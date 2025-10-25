కర్నూలు బస్సు ప్రమాదం దర్యాప్తులో కీలక మలుపు - శివశంకర్ స్నేహితుడు గుర్తింపు
బైకర్ శివశంకర్ స్నేహితుడిని గుర్తించిన పోలీసులు - వేమూరి కావేరి బస్సు ఢీకొట్టడంతో ఎగిరిపడ్డ శివశంకర్, ఎర్రిస్వామి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 25, 2025 at 3:09 PM IST
Kurnool Bus Accident Investigation: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ ప్రైవేట్ బస్సు మంటల్లో కాలిపోయి 19 మంది సజీవదహనమయిన ఘటన దర్యాప్తు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ ప్రమాదానికి కారణమైన బైక్ రైడర్ గురించి పోలీసులు కీలక ఆధారాలు కనుగొన్నారు. కర్నూలుకు చెందిన శివశంకర్ అనే యువకుడు బైక్పై వెళ్తుండగా బస్సు ఢీకొట్టినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఇప్పుడు అతనితో ప్రయాణించిన స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామిను గుర్తించి పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించారు.
శివశంకర్ - ఎర్రిస్వామి బైక్ ప్రయాణం: పోలీసుల ప్రాథమిక దర్యాప్తు ప్రకారం, ప్రమాదం జరిగిన రాత్రి శివశంకర్ తన స్నేహితుడు ఎర్రిస్వామితో కలిసి డోన్ వైపు బైక్పై ప్రయాణించాడు. వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్ బస్సు చిన్నటేకూరు సమీపంలోని హైవేపై వెళ్తుండగా, శివశంకర్ బైక్ బస్సు ముందు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బైక్ను బస్సు ఢీకొట్టడంతో శివశంకర్, ఎర్రిస్వామి ఇద్దరూ గాల్లోకి ఎగిరిపోయారు. శివశంకర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, ఎర్రిస్వామి తీవ్ర గాయాలతో తప్పించుకున్నాడు.
ప్రమాదం జరిగిన క్షణాల్లోనే బస్సులో మంటలు చెలరేగాయి. బైక్ బస్సు ముందు భాగానికి తగిలిన కారణంగా ఇంధనం లీకై అగ్గి చెలరేగినట్లు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తెలిసింది. మంటలు క్షణాల్లోనే బస్సును కమ్మేయడంతో ప్రయాణికులు బయటపడేలోపే మంటల్లో చిక్కుకుపోయారు. ఈ విషాదంలో 19 మంది సజీవ దహనం కాగా, 27 మంది ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.
ఎర్రిస్వామికి గాయాలు, తర్వాత అదృశ్యం: ప్రమాదం అనంతరం ఎర్రిస్వామి స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డాడు. అయితే ఘటనాస్థలంలో హడావుడి మొదలైన వెంటనే అతడు అక్కడి నుంచి ఎక్కడికో వెళ్లిపోయాడు. తరువాత పోలీసులు సీసీటీవీ ఫుటేజ్, ప్రత్యక్ష సాక్షుల ద్వారా అతడిని గుర్తించారు. చివరకు ఎర్రిస్వామిని పట్టుకుని విచారిస్తున్నారు.
విచారణలో వెలుగులోకి వస్తున్న వివరాలు: ఎర్రిస్వామి విచారణలో ఘటనకు సంబంధించిన పలు కొత్త విషయాలు బయటపడుతున్నాయి. ప్రమాదం సమయంలో శివశంకర్ బైక్ను వేగంగా నడుపుతున్నాడా? లేక బస్సు డ్రైవర్ తప్పిదమా? అనే అంశాలపై పోలీసులు సమగ్రంగా విచారిస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించి బస్సు డ్రైవర్ వాంగ్మూలం, సీసీటీవీ రికార్డింగ్, టోల్గేట్ డేటా వంటి ఆధారాలు సేకరించారు.
శివశంకర్ కుటుంబంలో విషాదం: శివశంకర్ కర్నూలు ప్రజానగర్కు చెందినవాడు. అతని మృతి సమాచారం తెలిసిన వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు జరుగుతోంది. ఎర్రిస్వామి వాంగ్మూలం ఆధారంగా ప్రమాదానికి గల ప్రధాన కారణం గుర్తించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ప్రమాదానికి ముందు బస్సు స్పీడ్, బైక్ దిశ, ఢీకొన్న స్థానం వంటి సాంకేతిక అంశాలను విశ్లేషించడానికి ఫోరెన్సిక్ నిపుణుల సాయం తీసుకుంటున్నారు.
ప్రభుత్వ స్పందన: ప్రమాదానికి కారణాలు ఖచ్చితంగా తెలిసిన తరువాత బాధ్యత వహించాల్సిన వ్యక్తులపై చర్యలు తప్పవని ఇప్పటికే ప్రభుత్వం హెచ్చరించింది. ఫోరెన్సిక్ నివేదికలు, సీసీటీవీ రికార్డులు, సాక్ష్యాధారాల ఆధారంగా అధికారులు తుది నివేదికను రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సమర్పించనున్నారు.
దర్యాప్తు అనంతరం స్పష్టత: పోలీసులు చెబుతున్నట్టుగా, ఎర్రిస్వామి విచారణ పూర్తి అయిన తరువాత ప్రమాదం ఎలా జరిగిందనే అంశంపై కొంత స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్ తప్పిదమా? లేక బైక్ డ్రైవింగ్లో నిర్లక్ష్యమా? అనేది త్వరలో తేలనుంది. ఈ ప్రమాదం తర్వాత ప్రజల్లో భయాందోళనలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. హైవే మార్గాల్లో రాత్రివేళ నడిచే బస్సుల అతివేగం కారణంగా ప్రమాదాలు పెరుగుతున్నాయని ప్రజలు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
