ఘోర బస్సు ప్రమాదం - 21 మంది మృత్యుంజయులు

కర్నూలు జిల్లాలో కాలిబూడిదైన ప్రైవేటు బస్సు - 19 మంది సజీవదహనం

Kurnool bus accident Survivors
Kurnool bus accident Survivors (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 11:30 AM IST

Kurnool Bus Accident Survivors: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఘోర బస్సు ప్రమాదం తీరని విషాదాన్ని మిగిల్చింది. హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్తున్న వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ప్రైవేటు ఏసీ స్లీపర్ బస్సు అగ్ని ప్రమాదానికి గురై పూర్తిగా కాలిబూడిదైంది. ఈ దుర్ఘటనలో 19 మంది ప్రయాణికులు సజీవదహనం కాగా, 21 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలతో బయటపడగలిగారు.

ప్రమాదానికి దారితీసిన తీరు: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద జాతీయ రహదారి 44పై శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. బస్సును ఒక బైకు బలంగా ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. బైకుకు కొంత దూరం బస్సు ఈడ్చుకెళ్లినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఆ క్రమంలో ఇంధన ట్యాంక్‌ నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు వచ్చి పెద్ద ఎత్తున వ్యాపించాయని తెలుస్తోంది. ప్రమాద సమయంలో బస్సులో మొత్తం 43 మంది ఉన్నారు. 41 మంది ప్రయాణికులు, ఇద్దరు డ్రైవర్లు. ప్రయాణికుల్లో ఇద్దరు చిన్నారులు, 10 మంది మహిళలు ఉన్నారు. అర్ధరాత్రి కావడంతో చాలా మంది ప్రయాణికులు గాఢ నిద్రలో ఉన్నారు.

ఘోర బస్సు ప్రమాదం - 21 మంది మృత్యుంజయులు (ETV)

ప్రాణాలను కాపాడుకున్న మృత్యుంజయులు: మంటలు, పొగ బస్సులో వేగంగా వ్యాపించాయి. నిద్రమత్తులో నుంచి తేరుకున్న ప్రయాణికుల్లో చాలా మంది ఏం జరుగుతోందో తెలుసుకునేలోపే పరిస్థితి చేయి దాటిపోయింది. అత్యవసర ద్వారం (ఎమర్జెన్సీ డోర్) తెరుచుకోకపోవడంతో, కొందరు ప్రయాణికులు తమ ప్రాణాలను రక్షించుకోవడానికి సాహసం చేశారు.

ప్రయాణికుడు ఆకాష్ (24) తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, "బస్సులో ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం వచ్చింది. హఠాత్తుగా లేచి చూడగా పెద్దఎత్తున మంటలు వచ్చాయి. వెంటనే అద్దం పగలగొట్టి బయటకు దూకాను. నాతో పాటు బస్సులో నుంచి మరో ఇద్దరు బయటకు దూకారు. నేను దీపావళికి వచ్చి హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్నాను. ఒక పెయింట్‌ కంపెనీలో సేల్స్‌ ఎగ్జిక్యూటివ్‌గా పనిచేస్తున్నాను" అని అన్నారు.

ఆకాష్ లాగే మరికొందరు ప్రయాణికులు బస్సు వెనుక అద్దం, కిటికీలు పగలగొట్టి బయటపడ్డారు. ముఖ్యంగా, బస్సులోని ఇతర ప్రయాణికులు చూపిన సాహసం, పరస్పర సహకారం వల్ల పలువురు ప్రాణాలతో బయటపడగలిగారు. ఈ ఘోర ప్రమాదం నుంచి ప్రాణాలతో బయటపడిన 21 మంది మృత్యుంజయుల వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

  1. ఎం. సత్యనారాయణ (27), సత్తుపల్లి, ఖమ్మం జిల్లా
  2. జయసూర్య (24), మియాపూర్‌, హైదరాబాద్‌
  3. నవీన్‌కుమార్ (26), హయత్‌నగర్‌, హైదరాబాద్
  4. సరస్వతీ హారిక (30), బెంగళూరు
  5. నీలకుర్తి రమేశ్‌ (36), కొత్తపేట, నెల్లూరు జిల్లా
  6. నీలకుర్తి రమేశ్‌ భార్య శ్రీలక్ష్మి
  7. నీలకుర్తి రమేశ్‌ కుమార్తె జస్విత
  8. నీలకుర్తి రమేశ్‌ కుమారుడు అభిర
  9. కాపర్‌ అశోక్‌ (27), నెల్లూరు
  10. శ్రీహర్ష (25), నెల్లూరు
  11. కీర్తి (28), ఎస్‌ఆర్‌నగర్‌, హైదరాబాద్
  12. వేణుగోపాల్‌రెడ్డి (24)
  13. ఎం.జి. రామారెడ్డి
  14. సుబ్రహ్మణ్యం
  15. అశ్విన్‌రెడ్డి
  16. ఆకాష్‌ (24)
  17. జయంత్‌ కుశ్వాల్‌
  18. పంకజ్‌ ప్రజాపతి
  19. గుణ సాయి
  20. శివ
  21. గ్లోరియా ఎల్సా సామ్

సహాయక చర్యలు, దర్యాప్తు: ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కిటికీలు పగలగొట్టి, అత్యవసర ద్వారం ద్వారా బయటపడిన ప్రయాణికులు 21 మంది స్వల్ప గాయాలతో సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చినా, అప్పటికే బస్సు పూర్తిగా కాలిపోయింది. బస్సులో చిక్కుకుపోయిన 19 మంది సజీవదహనమయ్యారు. ఫోరెన్సిక్ బృందం కాలిబూడిదైన బస్సు నుంచి 19 మృతదేహాలను వెలికితీసింది. ఈ దారుణ ఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

కర్నూలు జిల్లాలో ఘోర బస్సు ప్రమాదం - 19 మృతదేహాలు గుర్తింపు

కర్నూలు బస్సు ఘటనపై స్పందించిన ప్రముఖులు - దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేసిన ముర్ము, మోదీ

BUS ACCIDENT SURVIVED PASSENGERS
HYDERABAD TO BANGALORE BUS ACCIDENT
KURNOOL BUS ACCIDENT
VEMURI KAVERI TRAVELS BUS TRAGEDY
KURNOOL BUS ACCIDENT SURVIVORS

