YUVA : దేశ విదేశాలకు కూచిపూడి ఖ్యాతి - పాతికేళ్లుగా ప్రదర్శనలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు
Kuchipudi Dancer : కూచిపూడి నృత్యకారిణి శృతి పాతికేళ్లుగా దేశ విదేశాల్లో ఎన్నో ప్రదర్శనలు ఇస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు. ఒకవైపు కార్పొరేట్ రంగంలో, మరోవైపు నృత్యంపై తనకున్న మక్కువను కొనసాగిస్తున్నారు.
Published : November 16, 2026 at 11:08 AM IST
మూడేళ్ల వయసులో మొదలైన నాట్య ప్రయాణం నేటికీ నిర్విరామంగా కొనసాగుతోంది. చిన్నతనంలో సరదాగా నేర్చుకున్న కూచిపూడి నృత్యమే ఇప్పుడు ఆమె జీవితంలో ఓ భాగమైంది. పాతికేళ్లుగా ఎన్నో వేదికలపై ప్రదర్శనలు ఇస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. హైదరాబాద్కు చెందిన శ్రుతి ఒకవైపు ఉద్యోగం చేస్తూనే మరోవైపు తనకిష్టమైన కూచిపూడి నాట్య కళను కొనసాగిస్తోంది. సంప్రదాయ కళలకు ప్రాధాన్యతనిచ్చే కుటుంబంలో పుట్టిన శ్రుతికి చిన్నతనం నుంచే కళలపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. తాతయ్య సాహిత్యాభిమాని కాగా తండ్రి సంగీత కళాకారుడు. తండ్రి ప్రోత్సాహంతో కూచిపూడిలో అడుగులు వేసిన ఆమె చిన్న వయసులోనే వేదికలపై తన ప్రతిభను చాటుతోంది.
దేశ విదేశాల్లో శ్రుతి నాట్య ప్రదర్శనలు
కూచిపూడిపై ఉన్న మక్కువతో శ్రుతి తన కళా ప్రస్థానాన్ని దేశ సరిహద్దులు దాటించింది. ఇంటర్నేషనల్ కౌన్సిల్ ఫర్ కల్చరల్ రిలేషన్స్ ఆధ్వర్యంలో 45 రోజుల పాటు యూరప్ పర్యటన చేపట్టారు. స్విట్జర్లాండ్, ఐర్లాండ్, జర్మనీ, ఇటలీ తదితర దేశాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చి తెలుగు సంప్రదాయ నృత్య వైభవాన్ని చాటింది. ఓవైపు అమెరికాకు చెందిన సంస్థలో హెచ్ఆర్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే మరోవైపు తనకిష్టమైన నాట్యాన్ని కొనసాగిస్తుంది శ్రుతి. ఉద్యోగం కోసం కళను వదులుకోకుండారెండింటికీ సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటే అభిరుచులకు, వృత్తికి మధ్య సమతుల్యత సాధ్యమేనని నిరూపిస్తోంది.
నేను కూచిపూడి, ఉద్యోగం రెండింటిలోనూ ముందుకు వెళ్లడానికి నా కుటుంబం సపోర్ట్ ఎప్పుడూ ఉంది. కూచిపూడి నేర్చుకోవడం వల్ల శారీరకంగా, మానసికంగా ప్రశాంతతను పొందవచ్చు. ప్రస్తుత ఒత్తిడితో కూడిన జీవితంలో ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. కూచిపూడి ఒక థెరపీలాగా ఉపయోగపడుతుంది - శ్రుతి, కూచిపూడి నృత్యకారిణి
30 నుంచి 50 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ
తాను నేర్చుకున్న కళను తనతోనే ఆపేయకుండా భావితరాలకు అందించాలనే లక్ష్యంతో నాట్య శిక్షణ ఇస్తోంది శ్రుతి. ప్రస్తుతం మూడు ఇన్స్టిట్యూషన్లలో 30 నుంచి 50 మంది విద్యార్థులకు కూచిపూడి నేర్పిస్తున్నారు. సర్టిఫికెట్, డిప్లొమా కోర్సులతో పాటు కొత్తగా నేర్చుకునే వారికి కూడా శిక్షణ అందిస్తోంది.
కూచిపూడి కేవలం ఓ కళ మాత్రమే కాదు. ఉపాధికి కూడా చక్కటి మార్గమని చెబుతున్నారు శ్రుతి. ఆసక్తితో మొదలుపెట్టిన ఏ పనినైనా క్రమశిక్షణ, పట్టుదలతో కొనసాగిస్తే విజయాన్ని అందుకోవచ్చని సూచిస్తోంది. భవిష్యత్తులో సొంతంగా ఓ పెద్ద నాట్య అకాడమీ ఏర్పాటు చేసి మరింతమందికి శిక్షణ ఇవ్వాలన్నది ఆమె ఆశయం.
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