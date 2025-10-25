బస్సు ప్రమాదంలో యువకుల సమయస్ఫూర్తి - ప్రయాణికులను రక్షించేందుకు తమవంతు కృషి
మిత్రుల సహకారంతో బస్సు ప్రయాణికులను రక్షించిన సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగి హరీశ్కుమార్రాజు, తనవంతు సహకరించిన కారు డ్రైవర్ నవీన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 9:45 AM IST
Kurnool Bus Accident Updates: కర్నూలు శివార్లలోని చిన్నటేకూరు సమీపంలో అగ్నిప్రమాదానికి గురైన వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు ఘటన రాష్ట్రంలో సంచలనం రేపిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదం ప్రయాణికుల జీవితాల్లో తీరని దుఃఖాన్ని, బాధను కలిగించింది. అయితే ప్రమాదంలో చోటుచేసుకున్న పరిస్థితులు, దారితీసిన పరిణామాలపై దగ్గరగా చూసిన యువకుడు వివరించాడు. అంతేకాకుండా తక్షణమే స్పందించి కొద్దిమంది ప్రయాణికుల ప్రాణాలను కాపాడి మానవత్వాన్ని చాటుకున్నాడు.
ప్రాణాలకు తెగించి మరీ: ప్రైవేటు బస్సు దగ్ధమైన ఘటనలో శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరంపట్టణానికి చెందిన హరీశ్కుమార్రాజు సమయస్ఫూర్తితో స్పందించి పది మంది ప్రాణాలు కాపాడారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్న ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్లారు. తిరిగి గురువారం రాత్రి స్నేహితులు మణిదీప్, వంశీ, జ్ఞానేశ్లతో కలిసి కారులో బెంగళూరుకు బయలుదేరారు. అర్ధరాత్రి దాటాక చిన్నటేకూరువద్ద రోడ్డుపై బస్సు నిలిపి ఉంది. లోపలి నుంచి పొగలు వస్తుండటంతో ఏదో జరిగిందని భావించి, కారును పక్కన నిలిపి అక్కడికి చేరుకున్నారు.
బస్సులో అప్పటికే మంటలు చెలరేగడంతో రాయితో కుడివైపు అద్దాన్ని పగులగొట్టారు. బస్సు లోపల ఉన్న పదిమంది ప్రయాణికులు ఆ అద్దాన్ని పూర్తిగా ధ్వంసం చేసి బయటకు రాగలిగారు. వారిలో మూడేళ్ల చిన్నారి కూడా ఉంది. తరువాత పేలుడు సంభవించి బస్సు మొత్తం మంటల్లో చిక్కుకుంది. బస్సు నుంచి బయటపడిన వారిలో ఆరుగురికి గాయాలు కావడంతో హరీశ్ తన స్నేహితుల సహకారంతో ఓ కారు యజమానిని వేడుకొని, కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.
ఆరుగురి ప్రాణాలకు అండ: అనంతపురం జిల్లా హిందూపురానికి చెందిన కారు డ్రైవరు నవీన్ నంద్యాలకు వెళుతూ దారిలో చిన్నటేకూరు ప్రాంతంలో బస్సు ప్రమాదానికి గురవడాన్ని గుర్తించారు. మంటల తీవ్రతను గమనించిన ఆయన వెంటనే అప్రమత్తమై, ప్రయాణికులను రక్షించేందుకు తనవంతు కృషి చేశారు. బస్సు నుంచి పలువురు బయటపడినా వారు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురవడంతో వెంటనే ఆరుగురిని తన వాహనంలో ఎక్కించుకుని హుటాహుటిన కర్నూలు సర్వజన ఆస్పత్రికి తరలించి వారి ప్రాణాలను కాపాడారు. మానవత్వం చాటుకున్న ఆయనను అందరూ అభినందించారు.
సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు: ఎవరికి వారు యమునా తీరే అనే చందంగా స్వప్రయోజనాలు, వ్యక్తిగత లబ్ధికే ప్రాధాన్యతను ఇచ్చే ఈరోజుల్లో తమకు తెలీని మనుషులను, వారికి సంబంధంలేని సమస్యలోకి వెళ్లి ప్రాణాలకు ఎదురొడ్డి మరీ బస్సు ప్రమాద బాధితులను వీరు ఇరువురూ కాపాడారు. దాంతో వీరికి సర్వత్రా హర్షాతిరేకాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి.
నిబంధనలకు విరుద్ధం: ప్రయాణికుల వాహనాల్లో వారి వ్యక్తిగత లగేజీ తప్ప ఇతర సరకులేవీ రవాణా చేయకూడదు. కానీ ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సుల యాజమాన్యాలు ప్రయాణికులకు చెందిన వాహనాలు సహా పలు సరకు రవాణాకోసం ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలోనే వాటిని లగేజీ క్యాబిన్లలో పెడుతున్నాయి. ఏదైనా ప్రమాదం జరిగినప్పుడు వాటికి మంటలు అంటుకోవడంవల్ల ప్రమాద తీవ్రత మరింత పెరుగుతోంది.
కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన - తీవ్రతకు ప్రధాన కారణం ఇదే!