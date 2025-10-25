అగ్నిమాపక పరికరాల్లేని వేమూరి కావేరీ బస్సు - ఈ ఏడాది జులై వరకూ 5 సార్లు జరిమానాలు
నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన ట్రావెల్ బస్సు - ప్రమాదకరంగా రాంగ్రూట్లో నడపడమూ ఓ కారణం, చెల్లించాల్సిన జరిమానా మొత్తం రూ.23,120
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 10:47 AM IST
Kurnool Bus Accident Latest Updates: కర్నూలు శివార్లలోని చిన్నటేకూరు సమీపంలో అగ్నిప్రమాదానికి గురైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదం ప్రయాణికుల జీవితాల్లో తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది.
ప్రమాదానికి సంబంధించి దగ్ధమైన వీకావేరి బస్సుకు అగ్నిమాపక పరికరాలు లేవని రవాణా శాఖ అధికారులు గతంలో రెండుసార్లు జరిమానాలు వేశారు. అయినా సరే యాజమాన్యం ఏ మాత్రం పట్టించుకోలేదు. అగ్నిమాపక పరికరాలు కావాల్సినన్ని లేకుండానే బస్సును నడిపేసింది. ఏమవుతుందిలే చూసుకుందాం అన్నట్లు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించింది. ఆ ఫలితం బస్సు నిలువునా తగలబడి, మొత్తం 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవ దహనమయ్యారు.
నిబంధనల ఉల్లంఘన: ఈ బస్సు పూర్తిగా నిబంధనలను ఉల్లంఘించిందని గత ఏడాది సెప్టెంబరు నుంచి ఈ ఏడాది జులై వరకు రవాణాశాఖ అధికారులు మొత్తం ఐదుసార్లు జరిమానాలను వేశారు. గత ఏడాది సెప్టెంబరు 20న నెల్లూరులో రవాణాశాఖ అధికారులు ఈ బస్సు తనిఖీ చేసినప్పుడు రోడ్డుకు అడ్డంగా బస్సు నిలపడం, డ్రైవర్ యూనిఫాం ధరించకపోవడం తదితర కారణాలతో జరిమానా వేశారు.
అంతేకాకుండా ఈ ఏడాది మే 16వ తేదీన కాకినాడ జిల్లా కృష్ణవరం వద్ద రవాణాశాఖ అధికారులు తనిఖీ చేశారు. బస్సులో అగ్నిమాపక పరికరాలు లేవని, ఎదుటి వాహనాల డ్రైవర్ల కళ్లపై ప్రభావం చూపేలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఎక్కువ వోల్ట్స్ ఉండే హెడ్లైట్స్ వాడుతున్నారని జరిమానా విధించారు. జూన్ 11న శ్రీకాకుళం జిల్లా కుశలపురంలో ఈ బస్సును తనిఖీ చేయగా అప్పటికీ అగ్నిమాపక పరికరాలు ఏర్పాటు చేయలేదు. దీంతో మరోసారి జరిమానా వేశారు.
రహదారి భద్రత ఉల్లంఘన: జూన్ 13న శ్రీకాకుళంలోని తిలక్నగర్ కాలనీ వద్ద తనిఖీ చేసినప్పుడు రహదారి భద్రత నిబంధన ఉల్లంఘించి, రోడ్డుకు అడ్డంగా బస్సు నిలపడంతో అపరాధ రుసుమును విధించారు. జులై 4వ తేదీన ఏలూరు జిల్లా బొమ్ములూరు వద్ద తనిఖీ చేయగా అధిక వోల్ట్స్ ఉండే హెడ్లైట్స్ వినియోగిస్తున్నారని, ప్రయాణికుల జాబితా లేదని గుర్తించి జరిమానా విధించారు. ఈ ఐదు జరిమానాల్లో ఒకటి చెల్లించారు. మరో 4 జరిమానాలు రూ.6,935 చెల్లించాల్సి ఉంది.
తెలంగాణలోనే మొత్తం 16 చలాన్లు: ప్రమాదానికి గురైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సుపై నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి తెలంగాణలో 16 చలాన్లు పెండింగ్లో ఉన్నాయి. బస్సును ప్రమాదకరంగా నడపడం, రాంగ్ రూట్లో నడపడటం, ప్రవేశానికి అనుమతి లేని రోడ్లలో ప్రయాణించడం వంటి ఉల్లంఘనలు ఉన్నాయి. వీటికి సంబంధించి రూ.23,120 జరిమానా చెల్లించాల్సి ఉంది.
సీటర్కోసం అనుమతులు - స్లీపర్గా ఆల్ట్రేషన్