ETV Bharat / state

పక్కా ప్రణాళికతో రైతులను ముంచేశాడు - రూ.10 కోట్లతో ఉడాయించాడు

అమరావతి రైతుల నెత్తిన శఠగోపం - కురగల్లు సొసైటీలో భారీ మోసం - వడ్డీ ఆశ చూపి నిలువునా ముంచిన ఉద్యోగి - లబోదిబోమంటున్న 140 మంది బాధితులు

AMARAVATHI MONEY SCAM
AMARAVATHI MONEY SCAM (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 25, 2025 at 7:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Farmers Money Stolen In Amaravati: రాజధాని అమరావతి నడిబొడ్డున భారీ ఆర్థిక మోసం వెలుగు చూసింది. కష్టపడి పండించిన పంట డబ్బులు, పొలాలు అమ్మగా వచ్చిన సొమ్ము భద్రంగా ఉంటుందని సహకార సంఘంలో దాచుకుంటే, ఆ నమ్మకమే ఇప్పుడు రైతుల పాలిట శాపమైంది. 'సొసైటీలో మన డబ్బుకు ఢోకా ఉండదు' అని నమ్మిన అన్నదాతలను ఓ ఉద్యోగి నిలువునా ముంచేశాడు. ఏకంగా రూ. 10 కోట్లతో ఉడాయించాడు. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి నియోజకవర్గం, కురగల్లు గ్రామంలో జరిగిన ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

140 మంది రైతులు, 10 కోట్లు మాయం: కురగల్లు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార పరపతి సంఘం (పిఎసీసీఎస్) వేదికగా ఈ బాగోతం జరిగింది. గ్రామానికి చెందిన సుమారు 140 మంది రైతులు తమ వద్ద ఉన్న డబ్బును ఈ సొసైటీలో ఫిక్స్‌డ్ డిపాజిట్ చేశారు. రాజధాని ప్రాంతం కావడంతో చాలామంది రైతులు తమ భూములు అమ్మగా వచ్చిన డబ్బును కూడా ఇక్కడే దాచుకున్నారు. ఇలా మొత్తం సుమారు రూ. 10 కోట్ల వరకు సొమ్ము పోగైంది.

కురగల్లు సొసైటీలో భారీ మోసం (ETV)

నమ్మకం కలిగించి, నట్టేట ముంచాడు: రైతులను బుట్టలో వేసుకోవడానికి రమేశ్ పక్కా ప్రణాళిక రచించాడు. 2023 నుంచి విడతల వారీగా రైతుల నుంచి డిపాజిట్లు సేకరించాడు. రైతుల నమ్మకాన్ని గెలుచుకునేందుకు, ప్రతినెలా ఒకటో తేదీ రాగానే వారికి రావాల్సిన వడ్డీ డబ్బులను ఠంచనుగా చెల్లించేవాడు. దీంతో రైతులు రమేశ్‌ను గుడ్డిగా నమ్మారు. మిగతా రైతులు కూడా పోటీపడి మరీ పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు తెచ్చి ఇతని దగ్గర డిపాజిట్ చేశారు. ఒక్కో రైతు రూ. లక్ష నుంచి ఏకంగా రూ. 90 లక్షల వరకు సొసైటీలో దాచుకున్నారు.

డబుల్ గేమ్ ఆడాడిలా: డబ్బు చేతికి రాగానే రమేశ్ అసలు రంగు బయటపెట్టాడు. సొసైటీలో రెండు రకాల ఖాతా పుస్తకాలను నిర్వహించాడు. రైతులకు ఒక పుస్తకం చూపిస్తూ, అసలు రికార్డుల్లో మాత్రం మరోలా రాసేవాడు. రైతులకు తెలియకుండానే వారి ఖాతాల నుంచి నగదును విత్ డ్రా చేసుకున్నాడు. బాండ్ల పేరుతో కాగితాలు ఇచ్చి, సొమ్మును మాత్రం తన జేబులో వేసుకున్నాడు.

పాత నేరస్తుడే: రమేశ్ గత చరిత్ర కూడా మచ్చలమయమే. గతంలో ఇతను మంగళగిరి సొసైటీలో ఇంఛార్జి సీఈవోగా పని చేశాడు. ఆ సమయంలో అక్కడ ఏకంగా రూ. 1.16 కోట్లు స్వాహా చేసినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. 2022 నుంచి 2024 మధ్య కాలంలో వడ్డీ డబ్బులు రూ. 74 లక్షలను సొసైటీ ఖాతాలో కాకుండా, తన సొంత ఖాతాలో వేసుకున్నాడు. మంగళగిరి కుంభకోణం బయటపడటంతో గుంటూరు జిల్లా సహకార కేంద్ర బ్యాంకు అధికారులు రమేశ్‌ను సస్పెండ్ చేశారు. మంగళగిరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు కూడా చేశారు.

సస్పెన్షన్ విషయం దాచిపెట్టి: ఇక్కడే రమేశ్ మరో డ్రామా ఆడాడు. తాను సస్పెండ్ అయిన విషయాన్ని కురగల్లు రైతులకు తెలియనివ్వలేదు. తాను ఇంకా ఉద్యోగంలోనే ఉన్నట్లు నమ్మించాడు. దీనికోసం ఓ మహిళా ఉద్యోగిని కూడా నియమించుకున్నాడు. ఆమె ద్వారా రైతుల నుంచి పెద్ద మొత్తంలో డిపాజిట్లు స్వీకరించి, నకిలీ బాండ్లు అంటగట్టాడు.

ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్, లబోదిబోమంటున్న రైతులు: ఈ నెల 21వ తేదీ నుంచి రమేశ్ ఫోన్ స్విచ్ఛాఫ్ రావడంతో రైతుల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తాయి. కంగారుగా సొసైటీ ఆఫీసుకి వెళ్లి చూడగా, అక్కడ మరో షాక్ తగిలింది. 'రమేశ్ బాబును రెండు నెలల క్రితమే విధుల నుంచి తొలగించాం' అంటూ ఈ నెల 21న అధికారులు ఓ నోటీసు అంటించారు. దీంతో తాము మోసపోయామని గ్రహించిన రైతులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు.

"భవిష్యత్​లో అవసరానికి ఉపయోగపడతాయని డబ్బులు జమ చేస్తే మోసం చేశారు. మాకేమీ సంబంధం లేదని సంఘం అధికారులు అంటున్నారు. ఇప్పుడు ఏం చేయాలో అర్థం కావడం లేదు. ప్రతి నెలా వడ్డీ మాత్రమే ఇచ్చేవాడు. ఇచ్చిన డబ్బులకు బాండ్లు ఇచ్చాడు. మా సమస్యను పరిష్కరించాలి. ఇదే విషయాన్ని మంత్రి లోకేశ్​ దృష్టికి తీసుకెళ్తాం." -బాధితులు

న్యాయం కోసం నిరసన: తమకు న్యాయం చేయాలంటూ బాధితులు సోమవారం మంగళగిరి సహకార సంఘం బ్యాంకు వద్ద నిరసన తెలిపారు. రమేశ్ బాబుపై నమ్మకంతో డబ్బులు పెడితే, ఇప్పుడు రోడ్డున పడ్డామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అనంతరం మంగళగిరి గ్రామీణ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.

అమరావతిలో అభివృద్ధి పనులు పరుగు - వివిధ సంస్థలకు భూ కేటాయింపులు పూర్తి

అమరావతి ప్రాంతానికే వన్నె తీసుకొచ్చేలా - భవానీ ద్వీపానికి పీపీపీ పద్ధతిలో అభివృద్ధి!

TAGGED:

AMARAVATHI MONEY SCAM
FORMERS LOSE MONEY IN AMARAVATHI
TEN CRORE FRAUD
AMARAVATHI FORMERS SCAM
MONEY SCAM IN AMARAVATHI

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

'లక్క'సాగుతో లక్షల్లో ఆదాయం- దేశంలోనే నెం.1 స్థానంలో 'నక్సల్స్ ఏరియా'!

పెళ్లి మెసేజ్ స్మృతి డిలీట్ చేయడంతో రూమర్లు- క్లారిటీ ఇచ్చిన ఆడపడుచు

ఆ టెక్నిక్​ను మా తర్వాతే హాలీవుడ్​లో ఉపయోగించారు- కొదమసింహం సీక్రెట్ చెప్పిన మెగాస్టార్

పెళ్లి చేసుకుంటే క్రెడిట్ స్కోర్‌పై ఎఫెక్ట్ పడుతుందా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.