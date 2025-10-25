మృతుల గుర్తింపునకు 2, 3 రోజులు - డీఎన్ఏ పరీక్షలే కీలకం
మృతదేహాల గుర్తింపునకు రెండు, మూడ్రోజులు పట్టే అవకాశం - ఏపీ ఫోరెన్సిక్ ప్రయోగశాల డైరెక్టర్ పాలరాజు నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
October 25, 2025
Kurnool Bus Accident Victim Identification Through DNA: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన భయానక రోడ్డు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని కుదిపేసిన విషయం తెలిసిందే. శుక్రవారం తెల్లవారుజామున వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్కు చెందిన ప్రైవేట్ బస్సు చిన్నటేకూరు వద్ద అగ్నికి ఆహుతైన ఘటనలో 19 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మరో 27 మంది ప్రాణాలతో బయటపడగా, కొందరికి గాయాలు అయ్యాయి. మంటల్లో చిక్కుకున్న బస్సు క్షణాల్లోనే బూడిద కుప్పగా మారిపోయింది. మృతదేహాలు గుర్తు పట్టలేనంతగా కాలిపోవటంతో, అధికారులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
డీఎన్ఏ పరీక్షలే మార్గం: మృతదేహాలు పూర్తిగా దగ్ధమైపోవటంతో ఎవరిదో గుర్తించేందుకు వీలుకావడం లేదు. అందువల్ల డీఎన్ఏ పరీక్షలే తుది ఆధారంగా మారాయి. ఫోరెన్సిక్ నిపుణులు ఇప్పటికే 16 మంది మృతుల బంధువుల నుంచి నమూనాలు సేకరించారు. వీటిని మృతదేహాల నమూనాలతో పాటు విజయవాడలోని ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్కు DNA టెస్ట్ కోసం పంపించారు. మరో ఇద్దరి బంధువులు నేరుగా విజయవాడ ల్యాబ్కు రానున్నారు. DNA టెస్ట్ లో సరిపోలిన మృతదేహాలను బంధువులకు అప్పగించనున్నారు. ఈ ప్రక్రియను రెండు మూడు రోజుల్లో పూర్తి చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులు అందరూ ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. మరొకరు మాత్రమే చికిత్స పొందుతున్నారు. ఏపీ ఫోరెన్సిక్ సైన్స్ ల్యాబ్ డైరెక్టర్ జి.పాలరాజు నేతృత్వంలో ప్రత్యేక బృందం ఈ ప్రక్రియను వేగవంతం చేస్తోంది. పరీక్షల ఫలితాలు రావడానికి రెండు నుంచి మూడు రోజులు పట్టవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. నివేదికలు వచ్చిన తరువాతే కుటుంబ సభ్యులకు మృతదేహాలు అప్పగించనున్నారు.
ప్రమాదం ఎలా జరిగింది: హైదరాబాద్ నుంచి బెంగళూరు వెళ్తున్న ఈ బస్సులో మొత్తం 46 మంది ఉన్నారు. వారిలో 40 మంది పెద్దవాళ్లు, నలుగురు చిన్నారులు, ఇద్దరు డ్రైవర్లు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. బస్సు చిన్నటేకూరు సమీపంలో ద్విచక్ర వాహనాన్ని ఢీకొట్టడంతో భారీ ప్రమాదం సంభవించింది. ఢీ కొట్టిన వెంటనే బస్సులో మంటలు చెలరేగి క్షణాల్లోనే వాహనం అగ్నికి ఆహుతైంది. కొంతమంది ప్రయాణికులు కిటికీల ద్వారా దూకి బయటపడగా, మిగతావారు మంటల్లో చిక్కుకుపోయారు. స్థానికులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది కలసి మంటలను అదుపుచేశారు కానీ అప్పటికే ప్రాణనష్టం సంభవించింది.
మరణించిన వారి గుర్తింపు కష్టతరం: మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోవటంతో గుర్తింపు దాదాపు అసాధ్యం అయ్యింది. అందువల్ల బంధువుల నుంచి నమూనాలు సేకరించి, వాటిని మృతదేహాల నమూనాలతో సరిపోల్చి గుర్తించే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. నివేదికలు రాగానే సంబంధిత కుటుంబాలకు సమాచారం అందించి, మృతదేహాలను అప్పగించనున్నారు.
బాధిత కుటుంబాల ఆవేదన: ప్రమాద సమాచారం తెలిసిన వెంటనే బాధిత కుటుంబ సభ్యులు కర్నూలుకు చేరుకున్నారు. అయితే మృతదేహాలను గుర్తించలేక తీవ్ర ఆవేదనకు గురవుతున్నారు. కొందరు బంధువులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీ, వైద్య శాఖ అధికారులు గాయపడిన వారికి వైద్యం అందించారు. ప్రభుత్వం మరణించిన వారి కుటుంబాలకు పరిహారం అందించే ప్రక్రియను ప్రారంభించింది.
ఫోరెన్సిక్ టీమ్ సమన్వయం: ప్రమాద స్థలంలో మృతదేహాల సేకరణ, నమూనాల భద్రత, పోస్టుమార్టం వంటి ప్రక్రియలు ఫోరెన్సిక్ బృందం పర్యవేక్షణలో జరుగుతున్నాయి. డీఎన్ఏ ఫలితాలు రాగానే ప్రతి మృతదేహం గుర్తింపు ఖరారవుతుంది. అప్పటివరకు మృతదేహాలను భద్రపరిచారు.
కర్నూలు ప్రజల్లో దిగ్భ్రాంతి: ఈ ఘటన కర్నూలు జిల్లా ప్రజలను షాక్కు గురి చేసింది. సోషల్ మీడియాలో, ప్రజా వేదికల్లో బాధాకర సందేశాలు వెల్లువెత్తాయి. ఇలాంటి ప్రమాదాలు మళ్లీ జరగకూడదంటూ అందరూ ఒకే మాట చెబుతున్నారు. ప్రైవేట్ బస్సు సంస్థలు సేఫ్టీ ప్రమాణాలను కచ్చితంగా పాటించాలని కోరుతున్నారు.
