ఘోర బస్సు ప్రమాదం కేసు - కావేరి ట్రావెల్స్ యజమాని అరెస్టు, విడుదల

రూ.10 వేలు సొంత పూచీకత్తుపై వేమూరి వినోద్‌కుమార్‌ విడుదల - ప్రమాద ఘటనపై వి.కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్, యజమానిపై కేసు

Kurnool Bus Accident Kaveri Travels Owner Arrested
Kurnool Bus Accident Kaveri Travels Owner Arrested (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:45 PM IST

Updated : November 7, 2025 at 2:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Kurnool Bus Accident Kaveri Travels Owner Arrested And Released: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం కేసులో వి. కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు యజమాని వేమూరి వినోద్‌కుమార్‌ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. అయితే కాసేపటికే విడుదల సైతం అయ్యారు. అరెస్టు అనంతరం కర్నూలు స్పెషల్‌ మొబైల్‌ కోర్టులో వినోద్‌కుమార్‌ను పోలీసులు హాజరుపరిచారు. రూ.10 వేలు సొంత పూచీకత్తుపై వేమూరి వినోద్‌కుమార్‌ను విడుదల చేస్తూ మేజిస్ట్రేట్‌ అనూష ఆదేశాలిచ్చారు.

ప్రమాద ఘటనపై వి.కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు డ్రైవర్, యజమానిపై కేసు నమోదైంది. ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఏ1 గా ఉన్న బస్సు డ్రైవర్‌ లక్ష్మయ్యను పోలీసులు అరెస్టు చేసిన విషయం తెలిసిందే. ప్రమాద ఘటనలో ఏ2గా వేమూరి వినోద్‌కుమార్‌ ఉన్నారు. శుక్రవారం వినోద్​ను అరెస్టు చేయగా, కాసేపటికే విడుదల అయ్యారు.

కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన అక్టోబర్ 24 తెల్లవారుజామున కల్లూరు మండలం చెట్లమల్లాపురం సమీపంలో జరిగింది. హైదరాబాద్‌ నుంచి బెంగళూరు వైపు వెళ్తున్న వి. కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు బైక్​ను ఢీ కొట్టడంతో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు ప్రాణాలు కోల్పోవడంతో పాటు పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.

ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. బస్సు అనుమతులు, డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం, ఇతర లోపాలు వంటి అంశాలను పరిశీలిస్తున్నారు. నిర్లక్ష్యం, నిబంధనల ఉల్లంఘనలపై ఆధారాలు లభించినట్లు తెలుస్తోంది. డ్రైవర్‌తో పాటు బస్సు యజమాని వేమూరి వినోద్‌పై కేసు నమోదు అయింది.

నిబంధనలను ఉల్లంఘించిన కావేరి బస్సు: కర్నూలు శివారులో ఇటీవల జరిగిన బస్సు ప్రమాదంపై రవాణాశాఖ చేసిన దర్యాప్తులో వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌ సంస్థ పలు తీవ్రమైన నిబంధనల ఉల్లంఘనలకు పాల్పడినట్లు అధికారులు ఇప్పటికే గుర్తించారు. సాధారణ సీటింగ్‌ వ్యవస్థతో ఉన్న బస్సును కొనుగోలు చేసి దాన్ని స్లీపర్‌ బెర్తులుగా మార్చినట్లు పేర్కొన్నారు. బెర్తులుగా మార్చడానికి ఏపీ, తెలంగాణ రవాణాశాఖలు అనుమతులు ఇవ్వకపోవడంతో ఒడిశాలోని రాయగఢ్‌ రీజనల్‌ ట్రాన్స్‌పోర్ట్‌ అధికారులు అనుమతులు జారీ చేసినట్లు తెలిసింది. అయితే, అనుమతులు ఎక్కడినుంచైనా వచ్చినా బస్సు జాతీయ ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి. ఆ అనుమతి సమయంలో నిబంధనలు పాటించారా? అన్న అంశంపై స్పష్టత కోసం కర్నూలు అధికారులు ఒడిశా రవాణాశాఖకు లేఖ రాశారు.

ఉల్లంఘనలు ఇవీ: బస్సు కింద భాగం ప్రయాణికుల లగేజీకి మాత్రమే పరిమితం కావాలి. కానీ వేమూరి కావేరి సంస్థ ఆ ప్రదేశాన్ని పార్సిళ్లు, సరకుల రవాణాకు ఉపయోగించినట్లు తనిఖీల్లో నిర్ధారించారు. కార్గో సేవల కోసం ఎలాంటి అనుమతులు లేకపోయినా బిల్లులు ఇచ్చిన విషయమూ బయటపడింది. మండే స్వభావం ఉన్న వస్తువుల రవాణా నిషేధం ఉన్నప్పటికీ 234 మొబైల్‌ ఫోన్లు, అలాగే చిన్న గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ బస్సులో ఉండటాన్ని అధికారులు గుర్తించారు. ప్రమాదం జరిగిన రోజు ఆ సిలిండర్‌ లీక్‌ అయినట్లు తెలుస్తోంది.

అత్యవసర సమయంలో బయటకు వెళ్లేందుకు, కిటికీలు బద్దలుకొట్టడానికి ఉండాల్సిన హ్యామర్లు అందుబాటులో లేవని, అత్యవసర ద్వారం పనిచేయలేదని ఘటన నుంచి బయటపడిన ప్రయాణికులు తెలిపారు. అదనపు డ్రైవర్‌ పడుకోవడానికి బస్సు కింద ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేయడం కూడా నిబంధనలకు వ్యతిరేకమే. అధిక వేగంతో పాటు, నిర్లక్ష్యం కారణంగానే ప్రమాదం జరిగిందని బాధితులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

కర్నూలు ప్రమాద ఘటనకు కారణం - బస్సు ముందు భాగమే ముంచింది

సీటర్​కోసం అనుమతులు - స్లీపర్​గా ఆల్ట్రేషన్​

Last Updated : November 7, 2025 at 2:34 PM IST

