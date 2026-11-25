కూకట్పల్లి ట్రక్ పార్క్ భూముల వివాదం - అమీర్పేట్ హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయం ముట్టడి
Kukatpally truck park lands Issue : కూకట్పల్లి ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావుతో పాటు పలువురు నేతలు అమీర్పేట్ హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించారు.
Published : November 25, 2026 at 3:40 PM IST
కూకట్పల్లి ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపిన అఖిలపక్ష నాయకులను అరెస్టు చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిరంకుశ వైఖరికి నిదర్శనమని బీఆర్ఎస్ పార్టీ మండిపడింది. కూకట్పల్లి పరిసరాల్లో ప్రభుత్వ భూములు విక్రయించడాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ అఖిలపక్షం నేతలు అమీర్పేట్ హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయాన్ని ముట్టడించేందుకు యత్నించారు. ప్రధానంగా కూకట్పల్లి ప్రాంతంలో హుడా ట్రక్కు పార్క్ భూములను ప్రభుత్వం ఏ రకంగా విక్రయిస్తోందంటూ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు విమర్శించారు.
వాటికి యజమానులు కూడా ఉన్నారు
ట్రక్ పార్క్ భూములు స్థానికులకు చెందినవని వాటికి యజమానులు కూడా ఉన్నారని, ప్రజా ఉపయోగానికి వినియోగించాల్సిన భూములను ప్రభుత్వం అమ్మడం సహించరాని విషయమని ఆయన మండిపడ్డారు. భూముల విక్రయాన్ని నిలిపివేసే వరకు తమ పోరాటం ఆగదని ఆయన హెచ్చరించారు. ఈ ధర్నాలో బీఆర్ఎస్ నేతలకు పోలీసులకు మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాధవరం రోడ్డుపై కింద పడిపోయారు. పోలీసులు మాధవరంతో పాటు మాజీ ఎమ్మెల్సీ శంబీపూర్ రాజును పార్టీ కార్యకర్తలను అఖిలపక్షం నేతలను అరెస్టు చేశారు.
"ఆ భూములు స్థానికులకు చెందినవి. వాటికి యజమానులు కూడా ఉన్నారు. వాటిని అమ్మడం సహించరాని విషయం. ఆ భూములు మా తాతల నుంచి ఉన్నాయి. అవి ప్రజలకే చెందాలి. ఈ విక్రయాన్ని నిలిపివేసే వరకు మా పోరాటం ఆగదు" - మాధవరం కృష్ణారావు, కూకట్పల్లి ఎమ్మెల్యే
కూకట్పల్లి ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా నిరసన తెలిపిన అఖిలపక్ష నాయకులను అరెస్టు చేయడం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ నిరంకుశ వైఖరికి నిదర్శనం. ప్రజా సమస్యలపై గొంతెత్తిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు తదితర ప్రజాప్రతినిధులను, అఖిలపక్ష నాయకులను పోలీసులతో అణచివేయాలని చూడటం సిగ్గుచేటు. కూకట్పల్లి ట్రక్ పార్క్ భూములు వేలాది మంది లారీ డ్రైవర్లు, రవాణా కార్మికులు, చిరు వ్యాపారుల జీవనోపాధితో ముడిపడి ఉన్న ప్రజా ఆస్తి. నగర అవసరాలకు ఉపయోగపడాల్సిన ఈ భూములను వేలం వేయడం ద్వారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెడుతున్నది. ప్రభుత్వ భూములు ప్రజల ఆస్తులు. వాటిని కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే తప్ప, ఇష్టానుసారంగా అమ్మి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు అప్పగించడం కాదు. ఈ నెల 27న జరగనున్న ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలి. ప్రజా ప్రయోజనాల కోసం కేటాయించిన భూములను ప్రైవేటు వ్యక్తులకు అప్పగించే ప్రయత్నాలను ప్రభుత్వం విరమించుకోవాలి. అరెస్టులతో ప్రజల గొంతును నొక్కలేరు. ప్రజా ఆస్తుల పరిరక్షణ కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ అఖిలపక్షాలతో కలిసి పోరాటం కొనసాగిస్తుంది. వేలం రద్దు చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదు.— KTR (@KTRBRS) November 25, 2026
వేలం రద్దు చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదు : కేటీఆర్
దీనిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఎక్స్ వేదికగా స్పందించారు. ప్రజా సమస్యలపై గొంతెత్తిన బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు తదితర ప్రజాప్రతినిధులను అలాగే అఖిలపక్ష నాయకులను పోలీసులతో అణచివేయాలని చూడటం సిగ్గుచేటని విమర్శించారు. ట్రక్ పార్క్ భూములు వేలాది మంది లారీ డ్రైవర్లు, రవాణా కార్మికులు, చిరు వ్యాపారుల జీవనోపాధితో ముడిపడి ఉన్న ప్రజా ఆస్తి అని పేర్కొన్నారు. నగర అవసరాలకు ఉపయోగపడాల్సిన ఈ భూములను వేలం వేయడం ద్వారా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజల ప్రయోజనాలను తాకట్టు పెడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. ప్రజల ఆస్తులను కాపాడాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వానిదే తప్ప, ఇష్టానుసారంగా అమ్మి రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారులకు అప్పగించడం కాదని ఆక్షేపించారు. వేలం రద్దు చేసే వరకు వెనక్కి తగ్గేది లేదని స్పష్టం చేశారు.
