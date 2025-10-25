నిద్రలోనే కాలిపోయారు - హృదయవిదారకంగా ఘోర బస్సు ప్రమాదం
బెర్తుల మధ్య దయనీయ స్థితిలో మృతదేహాలు - బిడ్డను హత్తుకుని బూడిదైన ఓ తల్లి, స్లీపర్ బెర్తుల మధ్య మాంసపు ముద్దల్లా మిగిలిన ప్రయాణికులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 8:16 AM IST
Kurnool Bus Fire Accident Latest Updates: కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి శరీరాలు గుర్తుపట్టలేని విధంగా కాలిపోయాయి. గాఢనిద్రలో ఉండగా మంటలు చుట్టుముట్టడంతో ఏం జరిగిందో కూడా తెలీని ఆగమ్యగోచర పరిస్థితి. కొందరైతే తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించినా క్షణాల్లో చుట్టుముట్టిన అగ్నికీలలు ఊపిరి సలపనివ్వని దట్టమైన పొగ కారణంగా ఎక్కడివాళ్లు అక్కడే ఒరిగిపోయి అగ్నికి ఆహుతైపోయారు.
హృదయవిదారక దృశ్యాలు: స్లీపర్ బెర్తుల మధ్య మాంసపు ముద్దల్లా ప్రయాణికులు మిగిలారు. బెర్తుల మధ్య చిక్కుకున్న మృతదేహాలను లాగితే శరీర భాగాలు విడిపోతున్న దృశ్యాలు హృదయవిదారకంగా ఉన్నాయి. ఓ మృతదేహం బస్సు కిటికీ నుంచి సగభాగం బయటకు వచ్చిన స్థితిలో కనిపించింది. కిందికి దూకే ప్రయత్నంలో సగం శరీరం బయటకు వచ్చిన తరువాత స్పృహ కోల్పోవడంతో కిటికీలోనే కాలిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.
రమేశ్ అనే ప్రయాణికుడు చనిపోవడానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు తనకు వరుసకు సోదరి అయిన రాజేశ్వరికి ఫోన్చేసి బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుందని చెప్పారు. దీంతో రాజేశ్వరి, ఆమె భర్తతో కలిసి హైదరాబాద్ నుంచి హుటాహుటిన కర్నూలుకు వచ్చారు. అయితే అంతలోనే రమేశ్ కుటుంబం మొత్తం అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో ఆమె ఘటనా స్థలానికి వచ్చి బోరున విలపించారు.
నెల్లూరుకు చెందిన గోళ్ల రమేశ్తో పాటు ఆయన భార్య అనూష, ఇద్దరు పిల్లలు సైతం దురదృష్టవశాత్తు ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందారు. మంటలలో చిక్కుకుపోయిన సమయంలో భార్య అనూష తన కుమార్తె మన్వితను ఎలాగైనా కాపాడాలని గుండెలకు హత్తుకుని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. అప్పర్ బెర్త్ నుంచి కిందకి దిగేసరికే మంటలు ఉద్ధృతరూపం దాల్చాయి. దీంతో అనూష, తన చేతిలోని కుమార్తెతో సహా కాలిపోయి మాంసపు ముద్దలా మారారు. తల్లి తన కుమార్తెను కౌగిలించుకుని అలాగే కాలిపోయిన దృశ్యం చూసి పలువురు కంటతడి పెట్టుకున్నారు.
ఓ మృతదేహం బస్సు అడుగు భాగంలోని లగేజ్ డెక్లో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. లగేజ్ తప్ప ప్రయాణికులు ఉండని లగేజ్ డెక్లోకి మృతదేహం ఎలా వచ్చిందన్నది అంతుచిక్కడం లేదు. రెండువైపులా ఉండే బెర్తుల మధ్య ప్రయాణికుల రాకపోకలకు వీలుగా లేని ఇరుకైన మార్గంలో కూడా పలువురి మృతదేహాలు పడి ఉన్నాయి. వారి వారి ప్రాణాలను కాపాడుకునేందుకు వారు తీవ్ర ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ దట్టమైన పొగ కారణంగా స్పృహ కోల్పోయి అక్కడే కుప్పకూలిపోయినట్లుగా కనిపిస్తోంది. ఒకవేళ బయటకు వెళ్లే మార్గం ఉండుంటే వారంతా ప్రాణాలతో బయటపడే వారని పలువురు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
టైరు పంక్చరైందనుకున్నా: మేము బెంగుళూరు వెళ్లేందుకు హైదరాబాద్లో గురువారం రాత్రి 10.30 గంటలకు బస్సు ఎక్కామని ప్రయాణికుడు రమేశ్ అనే ప్రయాణికుడు అన్నారు. కర్నూలు శివారులో పెద్దశబ్దం వచ్చింది. టైరు పంక్చరైందేమో అనుకున్నాను. చూస్తే బయటి నుంచి మంటలు కనిపించాయి. పెద్దఎత్తున అరుపులు కూడా వినిపించాయి. దీంతో నాతోపాటే ఉన్న మా అన్నయ్యను సైతం నిద్ర లేపాను. ఎదురుగా ఉన్న తలుపులు తెరుచుకోలేదు. కిటికీ అద్దాన్ని చేతులతో పగులగొట్టి నా భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు మరో ముగ్గురు అందులోంచి బయటపడగలిగాం. కొద్ది నిమిషాల్లోనే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఈ ఘటనలో మా అన్నయ్య, ఆయన భార్యతోపాటు ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారని తెలియజేశారు.
డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యమే కారణం: మాది హైదరాబాద్. బెంగళూరులో ఇంటర్వ్యూ ఉండటంతో గురువారం రాత్రి బస్సులో బయలుదేరానని జయసూర్య అన్నారు. తెల్లవారుజామున దాదాపు 3 గంటల సమయంలో బస్సులో గందరగోళంగా ఉండటంతో నాకు మెలకువ వచ్చింది. ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు ఎవరో బస్సు అగ్నికీలల్లో చిక్కుకుందని చెప్పడంతో వెంటనే అప్రమత్తమై ముగ్గురం కలిసి అద్దాలు పగలగొట్టి బయటకు దూకేశాం. నా రెండు కాళ్లకు దెబ్బలు తగిలాయి. మేం దిగిన తర్వాత ఒక్కసారిగా బస్సులో మంటలు వ్యాపించాయి. చాలామంది నిద్రలో ఉన్నందున బయటకు రాలేని పరిస్థితి. ప్రమాదం గురించి డ్రైవర్ అప్రమత్తం చేసి ఉన్నట్లయితే అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడి ఉండేవారు. డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కారణంగానే చాలామంది చనిపోయారని వివరించారు.
కిటికీ నుంచి దూకేశా: పండగ సెలవులకు హైదరాబాద్ వచ్చాననీ, తిరిగి గురువారం రాత్రి బెంగళూరు వెళ్లేందుకు బస్సు ఎక్కానని ఐటీ ఉద్యోగిని హారిక అన్నారు. కర్నూలు దాటాక కొందరు కిందకి దిగుతుండటంతో వాష్రూమ్కేమో అనుకున్నాను. మంటలు కనపడటంతో ఒకాయన అద్దాలు పగలగొట్టి బయటకు దూకాడు. నేను కూడా కిటికీలో నుంచి దూకేశాను. తలకు దెబ్బ తగిలింది. ప్రాణాలతో బయటపడతానని అనుకోలేదు. మేం బయటకు వచ్చామో లేదో బస్సును మంటలు చుట్టుముట్టాయి. డ్రైవర్ ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేయకపోవడం వల్ల చాలామంది నిద్రలో ఉండటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారని పేర్కొన్నారు.
అరుపులతో నిద్ర లేచా: పెద్దఎత్తున అరుపులు వినిపిస్తుండటంతో మెలకువ వచ్చిందని ఐటీ ఉద్యోగి సత్యనారాయణ అన్నారు. ఆ సమయంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియని పరిస్థితి. నా పక్కన ఉన్నవారు కిటికీ అద్దాలు పగలగొడుతున్నారు. వారు కిందకు దూకేయడంతో నేను సైతం అదే పనిచేశాను. ఆ క్రమంలో నా కాలు విరిగిపోయింది. ఇదంతా క్షణాల్లో జరిగిపోయింది. కళ్లముందే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఓ కారు డ్రైవర్ మమ్మల్ని ఆసుపత్రికి తీసుకొచ్చారు. తలచుకుంటేనే భయమేస్తోంది. ప్రమాద విషయాన్ని డ్రైవర్ వెంటనే చెప్పి ఉంటే ఇంత ప్రాణనష్టం జరిగి ఉండేది కాదని తెలిపారు.
వెనుక సీటు కావడంతో బతికిపోయా: హైదరాబాద్ నుంచి ఆరోజు రాత్రి 10.30 గంటలకు బయలుదేరానని కర్ణాటకకు చెందిన వేణుగోపాల్రెడ్డి అన్నారు. అర్ధరాత్రి దాటాక పెద్ద శబ్దం రావడంతో మెలకువ వచ్చింది. అప్పటికే దట్టమైన పొగ కమ్మేసింది. ఏం జరుగుతుందో తెలిసేలోపే అత్యవసర ద్వారం నుంచి కిందకి దూకేశాను. బస్సులో చివరి సీట్లో ఉండటం వల్లే బతికి బయటపడగలిగాను. ముందువైపు ఉన్నవారు తప్పించుకునే అవకాశం లేకపోయిందని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
చేతితో అద్దం పగలగొట్టా: నేను హైదరాబాద్లో జూనియర్ ప్రోగ్రామర్గా పనిచేస్తున్నానని బెంగుళూరుకు చెందిన మహదేవ శివ అన్నారు. బస్సులో బెంగళూరుకు వెళ్తుండగా కింద ఉన్న సీట్లో పడుకున్న నాకు పొగ వస్తున్నట్లు అనిపించింది. వెంటనే నా పక్కనున్న అద్దాన్ని చేతితో పగలగొట్టాను. నాతో పాటు పదిమంది బయటకు వచ్చారు. మంట కంటే పొగతోనే కొందరు మరణించి ఉంటారని అనుకుంటున్నాను. డ్రైవర్ అప్రమత్తంగా ఉండి ఉంటే ఇంత ప్రాణనష్టం జరిగేది కాదు.
బస్సు కింద బైక్ ఇరుక్కుపోయిందని తెలిసిన వెంటనే దిగి చూడాల్సింది. అలా కాకుండా కొద్దిదూరం బస్సును నడిపి మంటల సెగ తగిలిన తర్వాత కిందకు దిగారు. మంటలు ప్రారంభ దశలోనే ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేసి ఉంటే అందరూ సురక్షితంగా బయటపడేవారని తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేశారు.
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంపై 16 బృందాలతో దర్యాప్తు: హోం మంత్రి అనిత
ప్రమాదానికి నిర్లక్ష్యం కారణమని తేలితే కఠిన చర్యలు తప్పవు: సీఎం చంద్రబాబు