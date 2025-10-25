ETV Bharat / state

బస్సు ప్రమాదానికి ముందే డివైడర్‌ను ఢీకొన్న బైక్‌ - పోలీసుల క్లారిటీ

కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై దర్యాప్తు - వివరాలు వెల్లడించిన జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్

police press note about kurnool bus accident
police press note about kurnool bus accident (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 25, 2025 at 5:21 PM IST

2 Min Read
Kurnool Bus Accident Police Report: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు సమీపంలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం మిస్టరీపై పోలీసులు క్లారిటీ ఇచ్చారు. మొదట బస్సు తప్పిదం అనుకున్న ఘటన వెనుక బైక్‌ స్కిడ్‌ అవడం ప్రధాన కారణమని పోలీసులు వెల్లడించారు. దర్యాప్తు వివరాలను జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ వెల్లడించారు.

ఘటన వివరాలు: శుక్రవారం తెల్లవారుజామున ఈ ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, బైక్‌ నడుపుతున్న వ్యక్తి శివశంకర్‌ (కర్నూలు ప్రజానగర్‌ వాసి), అతని వెనుక కూర్చున్న స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామి (తుగ్గలి మండలం వాసి) ఇద్దరూ కలిసి ప్రయాణిస్తున్నారు. అర్ధరాత్రి తర్వాత వీరు లక్ష్మీపురం గ్రామం నుంచి బయలుదేరి తుగ్గలి వైపు వెళ్తున్నారు. ఎర్రిస్వామిని వదిలి తిరిగి కర్నూలుకు వెళ్లాలనే ఉద్దేశంతో ప్రయాణం కొనసాగించారు. మార్గమధ్యలో కియా షోరూం దగ్గర ఉన్న హెచ్‌పీ పెట్రోల్ బంక్ వద్ద ఆగి, రాత్రి 2.24 గంటలకు రూ.300 విలువైన పెట్రోల్‌ నింపుకున్నట్లు సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో రికార్డు అయ్యింది. ఆ తర్వాత బైక్​పై చిన్నటేకూరు దిశగా వెళ్లారు.

కొద్ది దూరం వెళ్లగానే బైక్‌ రోడ్డుపై స్కిడ్‌ అయి, డివైడర్‌ను ఢీకొట్టింది. దీంతో బైక్‌ నడుపుతున్న శివశంకర్‌ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వెనుక కూర్చున్న ఎర్రిస్వామి మాత్రం స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. ప్రమాదం జరిగిన తర్వాత ఎర్రిస్వామి శివశంకర్‌ వద్దకు వెళ్లి, ఆయన శ్వాసను చూసి చనిపోయాడని నిర్ధారించాడు. తరువాత రోడ్డుపై పడివున్న బైక్‌ను పక్కకు తీసేందుకు ప్రయత్నించే సమయంలో, ఎదురుగా వస్తున్న బస్సు బైక్‌ను ఢీకొట్టి కొంత దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. ఆ సమయంలో ఎర్రిస్వామి భయంతో అక్కడి నుంచి పారిపోయి తన సొంత గ్రామమైన తుగ్గలికి వెళ్లిపోయాడు.

ఈ ఘటనపై ఉలిందకొండ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సీసీటీవీ ఆధారాలు, పెట్రోల్ బంక్‌ వద్ద ఉన్న రికార్డులతో పాటు ఎర్రిస్వామిని విచారించిన తరువాత బైక్‌ ముందే డివైడర్‌ను ఢీకొట్టినట్లు తేలింది. ఎర్రిస్వామి తెలిపిన ప్రకారం, బైక్‌ స్కిడ్‌ అయ్యి శివశంకర్‌ రోడ్డుపై పడిపోయాడని స్పష్టం అవుతోంది.

బస్సు పాత్రపై స్పష్టత: పోలీసుల తాజా ప్రకటనతో బస్సు బైక్​పై వెళ్తున్న వారిని ఢీ కొట్టలేదని స్పష్టం అయింది. అప్పటికే రోడ్డుపై పడివున్న బైక్‌ను బస్సు ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన తర్వాత మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోందని ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ అన్నారు.

తాజాగా పోలీసులు తెలిపిన వివరాలతో, కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం చుట్టూ నెలకొన్న అనుమానాలకు సమాధానం దొరికినట్లైంది. ప్రమాదానికి కారణం బైక్‌ స్కిడ్‌ అవడమేనని స్పష్టమైంది. శివశంకర్‌ ప్రాణాలు కోల్పోయిన విషాదం కుటుంబాన్ని కుదిపేసినా, పోలీసులు దర్యాప్తు ద్వారా ఘటన వెనుక నిజాలను బయటపెట్టారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్​పై చేసే ఏ యుద్ధంలోనైనా పాకిస్థాన్ ఓడిపోతుంది : అమెరికా CIA మాజీ అధికారి

ఓలా, ఉబర్‌ సంస్థలకు పోటీగా కేంద్రం 'భారత్‌ ట్యాక్సీ'- త్వరలో సేవలు ప్రారంభం!

అర్చకులు లేకుండానే ఆరాధన- 36 గంటలపాటు నో వాటర్- ఛఠ్‌ పూజ ప్రత్యేకతలు ఇవే!

కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది

