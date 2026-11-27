వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాష్టీకం - కుప్పంలో టీడీపీ కార్యకర్త దుర్మరణం
Kuppam Sarpanch Election Violence కుప్పం వానగుట్టపల్లి సర్పంచ్ ఎన్నికల తర్వాత ఘర్షణల్లో టీడీపీ కార్యకర్త రాజేంద్ర కారు కింద పడి మరణించారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 11:11 AM IST
సర్పంచిగా ఎవరు గెలిచారో అని చూసేందుకు ఆసక్తిగా వచ్చిన ఓ పెద్దాయన వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల వీరంగానికి బలైపోయాడు. కౌంటింగ్ ప్రక్రియను చూసేందుకు ఉత్సాహంగా వచ్చి కారు కింద నుజ్జునుజ్జు అయిపోయాడు. ఈ విషాద ఘటన చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో జరిగింది. వానగుట్టపల్లి పంచాయతీ సర్పంచిగా వైఎస్సార్సీపీ మద్దతుదారు గెలిచారు. టీడీపీ కార్యకర్తలు రీకౌంటింగ్కు పట్టుబట్టగా అధికారులపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వారు. ఈ ఘర్షణల్లో కారు కింద పడి ఓ టీడీపీ కార్యకర్త చనిపోయారు.
వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల దాష్టీకం : చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల దాష్టీకానికి ఓ టీడీపీ కార్యకర్త బలయ్యారు. కుప్పం మండలం వానగుట్టపల్లి పంచాయతీలో వైఎస్సార్సీపీ రెబల్ అభ్యర్థి అనిత 42 ఓట్లతో గెలిచారు. టీడీపీ మద్దతుదారైన సర్పంచి అభ్యర్థి సత్య వర్గీయులు రీకౌంటింగ్కు పట్టుబట్టారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలోని సిబ్బంది విషయాన్ని రూట్ అధికారి వెంకటేష్, జోనల్ అధికారి సంధ్య దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. వారు అక్కడకు చేరుకోగానే ఫలితాన్ని తారుమారు చేయడానికి వచ్చారని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు రాళ్లు రువ్వారు. లోపల ఉన్న సిబ్బందిపైనా దాడికి వెళ్లగా పోలీసులు అడ్డుకుని తలుపులు మూసేశారు.
కిలోమీటరు మేర ఆపకుండా : చంపేస్తారనే భయంతో డ్రైవర్ వాహనాన్ని వేగంగా నడిపారు. ఈ క్రమంలో నలుగురు టీడీపీ కార్యకర్తలు కిందపడి గాయాలతో తప్పించుకున్నారు. వానగుట్టపల్లి పంచాయతీ జంపనూరుకు చెందిన 60 ఏళ్ల రాజేంద్ర కారు కింద చిక్కుకుపోయారు. వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వాహనాన్ని వెంబడించడంతో డ్రైవర్ దాదాపు కిలోమీటరు మేర ఆపకుండా వెళ్లారు. అంతదూరం కారు ఈడ్చుకెళ్లడంతో కాలు తెగడంతోపాటు శరీరం ఛిద్రమై రాజేంద్ర అక్కడికక్కడే దుర్మరణం చెందారు. మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ వర్గీయుల దాడిలో హెడ్ కానిస్టేబుల్ మురుగేష్ తలకు గాయమైంది. నటరాజ్, దిల్లీ, గుణశేఖర్ అనే కానిస్టేబుళ్లతో పాటు మహిళా కానిస్టేబుల్ భువనేశ్వరి కూడా గాయపడ్డారు.
కుప్పం వైఎస్సార్సీపీ ఇన్ఛార్జి, ఎమ్మెల్సీ భరత్ మార్గదర్శకత్వంలోనే వానగుట్టపల్లిలో రాళ్లదాడి జరిగిందని టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ కంచర్ల శ్రీకాంత్ ఆరోపించారు. భరత్ ప్రోద్బలంతోనే కుప్పంలో వైఎస్సార్సీపీ అల్లరిమూకలు రెచ్చిపోయాయని ధ్వజమెత్తారు. రీ కౌంటింగ్ కోరితే దాడులకు దిగుతారా అని నిలదీశారు.
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