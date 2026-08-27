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కుల దైవం కోసం రూ.3 కోట్లు - ఇంటికి రూ.40 వేలు పోగు చేసి మరీ నిత్యకైంకర్యాలు

ధన్వాడలో బీరప్ప ఆలయాన్ని పునః నిర్మించుకున్న కురుమ కులస్థులు - బీరప్పపై భక్తితో ఏకమై ఆలయానికి పూర్వ వైభవం తెచ్చిన కురుమలు - ఇంటికి రూ.40 వేల విరాళాలతో ఆలయ నిర్మాణం

Beerappa Temple Built By Dhanwada
ధన్వాడలోని బీరప్ప ఆలయం (ETV)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 27, 2026 at 3:59 PM IST

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Beerappa Temple Built By Dhanwada : పూర్వీకులు నిర్మించిన ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరడంతో ఓవర్గం వారంతా ఒక్కటయ్యారు. నారాయణపేట జిల్లా ధన్వాడకు చెందిన వారు తమ సంఘటిత శక్తితో బీరప్ప ఆలయాన్ని ఏకంగా రూ.3 కోట్లతో అద్భుతంగా పునర్నిర్మించారు. సంప్రదాయాన్ని కాపాడటంతో పాటు ఐక్యతకు ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ ఆలయ నిర్మాణం ఇప్పుడు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది.

రోజు అభిషేకాలు, అమావాస్యకు అన్నదానం : సాధారణంగా కులదైవాలకు సంబంధించిన ఆలయాలు కాస్త చిన్నవిగానే ఉంటాయి. ఏడాదికోసారో, ఐదేళ్లకోసారో ప్రత్యేక పూజలు చేస్తుంటారు. కానీ నారాయణపేట జిల్లా ధన్వాడ బీరప్ప ఆలయంలో మాత్రం పరిస్థితి భిన్నంగా ఉంది. ఇక్కడ రోజూ అభిషేకాలతో పాటు ప్రతి అమావాస్యకు అన్నదానం చేస్తారు. శివరాత్రి, సంక్రాంతి, ఉగాది వంటి పండుగలను ఘనంగా జరుపుతారు. బతుకుదెరువు దృష్ట్యా ఇక్కడి కురుమ కులస్థులు కొందరు కర్ణాటక, ఏపీలలో స్థిరపడ్డప్పటికీ కష్టమొచ్చినా, నష్టమొచ్చినా బీరప్పే దిక్కుగా భావిస్తారు. తమ పూర్వీకులు కట్టించిన గుడి శిథిలావస్థకు చేరడం, వాస్తు సైతం సరిగా లేకపోవడంతో కులస్థులంతా ఏకమై మళ్లీ నిర్మించుకున్నామని చెబుతున్నారు.

రూ.3 కోట్లతో బీరప్ప ఆలయ పునర్నిర్మాణం (ETV)

గ్రామంలో మా తాత, నాన్న వాళ్లు కట్టిన పాత ఆలయం వాస్తుకు లేదని అందరూ చెప్పడంతో పునర్నిర్మాణం చేశాం. ప్రతి అమావాస్యకు అన్నదానం చేస్తాం. ఐదేళ్లకు ఒకసారి బండారి పండుగ చేస్తాం. మాకు మా బీరప్ప స్వామి అంటే అపారమైన నమ్మకం. ఏ సమస్య వచ్చినా ఆయన పైనే భారం వేస్తాం. మాకు సంబంధించిన సుమారు 1000 కుటుంబాల వాళ్లు ఎక్కడ ఉన్నా ఐదేళ్లకోసారి జరిగే బండారి పండుగలో పాల్గొంటాం. - కురుమ కులస్థులు

వైభవంగా బండారి పండుగ : ధన్వాడ బీరప్పకు ధర్మూరప్ప అనే పేరు సైతం ఉందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. పురాతన ఆలయాలను తలపించేలా తమిళనాడు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన శిల్పాకళా నిపుణులతో ఆలయాన్ని నిర్మించుకున్నామని స్థానికులు అంటున్నారు. యాదగిరిగుట్ట లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం స్ఫూర్తిగా గుంటూరులో కోటప్ప కొండ నుంచి ఇందుకు కావాల్సిన రాతిని తెప్పించారు. రాజస్థాన్‌లోని జైపూర్ నుంచి బీరప్ప విగ్రహం, తిరుపతి నుంచి నంది, ఏనుగులు, ధ్వజస్తంభం తెప్పించారు. ఈ నెల 30 వరకు ఆలయ ప్రారంభోత్సవం, ప్రతిష్ఠాపన వేడుకలు నిర్వహించనున్నారు. ఐదేళ్లకోసారి బండారి పండుగ అంగరంగవైభవంగా జరుపుకుంటామని వివరించారు. భవిష్యత్ తరాలకు తమ సంస్కృతిని అందించేలా బీరప్ప ఆలయాన్ని నిర్మించుకుని తమ ఐక్యత చాటుకున్నారు.

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TAGGED:

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DHANWADA BANDARI FESTIVAL
BEERAPPA TEMPLEDHANWADA NARAYANPET
మూడు కోట్లతో బీరప్ప ఆలయం
BEERAPPA TEMPLE BUILT BY DHANWADA

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