కూకట్పల్లి ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలం రద్దు చేయాలని కోరుతూ హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన అఖిలపక్ష నాయకులపై పోలీసులను ప్రయోగించి, అరెస్టులు చేయించడాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం. అరెస్టు చేసిన ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు సహా ఇతర అఖిలపక్ష నేతలను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ప్రజా సమస్యలపై శాంతియుతంగా నిరసన తెలుపుతున్న ప్రజాప్రతినిధులు, నాయకులపై నిర్బంధాలు ప్రయోగించడం ప్రజాస్వామ్య సూత్రాలకు విరుద్ధం. ప్రజా పాలన అంటూ, ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటూ నిరంకుశ పాలన కొనసాగిస్తున్న @revanth_anumula తీరును యావత్ తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తున్నది. ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలను, ప్రభుత్వ భూములను విక్రయించవద్దని జాతీయ స్థాయిలో రాహుల్ గాంధీ నీతులు చెబుతుంటే, రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి అందుకు పూర్తి విరుద్ధంగా భూముల వేలం నిర్వహించడం సిగ్గుచేటు. ఈ విషయంలో కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ తక్షణమే జోక్యం చేసుకోవాలని, ఇష్టం ఉన్నట్లు ప్రభుత్వ భూములను అమ్ముతున్న రేవంత్ రెడ్డికి తగిన బుద్ది చెప్పాలని కోరుతున్నాం. ట్రక్ పార్క్ వేలాది మంది ప్రజల జీవితాలు, జీవనోపాధితో ముడిపడి ఉన్న అంశం. ప్రజల జీవితాలతో చెలగాటమాడవద్దని ప్రభుత్వానికి హితవు చెబుతున్నాం. అరెస్టు చేసిన అఖిల పక్షం నాయకులను వెంటనే విడుదల చేయాలని, ఈ నెల 27న జరగనున్న ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలాన్ని వెంటనే రద్దు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని @BRSparty పక్షాన డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం వెనక్కి తగ్గేవరకు అఖిలపక్షం ఆధ్వర్యంలో పోరాటాన్ని మరింత ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం. @mkrkkpmla @RajuShambipur @TelanganaCMO— Harish Rao Thanneeru (@BRSHarish) November 25, 2026
వెంటనే వారిని విడుదల చేయాలి : హరీశ్ రావు
ట్రక్ పార్క్ భూముల వేలం రద్దు చేయాలని కోరుతూ హెచ్ఎండీఏ కార్యాలయ ముట్టడికి పిలుపునిచ్చిన అఖిలపక్ష నాయకులపై పోలీసులను ప్రయోగించి, అరెస్టులు చేయించడాన్ని మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు తీవ్రంగా ఖండించారు. అరెస్టు చేసిన ఎమ్మెల్యే మాధవరం కృష్ణారావు, ఎమ్మెల్సీ శంభీపూర్ రాజు సహా ఇతర అఖిలపక్ష నేతలను వెంటనే బేషరతుగా విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. ప్రజాపాలన అంటూ, ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటూ నిరంకుశ పాలన కొనసాగిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీరును యావత్ తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తోందని ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
హెచ్ఎండీఏ భూములకు మరోసారి ఈ-వేలం - కోకాపేటలో ఎకరం @రూ.120 కోట్లు
హుడా హైట్స్ లేఅవుట్ల అమ్మకానికి ఈ వేలం - రూ.300 కోట్లు పలుకుతుందని అంచనా