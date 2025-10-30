ఫుట్బాల్ ఆడిన కుంకీలు - విన్యాసాలతో ఆకట్టుకున్న గజరాజులు
చిత్తూరు జిల్లా ముసలమడుగులో ప్రత్యేక శిక్షణలో భాగంగా విన్యాసాలు - ఏనుగుల ప్రవర్తనపై అటవీశాఖ అధికారులకు అవగాహన కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 1:49 PM IST
Kumki Elephants Training in Chittoor: జనావాసాల్లోకి వచ్చే అటవీ ఏనుగుల సమస్యకు చెక్ పెట్టేందుకు ఏపీ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకుంటున్న విషయం తెలిసిందే. ముఖ్యంగా ఈ సమస్య చిత్తూరు, తిరుపతి, మన్యం జిల్లా అటవీ ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది. తరచూ ఏనుగుల గుంపులు గ్రామాల్లోకి వచ్చి పంటలను నాశనం చేస్తూ ఉండేవి. ఈ పరిస్థితిని నియంత్రించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టింది. ఈ క్రమంలో కర్ణాటక అటవీశాఖ నుంచి కుంకీలను తీసుకువచ్చి రాష్ట్రంలో అడవి ఏనుగుల నియంత్రణకు ఉపయోగిస్తున్నారు.
ఇందుకోసం కుంకీ ఏనుగులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తారు. మనుషుల ఆదేశాలను పాటిస్తాయి. ఇవి ముఖ్యంగా అటవి ఏనుగులను తరిమికొట్టడంలో, నియంత్రించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తాజాగా కర్ణాటక నుంచి ఈ కుంకీ ఏనుగులను తీసుకువచ్చి చిత్తూరు జిల్లాలోని పలమనేరు మండలం ముసలమడుగు కేంద్రానికి తరలించింది. అక్కడ వీటికి ప్రత్యేక శిక్షణ అందిస్తున్నారు.
ఈ క్రమంలో కేంద్రంలో కుంకీ ఏనుగులకు శిక్షణ ఇవ్వడమే కాకుండా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న అటవీశాఖ అధికారులకు కూడా ఏనుగుల ప్రవర్తన, అలవాట్లు, ఆహారం, వ్యవహారశైలి వంటి అంశాలపై అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఏనుగుల గురించి అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా వాటిని సురక్షితంగా అడవుల్లోకి మళ్లించడం సాధ్యమవుతుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు.
బల్లలపై నిల్చుని, కలప దుంగలను మోస్తూ: ముసలమడుగు కేంద్రంలో బుధవారం జరిగిన శిక్షణా కార్యక్రమంలో కుంకీ ఏనుగులు అటవీశాఖ అధికారుల ముందు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించాయి. బల్లలపై నిల్చొని, భారీ శరీరాన్ని దానిపై బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఔరా అనిపించాయి. భారీ కలప దుంగలను ఎంతో సులభంగా ఎత్తి మోశాయి. అంతేకాకుండా ఫుట్బాల్ ఆడి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాయి. ఈ విన్యాసాలు చూసిన అధికారులు, శిక్షణ సిబ్బంది, స్థానిక ప్రజలు ఆశ్చర్యపోయారు. ఈ ప్రదర్శనలతో కుంకీ ఏనుగుల ట్రైనింగ్ ఏ విధంగా ఉంటుంతో తెలిసింది. అదే విధంగా వాటి క్రమశిక్షణ సైతం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఈ కుంకీలు అడవుల నుంచి గ్రామాల్లోకి వచ్చే ఏనుగులను సులభంగా నియంత్రించగలవు.
కుంకీ ఏనుగులతో ప్రయోజనాలు: జనావాసాల్లోకి వచ్చి, పంటల విధ్వంసం, ప్రాణ, ఆస్తినష్టం కలిగిస్తున్న అటవీ ఏనుగుల గుంపును కుంకీలు అటవీ ప్రాంతాల్లోకి తరిమికొడతాయి. ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ ఇచ్చినవాటిని కుంకీ ఏనుగులుగా పరిగణిస్తారు. అటవీ ఏనుగులను మచ్చిక చేసుకోవడం, తరిమేయడం, మదమెక్కి ఉన్నవాటిని శాంతింపజేయడం ఇలా అన్ని రకాలుగా కుంకీ ఏనుగులు సహాయపడతాయి. కుంకీ ఏనుగులను ఎంపిక చేయడం మొదలు వాటి శిక్షణ, వాటి వినియోగం అన్నీ ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి.
కుంకీలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు: అడవిలో తిరిగే ఏనుగుల గుంపు నుంచి వేరుపడిన, ఒంటరిగా ఉన్న, కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాలున్న వాటిని గుర్తిస్తారు. ఆ ఏనుగును అటవీ అధికారులు బంధిస్తారు. ఇందులో ముఖ్యంగా తక్కువ వయసున్న, మగ ఏనుగులనే ఎక్కువగా ఎంపిక చేస్తూ ఉంటారు. ఇటీవల కేరళలో ఒక ఆడ ఏనుగును సైతం కుంకీ ఏనుగులా మార్చారు. ఏనుగును పట్టుకున్న అనంతరం వాటికి ప్రత్యేకంగా ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. కుంకీ ఏనుగులకు ప్రత్యేక పేర్లు సైతం పెడతారు.
