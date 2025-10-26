కర్నూలు బస్సు ప్రమాదంలో మరో ట్విస్ట్ - బైకర్ శివశంకర్పై స్నేహితుడి ఫిర్యాదు
ప్రమాదంలో మరణించిన బైకర్ శివశంకర్పై అతని స్నేహితుడు ఫిర్యాదు - బైకర్ శివశంకర్పై ఉలిందకొండ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేసిన ఎర్రిస్వామి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 26, 2025 at 1:09 PM IST
Kurnool Bus Accident Twist: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద జరిగిన బస్సు ప్రమాదంలో మరో మలుపు చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదంలో మరణించిన బైకర్ శివశంకర్పై అతని స్నేహితుడు ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ మేరకు ఎర్రిస్వామి ఉలిందకొండ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో, బైకర్ శివశంకర్పై 183/2025 281,125(a),106(l) బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు. శివశంకర్ నిర్లక్ష్యం వల్లే డివైడర్ను బైక్ ఢీకొట్టినట్లు ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నాడు.
డివైడర్ను ఢీకొట్టి ఇద్దరం కిందపడిపోయామని ఎర్రిస్వామి ఫిర్యాదులో తెలిపాడు. ఘటనాస్థలిలోనే తన స్నేహితుడి శివశంకర్ మరణించాడన్న ఎర్రిస్వామి, మృతదేహాన్ని పక్కకు తీసేందుకు యత్నించానని వెల్లడించాడు. అయితే డివైడర్ను ఢీకొట్టిన మాబైక్ను ఇంకొక వాహనం ఢీకొట్టిందని ఎర్రిస్వామి పేర్కొన్నాడు. రోడ్డు మధ్యలో ఉన్న మా బైక్ను కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు లాక్కెళ్లిందన్నాడు. మాబైక్ను బస్సు లాక్కెళ్లడంతో మంటలు చెలరేగి ప్రమాదం జరిగినట్లు ఫిర్యాదులో ఎర్రిస్వామి చెప్పాడు. దీంతో పోలీసులు పలు సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేశారు.
మద్యం మత్తులో శివశంకర్: మరోవైపు ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించిన ప్రాంతీయ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబొరేటరీ (RFSL) కీలక విషయాలను వెల్లడించింది. RFSL నివేదిక ప్రకారం, శివశంకర్ నమూనాలలో మద్యం ఆనవాళ్లు ఉన్నట్లు నిర్ధారించారు. ఈ నివేదిక ఆధారంగా, ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో మృతుడు మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతున్నట్లు తేలింది.
ఈ ఘోర రోడ్డు బస్సు ప్రమాదం కేసు ఛేదనలో బైకర్ శివశంకర్ సెల్ఫోన్ కీలకపాత్ర పోషించినట్లు తెలిసింది. శివశంకర్, అతడి స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామితో కలిసి బైక్పై డోన్కు బయలుదేరాడు. చెట్లమల్లాపురం వద్ద డివైడర్ను ఢీకొని శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మృతిచెందగా, ఎర్రిస్వామి స్వల్పంగా గాయపడ్డాడు. శివశంకర్ మృతదేహాన్ని రోడ్డు పక్కకు జరిపిన ఎర్రిస్వామి, అతడి సెల్ఫోన్ తీసుకుని తన స్వగ్రామమైన రాంపల్లికి వెళ్లిపోయాడు.
దర్యాప్తులో భాగంగా శుక్రవారం శివశంకర్ సెల్ఫోన్ కోసం పోలీసులు గాలించగా లభ్యం కాలేదు. ఫోన్ నంబరు ఆధారంగా అన్వేషించగా రాంపల్లిలో ఎర్రిస్వామి వద్ద ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దీంతో పోలీసులు ఎర్రిస్వామిని అదుపులోకి తీసుకుని విచారించడంతో ప్రమాదానికి దారితీసిన కారణాలను తెలిపాడు. తర్వాత పోలీసులు పెట్రోలు బంకులో సీసీటీవీ ఫుటేజీ సేకరించడంతో, అదే మొత్తం గుట్టు విప్పింది.
ఆరోజు ఇదీ జరిగింది: కర్నూలు శివారులో శుక్రవారం తెల్లవారుజామున కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు కాలిపోయి 19 మంది సజీవదహనమైన ఘటనకు ద్విచక్ర వాహనదారుడు శివశంకర్ మద్యం మత్తే ప్రధాన కారణమని తెలిసింది. తాగిన మత్తులో ఉన్న శివశంకర్, జాతీయరహదారిపై బైక్తో డివైడర్ను ఢీకొట్టి అక్కడికక్కడే మరణించాడు. నలుపురంగు పల్సర్ బైక్ కావడంతో పాటు వర్షం పడుతుండటంతో వి.కావేరి బస్సు దాని మీదుగా వెళ్లింది. దీంతో అది బస్సు కింద ఇరుక్కుపోయింది. తొలుత బైకును బస్సు ఢీకొట్టడం వల్లే శివశంకర్ మరణించాడని భావించినా, బస్సు డ్రైవర్ మాత్రం రోడ్డుపై పడి ఉన్న బైకునే తాము ఢీకొట్టామని, ఆ సమయంలో వాహనంపై ఎవరూ లేనట్లు పోలీసులకు చెప్పాడు. ఆ దిశగా పోలీసులు దర్యాప్తు చేయడంతో, శనివారం ఉదయం కీలక ఆధారాలు లభించాయి.
బస్సు ప్రమాదానికి ముందే డివైడర్ను ఢీకొన్న బైక్ - పోలీసుల క్లారిటీ
కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం దర్యాప్తులో కీలక మలుపు - శివశంకర్ స్నేహితుడు గుర్తింపు