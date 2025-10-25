ETV Bharat / state

అలర్ట్ : స్పీడ్ ఎంతగా పెంచుతున్నారో - ప్రమాదానికి అంతగా దగ్గరవుతున్నట్లే!

స్పీడ్‌ పెరిగే కొద్దీ ప్రాణాపాయమే - అధిక వేగం కేసులు, ఏడు నెలల్లోనే 5.27 లక్షలు - పరిమితి కన్నా వేగంతో డ్రైవింగ్​ చేయడం వల్ల పెరుతున్న అధిక ప్రమాదాలు

Bus Accidents Due to Vehicles Over Speed
Bus Accidents Due to Vehicles Over Speed (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 25, 2025 at 9:26 AM IST

Bus Accidents Due to Vehicles Over Speed : వేగంగా వెళ్తే త్వరగా గమ్యం చేరుకుంటాం. అతి వేగంతో పావు గంటో, అరగంటో లేదంటే ఓ గంట సమయం కలిసిరావచ్చు. కానీ ప్రమాదాల బారిన పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వేగం పెరిగే కొద్దీ మరణ ప్రమాదం పెరుగుతుందని ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాల్లో నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. కర్నూలు ప్రమాద ఘటనలో ప్రైవేటు బస్సు వేగం ప్రమాద తీవ్రతను పెంచింది. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత బస్సు 300 మీటర్ల దూరం దూసుకెళ్లడం మితిమీరిన వేగానికి నిదర్శనం.

ప్రతి కిలో మీటరుకూ 2 శాతం : కారు, బైకు ఎంత వేగంతో పరుగులు పెడితే, మనిషి శరీరం కూడా అంతే వేగంతో ముందుకు వెళ్తుంది. అందువల్లే ఎక్కువ ప్రమాదాల్లో వాహన వేగాన్ని బట్టి గాయాల తీవ్రత ఉంటుంది. 50-55 కి.మీ వేగంతో వెళ్లే వాహనం ప్రమాదానికి గురైతే గాయాలతో బయటపడొచ్చు. అదే 55 కి.మీ తర్వాత పెరిగే ప్రతి కి.మీ. వేగం ప్రాణానికి 2 శాతం చొప్పున ముప్పు తీవ్రతను పెంచుతుంది.

కార్​లో ఎయిర్​బ్యాగ్​లు ఉన్నాయన్న ధీమాతో కొందరు పరిమితి కన్నా వేగంతో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటారు. ప్రమాదం జరిగిన సందర్భాల్లో ప్రయాణికుల శరీరాలు స్టీరింగ్​, అద్దాలు, సీట్లకు ఢీకొనకుండా, కారు లోపలి భాగాలు శరీరాన్ని గాయపరచకుండా ఎయిర్​బ్యాగ్స్ రక్షణగా ఉంటాయి. కానీ అంతులేని వేగంతో డివైడర్లు, స్తంభాల వంటి బలమైన వాటిని ఢీకొన్నప్పుడు ఆ ప్రభావం అంతే బలంగా ఉంటుంది.

దూరం, వేగం కలిసొచ్చేదెంత? : గమ్యస్థానం 120 కి.మీ. దూరం అనుకుంటే, గంటకు 55 కి.మీ. వేగంతో వెళ్తున్నపుడు ప్రమాదం జరిగినా ప్రాణాలకు ఎలాంటి హాని జరగదు. అదే 100 కి.మీ. వేగంతో వెళితే కలిసి వచ్చేది ఒక గంటే కానీ, ప్రాణాలకు రిస్క్‌ 90 శాతం ఉంటుంది. 70 కి.మీ. వేగంతో మిగిలే సమయం అరగంట కంటే తక్కువే. కానీ రిస్క్‌ 30 శాతం వరకు ఉంటుంది.

వేగం మితిమీరితే గుర్తించేలోగానే ప్రమాదం! : రోడ్డు విశాలంగా ఉంది కదా అని 60, 80, 100, 120, 140 ఇలా వేగం పెంచుకుంటూ పోతుంటారు. రోడ్డుపై వాహనాలు ఆగి ఉండొచ్చు. లేదా పశువులు రోడ్డుపైకి వస్తాయి. అకస్మాత్తుగా ఎదురుగా ఏదైనా వాహనం రావచ్చు. మితిమీరిన వేగంలో సడెన్‌ బ్రేకు వేసినా ప్రమాదం జరుగుతుంది. కారణం ఏమంటారా?

  • ప్రమాదం ముంచుకొస్తోందని కళ్లతో చూసి కాళ్లతో బ్రేకులు వేసేందుకు మూడు సెకన్ల సమయం పడుతుంది. వాహనం గంటకు 125 కి.మీ. వేగంతో ప్రయాణిస్తోందని అనుకుంటే సెకనుకు 34 మీటర్ల దూరం వెళుతుంది.
  • బ్రేకులు వేసేందుకు పట్టే మూడు సెకన్ల సమయంలో వాహనం అప్పటికే 100 మీటర్లకు పైగా దూరం వెళ్లి ఆగిన వాహనాన్నో, రోడ్లపైకి వచ్చిన పశువులనో ఢీ కొట్టేస్తుంది.
  • కర్నూలు జిల్లా ఘటనలో ఎదురుగా వస్తున్న బైక్‌ను బస్సు డ్రైవర్‌ చూసినా ప్రమాదాన్ని నివారించలేకపోవడానికి, మంటల్లో కాలిపోవడానికి ఆ వేగమే కారణంగా తెలుస్తోంది.

లెక్కలోకి రాని ఓవర్‌ స్పీడ్‌ కేసులు ఇంకెన్నో : ఏ రోడ్డులో ఎంతవేగంతో వెళ్లాలో నిబంధనలున్నా వాహనదారులు పట్టించుకోవడం లేదు. మితిమీరిన వేగంతో ప్రయాణిస్తూ తమ ప్రాణాలతో పాటు రోడ్డుపై వెళ్లే ఇతరుల ప్రాణాలకూ హాని కలిగిస్తున్నారు. నమోదు కాని ఓవర్‌స్పీడ్‌ కేసులు అనేక రెట్లు ఉంటాయని అంచనా.

