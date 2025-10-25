నకిలీ పత్రాలతో హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - మృతుల్లో 30 ఏళ్లలోపు వారే అధికం
నకిలీ సర్టిఫికెట్తో హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ - కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం ఘటనలో ప్రమాదానికి కారణమైన బస్సు డ్రైవర్ లక్ష్మయ్య నేపథ్యమిది - మృతుల్లో అత్యధికులు 30 ఏళ్లలోపు వారే
Kurnool Bus Fire Accident : కర్నూలులో శుక్రవారం జరిగిన ప్రైవేటు బస్సు అగ్ని ప్రమాద ఘటన ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాలకు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని కలిగించింది. ఈ ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సు ప్రమాదానికి గురైన సమయంలో ఆ బస్సును డ్రైవర్ మిరియాల లక్ష్మయ్య నడిపాడు. ఇతనిది పల్నాడు జిల్లా కారంపూడి మండలంలోని ఒప్పిచర్ల గ్రామం. సాధారణంగా హెవీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ పొందడానికి కనీసం 8వ తరగతి వరకు చదవాల్సి ఉంది. కానీ ఇక్కడ లక్ష్మయ్య మాత్రం ఐదో తరగతి వరకే చదివి, పదో తరగతి ఫెయిలైనట్లు నకిలీ సర్టిఫికెట్ సమర్పించి లైసెన్స్ పొందాడు. 2004లో లారీ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న సమయంలో ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాన్ని తప్పించబోయి పక్కనే ఉన్న చెట్టును ఢీకొట్టాడు. ఆ సమయంలో క్లీనర్ చనిపోగా ఇతను బయటపడ్డాడు.
మృతుల్లో అత్యధికులు వారే : ఈ ప్రమాద సమయంలో బస్సులో ఉన్న వారిలో చదువుల ప్రయాణం ముగించుకుని, ఉద్యోగ ప్రస్థానం ప్రారంభించిన యువ కిశోరాలే ఎక్కువగా ఉన్నారు. వారు భవిష్యత్తుపై ఎన్నో కలలతో కొలువుల్లో చేరారు. కుటుంబానికి ఆధారంగా మారారు. సెలవులకు ఇళ్లకు వచ్చి కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా గడిపారు. సంతోషంగా తిరుగు ప్రయాణమయ్యారు. త్వరగా గమ్యానికి చేరవచ్చని వాయువేగంతో దూసుకెళ్లే ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సెక్కారు. అదే తమ ప్రాణాలను అనంత వాయువుల్లో కలిపేస్తుందని ఊహించలేకపోయారు.
అతివేగంతో దూసుకెళ్తున్న ఆ బస్సే వారి పాలిట మృత్యువై 19 మందిని సజీవంగా దహనం చేసేసింది. వారి అశలన్నీ బుగ్గి చేసింది. వారి కుటుంబాల్లో ఆరని మంటలు రాజేసింది. ఈ ప్రమాదంలో మృతి చెందిన వారిలో అత్యధికులు 30 ఏళ్లలోపు వారే ఉన్నారు. వీరంతా బెంగళూరులోని వివిధ సంస్థలో ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారు, దీపావళి సందర్భంగా స్వగ్రామాలకు, బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లారు. అమ్మానాన్నాలు, అన్నదమ్ములు, అక్కాచెల్లెళ్లతో సరదాగా గడిపారు. పండగ తర్వాత తిరిగి బెంగళూరు వెళ్లే క్రమంలో మృత్యువు వెంటాడి పొట్టనపెట్టుకుంది.
అత్యవసర సమయంలో కనీస అవగాహన : విమానం కొద్ది సేపటిలో టేకాఫ్ అవుతుందనగా ఎయిర్హోస్టెస్ మైక్ తీసుకొని జాగ్రత్తల గురించి వివరిస్తుంది. అత్యవసర సమయంలో ప్రయాణికులు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో కూడా అవగాహన కల్పిస్తుంది. అలాంటిది వందల కిలోమీటర్లు ప్రయాణించే ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో మాత్రం అందుకు భిన్నమైన పరిస్థితి నెలకొంది. ముఖ్యంగా బస్సు బయలుదేరే ముందు భద్రతపై ఎలాంటి అవగాహన కల్పించడం లేదు.
ఇలా అత్యవసర సమయంలో తప్పించుకునేందుకు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో ముందే ప్రయాణికులకు అవగాహన కల్పించడం ద్వారా ఎక్కువ మంది బయటపడేందుకు అవకాశం ఉంటుందని రవాణా శాఖ మాజీ అధికారి గాంధీ తెలిపారు. దీనిపై విమాన ప్రయాణాల్లో ప్రతి ఒక్కరి సీటు వద్ద బుక్లెట్ ఉంటుందని, బస్సుల్లో కూడా బుక్లెట్లు లేదా కరపత్రాలు అందుబాటులో పెట్టాలని సూచించారు.
ఈ జాగ్రత్తలు ఎక్కడ? :
- బస్సులో ఎక్కడెక్కడ ఎన్ని అత్యవసర ద్వారాలు ఉన్నాయో తెలియాలి. వాటిని ఎలా తెరవాలి? అద్దాలను పగులగొట్టేందుకు పరికరాలు ఎక్కడ ఉంటాయి? వాటిని ఎలా వాడాలో ప్రయాణికులకు తెలపాలి. ఈ వివరాలతో బస్సులో కరపత్రాలు అందించాలి.
- బస్సు బయలుదేరే ముందు టైర్ల కండీషన్, స్టీరింగ్, డీజిల్ ట్యాంకు పరిస్థితి, అత్యవసర ద్వారాలు తెరుచుకుంటున్నాాయా లేదా చూడాలి. అలాగే డ్రైవర్ ఆరోగ్య పరిస్థితి తెలుసుకోవాలి. దూర ప్రాంతాలకు వెళ్లే బస్సుల్లో ఇద్దరు డ్రైవర్లు కచ్చితంగా అందుబాటులో ఉండాలి.
- స్లీపర్ కోచ్లలో వ్యక్తిగత గోప్యత కోసం కర్టెన్లు వాడుతున్నారు. అగ్ని ప్రమాద సమయంలో అవి అంటుకొని పొగ రావడంతో ఎక్కువ మంది చనిపోతున్నారు.
- ప్రయాణ వాహనాలను కార్గోలుగానూ వాడుతున్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులు డిక్కీల్లో పెడుతున్నారు. ప్రమాద సమయంలో అవి మరింత అగ్గిని రాజేస్తున్నాయి. బస్సుల్లో టన్నుల కొద్దీ అదనపు బరువు ఎక్కిస్తున్నారు. వేగంగా వెళ్లే సమయంలో అదనపు లోడు వల్ల బస్సులు అదుపు తప్పి ప్రమాదాలకు గురవుతున్నాయి.
- బస్సు వెనక భాగం అత్యవసర ద్వారం వద్ద స్లీపర్ సీట్లు పెట్టడం వల్ల ప్రమాద సమయంలో తప్పించుకోవడం సాధ్యం కావడం లేదు. దీంతో ఎక్కువ మంది మంటల్లో చిక్కుకొని మృతి చెందుతున్నారు.
