వెలుగులోకి వచ్చిన కర్నూలు ప్రమాద దృశ్యాలు - అటువైపు వెళ్తున్న ఓ బస్సులో ఉన్న సీసీ కెమెరాలో రికార్డు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 10:13 PM IST

Kurnool Bus Accident Visuals Come To Light : గత నెల 24వతేది తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదానికి సంబంధించిన సీసీ కెమెరాల దృశ్యాలు వచ్చాయి. ఈ ప్రమాదంలో మొత్తం 19 మంది ప్రయాణికులు బస్సులోనే సజీవ దహనం అయ్యారు. మొదట ద్విచక్ర వాహనం అదుపు తప్పి కింద పడిపోగా శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందిగా ఎర్రిస్వామి స్వల్ప గాయాలతో బయట పడ్డాడు. ఈ దృశ్యాలు అటువైపు వెళ్తున్న ఓ బస్సులో నమోదయ్యాయి. మరో సీసీ కెమెరాలో బస్సు ప్రమాదం జరిగి మంటలు వ్యాపించిన దృశ్యాలు కనబడ్డాయి.

వెలుగులోకి వచ్చిన కర్నూలు ప్రమాద దృశ్యాలు (ETV Bharat)

ప్రమాదంలో మరణించిన బైకర్‌ శివశంకర్‌పై అతని స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదు చేశాడు. అందుకుగాను ఎర్రిస్వామి ఉలిందకొండ పీఎస్‌లో ఫిర్యాదు చేయడంతో బైకర్​ శివశంకర్‌పై 183/2025 281,125(a),106(l) బీఎన్‌ఎస్‌ సెక్షన్ల కింద కేసును నమోదు చేశారు. శివశంకర్‌ నిర్లక్ష్యం వల్లే డివైడర్‌ను బైక్ ఢీకొట్టినట్లు ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు.

డివైడర్‌ను ఢీకొట్టి ఇద్దరం కిందపడిపోయామని ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదులో తెలిపాడు. ఘటనాస్థలిలోనే తన స్నేహితుడి శివశంకర్ మరణించాడని ఎర్రిస్వామి తెలిపాడు. మృతదేహాన్ని పక్కకు తీసేందుకు యత్నించానని వెల్లడించాడు. అయితే డివైడర్‌ను ఢీకొట్టిన మాబైక్‌ను ఇంకొక వాహనం ఢీకొట్టిందని ఎర్రిస్వామి పేర్కొన్నాడు. రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న మా బైక్‌ను కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు లాక్కెళ్లిందని ఎర్రిస్వామి అన్నాడు. మా బైక్‌ను బస్సు లాక్కెళ్లడంతో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం జరిగినట్లు ఫిర్యాదులో ఎర్రిస్వామి వెల్లడించాడు. దాంతో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసును నమోదు చేశారు.

మద్యం మత్తులో శివశంకర్: మరోవైపు ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన ప్రాంతీయ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ (RFSL) కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. ఆర్​ఎఫ్​ఎస్​ఎల్​ నివేదిక ప్రకారం శివశంకర్ నమూనాలలో మద్యం ఆనవాళ్లు ఉన్నట్లు నిర్ధరించారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మృతుడు మద్యం సేవించి వాహనాన్ని నడుపుతున్నట్లు తేలింది.

ఘోర రోడ్డు బస్సు ప్రమాదం కేసు ఛేదనలో బైకర్ శివశంకర్‌ సెల్‌ఫోన్‌ కీలకపాత్రను పోషించినట్లు తెలిసింది. శివశంకర్, అతడి స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామితో కలిసి బైక్​పై డోన్‌కు బయలుదేరాడు. చెట్లమల్లాపురం వద్ద డివైడర్‌ను ఢీకొని శివశంకర్‌ అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, ఎర్రిస్వామి స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. అనంతరం శివశంకర్‌ మృతదేహాన్ని రోడ్డు పక్కకు జరిపిన ఎర్రిస్వామి, అతడి సెల్‌ఫోన్​ను తీసుకుని తన స్వగ్రామమైన రాంపల్లికి వెళ్లిపోయాడు.

ఇదీ జరిగింది: కర్నూలు శివారులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కావేరి ట్రావెల్స్‌ బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయి మొత్తం 19 మంది సజీవదహనమైన ఘటనకు ద్విచక్ర వాహనదారుడు శివశంకర్‌ మద్యం మత్తే ప్రధాన కారణమని తెలిసింది. తాగిన మత్తులో ఉన్న శివశంకర్‌, జాతీయరహదారిపై బైక్‌తో డివైడర్‌ను ఢీకొట్టి అక్కడికక్కడే మరణించాడు. నలుపురంగు పల్సర్‌ బైక్‌ కావడంతో పాటు వర్షం పడుతుండటంతో వి.కావేరి బస్సు దాని మీదుగా వెళ్లింది. దీంతో అది బస్సు కింద ఇరుక్కుపోయింది. తొలుత బైకును బస్సు ఢీకొట్టడం వల్లే శివశంకర్‌ మరణించాడని భావించినా, బస్సు డ్రైవర్‌ మాత్రం రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైకునే తాము ఢీకొట్టామని, ఆ సమయంలో వాహనంపై ఎవరూ లేనట్లు పోలీసులకు చెప్పాడు.

