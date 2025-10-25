ETV Bharat / state

పాపను హత్తుకొని తల్లి - కిటీకి మధ్యలో మృతదేహం : బస్సు ప్రమాదంలో హృదయ విదారక దృశ్యాలు

కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన - గాఢ నిద్రలో ఉండగా మంటల్లో చిక్కుకున్న ప్రయాణికులు - గుర్తుపట్టని స్థితిలో మృతదేహాలు - హృదయ విదారకంగా ప్రమాద దృశ్యాలు

Kurnool Bus Fire Accident Latest Updates
Kurnool Bus Fire Accident Latest Updates (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Kurnool Bus Fire Accident Latest Updates : కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారి శరీరాలు గుర్తు పట్టలేని స్థితిలో కాలిపోయాయి. గాఢ నిద్రలో ఉండగా మంటలు చుట్టుముట్టడంతో ఏం జరిగిందో కూడా అర్థంకాని పరిస్థితి నెలకొంది. కొందరు తప్పించుకునేందుకు ప్రయత్నించినా, క్షణాల్లో చుట్టుముట్టిన అగ్నికీలలు, ఊపిరి సలపనివ్వని దట్టమైన పొగ కారణంగా ఎక్కడివాళ్లు అక్కడే ఒరిగిపోయి కాలిపోయారు.

ప్రయాణికులు స్లీపర్​ బెర్తుల మధ్య మాంసపు ముద్దల్లా మిగిలిపోయారు. బెర్తుల మధ్య చిక్కుకున్న మృతదేహాలను లాగితే శరీర భాగాలు విడిపోతున్న దృశ్యాలు హృదయాలను కలచి వేస్తున్నాయి. ఓ మృతదేహం బస్సు కిటికీ నుంచి సగభాగం బయటకు వచ్చిన స్థితిలో కనిపించింది. కిందికి దూకే ప్రయత్నంలో సగం శరీరం బయటకు వచ్చిన తర్వాత స్పృహ కోల్పోవడంతో కిటికీలోనే కాలిపోయినట్లు ఆ దృశ్యాన్ని చూస్తే తెలుస్తోంది.

రమేశ్​ కుటుంబం అగ్నికి ఆహుతి : రమేశ్​ అనే ప్రయాణికుడు చనిపోవడానికి కొద్ది నిమిషాల ముందు తనకు వరుసకు సోదరి అయిన రాజేశ్వరికి ఫోన్​ చేసి, బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుందని చెప్పారు. దీంతో రాజేశ్వరి, ఆమె భర్తతో కలిసి హైదరాబాద్​ నుంచి కర్నూలుకు హుటాహుటిన వచ్చారు. అప్పటికే రమేశ్​ కుటుంబం మొత్తం అగ్నికి ఆహుతి కావడంతో ఆమె ఘటనా స్థలంలోనే బోరున విలపించారు.

గుండెకు హత్తుకొని : నెల్లూరుకు చెందిన గోళ్ల రమేశ్​తో పాటు ఆయన భార్య అనూష, ఇద్దరు పిల్లలు ప్రమాదంలో మరణించారు. మంటల్లో చిక్కుకున్న సమయంలో భార్య అనూష తన కుమార్తెను ఎలాగైనా కాపాడాలని గుండెలకు హత్తుకుని గట్టిగా పట్టుకున్నారు. అప్పర్​ బెర్త్​ నుంచి కిందకి దిగేసరికి మంటలు ఎక్కువగా వ్యాపించాయి. దీంతో అనూష, తన చేతిలో ఉన్న కుమార్తెతో సహా కాలిపోయి మాంసపు ముద్దలా మారిపోయారు. ఈ దృశ్యాన్ని చూసి పలువురు కంటతడి పెట్టారు.

