కుంట్లూరులో కుంటుపడిన అభివృద్ధి - గుంతల రోడ్లు, అధ్వాన్న డ్రైనీజీలతో ప్రజల అవస్థలు
సమస్యల సుడిగుండంలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న కుంట్లూరు వాసులు - గుంతల మయంగా రోడ్లు, అధ్వాన్నంగా డ్రైనేజీల నిర్వహణతో ప్రజలకు తప్పని తిప్పలు - తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలని కోరుతున్న కుంట్లూరు వాసులు
Published : August 15, 2026 at 8:59 PM IST
kuntloor Locals Facing Problems : మన హైదరాబాద్ కార్పొరేషన్లలోకి మారినా నగర శివారు ప్రాంతాల అభివృద్ధి ఎక్కడ వేసిన గొంగళి అక్కడే అన్నట్లు ఉంది. వీధి దీపాలు వెలగవు, డ్రైనేజీ లీకేజీలు ఆగవు. ఇంకా తాగునీరు సంగతి అంటారా! అసలు నల్లా ఎప్పుడూ వస్తుందో తెలియదు. ఈ దారుణ దుస్థితి ఎదుర్కొంటున్న ప్రాంతాల్లో కుంట్లూరు ప్రాంతం కూడా ఉంది. ఇప్పటికీ అక్కడ మట్టి రోడ్లే దర్శనమిస్తున్నాయంటే అభివృద్ధిలో ఆ ప్రాంతం ఎక్కడ ఉందో అర్థమవుతుంది.
మహానగరంలో కలిసినా మట్టిరోడ్లే గతి : కుంట్లూరు ఇటీవల మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో కలిపినా కూడా అభివృద్ధి మచ్చుకైనా కనిపించదు. మట్టి రోడ్లు, డ్రైనేజీ లీకేజీలు, వీధి దీపాలు సరిగా లేక, సరైనా తాగునీరు అందక స్థానికులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మహానగరంలో కలిసినా తమ ప్రాంతానికి ఇంకా మట్టి రోడ్లు గతే అని కాలనీవాసులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వర్షం పడినప్పుడు ఆ మట్టి దారులు గుండా వెళ్తే ఎక్కడా పడిపోతామోననే భయం వెంటాడుతున్నాయని వాపోతున్నారు. తాగునీరు ఎప్పడూ వస్తుందో కూడా తెలియని దుస్థితి తాము జీవిస్తున్నామని చెబుతున్నారు.
" మా ప్రాంతంలో రోడ్లు చాలా అధ్వాన్నంగా తయారయ్యాయి. వర్షాలు, కేబుల్ వాళ్లు తవ్వడం వల్ల దారుణంగా దెబ్బతిన్నాయి. విద్యార్థులు పాఠశాలకు వెళ్లేందుకు ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. చిన్నపిల్లలు ఆ గుంతల్లో పడిపోతున్నారు. వాహనాలు దిగిపోతున్నాయి. ఈ సమస్యపై అధికారులకు ఫిర్యాదు ఇచ్చినప్పటికీ పట్టించుకునే నాథుడే లేడు. మరోవైపు వీధి దీపాలు లేకపోవడం వల్ల పిల్లలు, పెద్దలు బయటకు వెళ్లాలంటే తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. మూడు సార్లు కమిషనర్ను కలిసి సమస్యను విన్నవించినప్పటికీ ఎవరు పట్టించుకోలేదు. డ్రైనీజీ సమస్యలతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నాం" - కుంట్లూరు వాసులు
వీధి దీపాలుంటాయి కానీ వెలగవు : ప్రధానంగా రత్నకాలనీల్లో విద్యుత్ స్తంభాలు ఉన్నాయి వాటికి వీధి దీపాలుంటాయి. కానీ అవి వెలగవు. ఇదేం అని అధికారులను అడిగినా వారికి చలనం లేదని కాలనీవాసులు వాపోతున్నారు. దీనికి తోడు డ్రైనేజీ సమస్య రోజురోజుకీ తీవ్రమవుతోందని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. శివారుప్రాంతాల్లో అభివృద్ధిపనులు ఆలస్యమవుతున్న మాట వాస్తవమేననిఅంగీకరించిన ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి.. రత్నకాలనీ సహా కుంట్లూరు పరిసర ప్రాంతాల్లోని సమస్యలు త్వరగా పరిష్కరించే ప్రయత్నంలో ఉన్నామని చెప్పారు. కుంట్లూరు, పరిసర కాలనీల్లో సమస్యలు పరిష్కారమైతే వేల కుటుంబాలు సంతోషిస్తాయని ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలని అధికారులను స్థానికులు కోరుతున్నారు.
" ఇక్కడ పరిపాలన సమస్య ఉన్న మాట వాస్తవం. నా నియోజకవర్గాన్ని ఆదర్శంగా తయారు చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. ఎక్కడా మట్టిరోడ్లు, డ్రైనేజీ వ్యవస్థ, వీధి దీపాల సమస్యలు లేకుండా చూడాలని వీలులేదని నేను అధికారులకు సూచించాను" - మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి, ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే
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