ముందు చక్రాలు పూర్తిగా దగ్ధం కాగా వెనుక చక్రాలు మాత్రం కాలలేదు. బస్సు ముందు భాగంలో లోయర్ బెర్తులు 3, 4, 7, 8, 9ల్లో పడుకున్నవారు, అప్పర్ బెర్తులు 1, 4, 5, 6, 9ల్లో పడుకున్నవారు మృత్యువాత పడ్డ వారిలో ఉన్నారు.
బ్యాటరీలన్నీపేలడం వల్లే : అదే విధంగా బస్సు లగేజీ క్యాబిన్లో వందల మొబైల్ ఫోన్లు తరలిస్తున్నారు. ఇవి పేలడం వల్లే ప్రమాద తీవ్రత పెరిగి, భారీ ప్రాణ నష్టానికి దారి తీసిందని ఫోరెన్సిక్ బృందాలు ప్రాథమికంగా గుర్తించాయి. వారు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం ముందుగా బస్సు ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీ కొట్టగానే దాని ఆయిల్ ట్యాంక్ మూత ఊడిపడింది. దాంతో అందులో ఉన్న పెట్రోల్ కారడం మొదలైంది.
అదే సమయంలో బస్సు కింది భాగంలో బైక్ ఇరుక్కుపోవడంతో, దాన్ని బస్సు కొంత దూరం ఈడ్చు కెళ్లింది. ఈ క్రమంలో నిప్పు రవ్వలు చెలరేగాయి. దానికి పెట్రోల్ తోడవడంతో మంటలు ప్రారంభమయ్యాయి. ఇవి మొదట లగేజీ క్యాబిన్కు మంటలు అంటుకున్నాయి. తర్వాత బస్సులో లగేజీ క్యాబిన్లో ఉన్న బ్యాటరీలన్నీ ఒక్కసారిగా పేలడంతో భారీ శబ్దం వచ్చింది. అప్పటికే బస్సు దట్టమైన పొగ, మంటల్లో చిక్కుకుంది. బస్సు లోపల ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు. వారు తప్పించుకునేందుకు యత్నించినా కుడివైపున ఉన్న అత్యవసర ద్వారం తెరుచుకోకపోవడంతో వారి ప్రయత్నాలు ఫలించలేదు.