'నన్ను ఎవరో లాగారు - ప్రమాదం నుంచి ఎలా బయటపడ్డానో తెలియదు'

కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన ఘోర బస్సు ప్రమాదం 19 మంది సజీవదహనం - స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డ 21 మంది ప్రయాణికులు

kurnool Accident
kurnool Accident (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 2:35 PM IST

Kurnool Bus Accident: కర్నూలు జిల్లా చిన్నటేకూరు వద్ద శుక్రవారం తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం రాష్ట్రాన్ని విషాదంలో ముంచేసింది. బెంగళూరు వెళ్తున్న ప్రైవేట్‌ ట్రావెల్స్‌ బస్సు మంటల్లో చిక్కుకుని 19 మంది సజీవ దహనమయ్యారు. మరో 21 మంది ప్రయాణికులు స్వల్ప గాయాలతో బయటపడ్డారు.

ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు: చిన్నటేకూరు సమీపంలో వేగంగా వెళ్తున్న బస్సు పల్సర్‌ బైక్‌ను ఢీకొట్టింది. ఢీకొట్టిన వెంటనే బైక్‌ బస్సు కింద ఇరుక్కుపోయింది. బస్సు దాన్ని దాదాపు 300 మీటర్ల దూరం లాక్కెళ్లింది. దీంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. క్షణాల్లోనే బస్సు అంతా పొగతో నిండిపోయింది. అగ్నిజ్వాలల్లో ప్రయాణికులు చిక్కుకుపోయారు.

బస్సులో 41 మంది ప్రయాణికులు: వేమూరి కావేరి ట్రావెల్స్‌కు చెందిన ఆ బస్సులో మొత్తం 41 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు. వారిలో ఇద్దరు డ్రైవర్లు, ఇద్దరు చిన్నారులు, 10 మంది మహిళలు ఉన్నారు. మంటల్లో చిక్కుకుని 19 మంది మృతి చెందగా, 21 మంది ప్రయాణికులు అత్యవసర ద్వారం, వెనుక అద్దం పగలగొట్టి బయటపడ్డారు. కర్నూలు, నంద్యాల ఫైర్‌సర్వీస్‌ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.

'నన్ను ఎవరో లాగారు - ప్రమాదం నుంచి ఎలా బయటపడ్డానో తెలియదు' (ETV)

కర్నూలు ప్రజానగర్ యువకుడు శివశంకర్ మృతి: ఈ ప్రమాదంలో బైక్‌ నడిపిన శివశంకర్‌ (20) అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. ఆయన కర్నూలులోని ప్రజానగర్‌కు చెందిన వ్యక్తిగా గుర్తించారు. పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తున్న సమయంలో ఇలాంటి విషాదం జరగడం కుటుంబసభ్యులను కుదిపేసింది. కర్నూలు జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న ఈ దారుణం రాష్ట్ర ప్రజల హృదయాలను కలచివేసింది. దీనిపై అధికారులు పూర్తి స్థాయి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

యాదాద్రి యువతి అనూష దుర్మరణం: ప్రమాదంలో మరణించిన వారిలో యాదాద్రి జిల్లా గుండాల మండలం వస్తకొండూరుకు చెందిన అనూష కూడా ఉన్నారు. ఆమె బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. దీపావళి సెలవుల కోసం స్వగ్రామానికి వచ్చి రాత్రి బెంగళూరుకు బయల్దేరారు. ఖైరతాబాద్‌లో బస్సు ఎక్కి ప్రయాణం మొదలుపెట్టిన అనూష కర్నూలు వద్దే మృత్యువాత పడ్డారు. ఆమె మృతి చెందిందని తెలిసి తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరవుతున్నారు.

బాపట్ల యువతి ధాత్రి మృతి: ఈ ప్రమాదంలో బాపట్ల జిల్లా యద్ధనపూడి మండలం పూసపాడుకు చెందిన గన్నమనేని ధాత్రి (27) మృతి చెందారు. బెంగళూరులో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఉద్యోగం చేస్తున్న ధాత్రి హైదరాబాద్‌లోని మేనమామ ఇంటికొచ్చి తిరిగి బెంగళూరు వెళ్తుండగా ఈ దుర్ఘటన జరిగింది. ధాత్రి తల్లి వాణి పూసపాడులో నివాసం ఉంటున్నారు. ఊహించని ఈ ఘటనతో ఆమె కుటుంబం తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయింది.

ప్రాణాలు కాపాడుకున్న సుబ్రహ్మణ్యం: ఈ ప్రమాదంలో కాకినాడకు చెందిన సుబ్రహ్మణ్యం సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. బస్సులో ఒక్కసారిగా పొగ కమ్మేయడంతో ఆయన వెనుక అద్దం పగలగొట్టి కిందకు దూకి ప్రాణాలు కాపాడుకున్నట్లు తెలిపారు. “కొద్దిసేపు ఆలస్యం అయి ఉంటే నేను కూడా ఆ మంటల్లో చిక్కుకునేవాడిని” అని ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ప్రస్తుతం కర్నూలులోని ఆకాష్‌ ఆసుపత్రిలో ఆయన చికిత్స పొందుతున్నారు. ఆయన ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంది.

దేవుడు నాకు పునర్జన్మ ప్రసాదించాడు: ఈ ప్రమాదం నుంచి బయటపడ్డ మరో వ్యక్తి రామిరెడ్డి మీడియాతో మాట్లాడారు. తెల్లవారుజామున 2-2.30 మధ్య ప్రమాదం జరిగిందని, బస్సు నుంచి తనను ఎవరు లాగారో తెలియదని చెప్పారు. ప్రమాదం నుంచి ఎలా బయటపడ్డానో అర్థం కాలేదని, తాము బయటపడగానే బస్సులో పేలుడు సంభవించిందని అన్నారు. బస్సులో ఏ డోర్లూ ఓపెన్‌లో లేవని, దేవుడు తనకు పునర్జన్మ ప్రసాదించాడని ప్రయాణికుడు రామిరెడ్డి తెలిపారు.

తెలంగాణ బాధితులకు పరిహారం: ప్రమాదంలో మరణించిన తెలంగాణ పౌరులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించింది. గాయపడిన వారికి రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం ప్రకటించారు. కర్నూలు జిల్లా అధికారులు, ఫైర్‌ సిబ్బంది, పోలీసులు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నారు.

మంటల్లో మాయమైన కలలు: కర్నూలులో జరిగిన ఈ ఘోర ప్రమాదం ఎంతోమంది కలలను దూరం చేసింది. క్షణాలలోనే మంటల్లో మాయమైన జీవితాలు, పెళ్లి ముందు ఉన్న యువకుడు, కలలతో నిండిన సాఫ్ట్‌వేర్‌ యువతులు, పండుగ అనంతరం తిరుగు ప్రయాణంలో ఉన్న ప్రయాణికులు, వారి కుటుంబాలకు ఈ ప్రయాణం శోకసంద్రాన్ని మిగిల్చింది.