ఓ మృతదేహం బస్సు అడుగు భాగంలోని లగేజ్​ డెక్​లో ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించగా, అది అక్కడకు ఎలా వచ్చిందన్నది అంతుచిక్కడం లేదు. బెర్తుల మధ్య రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా ఉండే ఇరుకైన మార్గంలోనే పలువురి మృతదేహాలు పడి ఉన్నాయి. ప్రాణాలను కాపాడుకునే ప్రయత్నంలో దట్టమైన పొగ వల్ల ప్రాణాలు కోల్పోయారు. బయటకు వెళ్లే మార్గం ఉంటే వీరంతా ప్రాణాలు కాపాడుకునే వారని అంతా అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"మేము హైదరాబాద్​లో గురువారం రాత్రి 10.30 గంటలకు బస్సు ఎక్కాం. కర్నూలు శివారులో పెద్దశబ్దం వచ్చింది. టైరు పంక్చర్​ అయిందేమోనని అనుకున్నాను. బయటి నుంచి మంటలు కనిపించాయి. అలాగే పెద్ద ఎత్తున అరుపులు వినిపించాయి. దీంతో నాతోపాటే ఉన్న మా అన్నయ్యను కూడా లేపాను. ఎదురుగా ఉన్న తలుపులు తెరుచుకోలేదు. కిటికీ అద్దాన్ని చేతులతో పగులగొట్టి నా భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను కాపాడాను. అలాగే మరో ముగ్గురం అందులోంచి బయటపడ్డాం. కొద్ది నిమిషాల్లోనే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. ఈ ఘటనలో మా అన్నయ్య, ఆయన భార్యతో పాటు ఇద్దరు పిల్లలు చనిపోయారు." - రమేష్​, బెంగళూరు. ప్రత్యక్ష సాక్షి

మంటలు కనిపించడంతో కిటికీ నుంచి దూకేశా : పండగ సెలవులకు హైదరాబాద్​ వచ్చానని ఐటీ ఉద్యోగిని హారిక తెలిపారు. గురువారం రాత్రి బెంగళూరు వెళ్లేందుకు బస్సు ఎక్కానని చెప్పారు. కర్నూలు దాటాక కొందరు కిందకు దిగుతుండటంతో వాష్​రూమ్​కేమో అనుకున్నానని అన్నారు. మంటలు కనపడటంతో ఒకాయన అద్దాలు పగులగొట్టి బయటకు దూకారని, తాను కూడా ఆ కిటికీలో నుంచి దూకేశానన్నారు. తలకు దెబ్బ తగిలిందని, ప్రాణాలతో బయటపడతానని అనుకోలేదన్నారు. తాము బయటకు వచ్చామో లేదో బస్సును మంటలు చుట్టుముట్టాయని పేర్కొన్నారు. డ్రైవర్​ ప్రయాణికులను అప్రమత్తం చేయకపోవడం వల్ల చాలా మంది నిద్రలో ఉండటంతో ప్రాణాలు కోల్పోయారని తెలిపారు.

"మాది హైదరాబాద్​. బెంగళూరులో ఇంటర్వ్యూ ఉండటంతో గురువారం రాత్రి బస్సులో బయలుదేరాను. తెల్లవారుజామున 3 గంటల సమయంలో గందరగోళంగా ఉండటంతో మెలకువ వచ్చింది. ఏం జరిగిందో అర్థం కాలేదు. బస్సు అగ్నిప్రమాదంలో చిక్కుకుందని చెప్పడంతో వెంటనే అప్రమత్తమయ్యాము. ముగ్గురం కలిసి అద్దాలు పగులగొట్టి బయటకు దూకేశాం. నా రెండు కాళ్లకు దెబ్బలు తగిలాయి. మేం దిగిన తర్వాత ఒక్కసారిగా బస్సులో మంటలు వచ్చాయి. చాలామంది నిద్రలో ఉన్నందున బయటకు రాలేని పరిస్థితి. ప్రమాదం గురించి డ్రైవర్​ అప్రమత్తం చేసి ఉంటే అందరూ ప్రాణాలతో బయటపడేవారు. డ్రైవర్​ నిర్లక్ష్యం వల్లనే చాలా మంది చనిపోయారు." - జయసూర్య, హైదరాబాద్​

ఒక్కసారిగా పేలిన వందల ఫోన్లు - కర్నూలు బస్సు ప్రమాద తీవ్రతకు ప్రధాన కారణమిదే!

ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం - 19 మంది సజీవదహనం

TAGGED:

KURNOOL BUS FIRE
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం
KURNOOL BUS FIRE TRAGEDY
KURNOOL BUS FIRE LATEST NEWS
KURNOOL BUS FIRE ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.