కూచిపూడిలో రాణిస్తున్న మంచిర్యాల యువతి - జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 750కి పైగా ప్రదర్శనలు
Kuchipudi Dancer Dr.Bhargavi prem : కూచిపూడి నృత్య కళాకారిణి భార్గవి సిలికాన్ ఆంధ్ర గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకున్నారు. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పలు ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు.
Published : October 29, 2026 at 5:17 PM IST
Mancherial Kuchipudi Dancer Dr.Bhargavi Prem : అందెల సవ్వడితో అభినయం పలికించి. భారతీయ శాస్త్రీయ నృత్యానికి ప్రాణం పోస్తోంది ఆ యువతి. చదువు, కళను రెండు కళ్లుగా భావిస్తూ, దేశ విదేశాల్లో వందలాది ప్రదర్శనలతో తెలుగు కీర్తిని విశ్వవ్యాప్తం చేస్తోంది. పెళ్లయినా కళపై మమకారం వీడకుండా, భర్త ప్రోత్సాహంతో అంతర్జాతీయ వేదికలపై పలు అవార్డులు, ప్రశంసలు అందుకుంటోంది. నేడు వందలాది మంది చిన్నారులకు గురువుగా మారి, కూచిపూడి కళను భావితరాలకు అందిస్తోంది. మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన భార్గవి సాధించిన విజయాలు, ప్రయాణంపై ప్రత్యేక కథనం మీ కోసం.
ఈ యువతికి చిన్ననాటి నుంచే నృత్యంపై ఆసక్తి. దీంతో 8 ఏళ్ల వయసులోనే గురువు సీతా ప్రసాద్ వద్ద శిక్షణ తీసుకుంది. క్రమంగా రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వేదికలపై ప్రదర్శనలిస్తూ ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకుంది. 2006లో అఖిల భారత సాంస్కృతిక సంఘ జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో ప్రథమ బహుమతి సొంతం చేసుకుంది. 2008లో డీడీ రాష్ట్రస్థాయి శాస్త్రీయ నృత్య పోటీల్లో విజేతగా నిలిచి, సినీనటి ప్రభ చేతుల మీదుగా బహుమతి అందుకుంది. 2011లో సెంటర్ ఫర్ కల్చరల్ రీసోర్సెస్ అండ్ ట్రైనింగ్, దిల్లీ నుంచి స్కాలర్షిప్ కూడా సాధించింది.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో భార్గవి గుర్తింపు
భార్గవి స్వస్థలం మంచిర్యాల జిల్లా నస్పూరు. తండ్రి లక్ష్మీనారాయణ రిటైర్డ్ స్కూల్ టీచర్, తల్లి శ్రీలత గృహిణి. భార్గవి భద్రాద్రి కొత్తగూడెంలో పదోతరగతి, ఇంటర్ పూర్తి చేసింది. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో 2005 నుంచే కూచిపూడిలో శిక్షణ తీసుకుంది. చదువుకుంటూనే కూచిపూడి డ్యాన్సర్గా రాష్ట్ర, జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో వందలాది ప్రదర్శనలు ఇస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది.
250 మందిని నృత్య కళాకారులుకు శిక్షణ
పొట్టి శ్రీరాములు వర్సిటీలో 2017 డిప్లొమా కోర్సు పూర్తి చేసి, రాష్ట్ర స్థాయిలో అత్యుత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన ఏకైక తెలుగమ్మాయిగా గుర్తింపు పొందింది. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 6 ఏళ్ల డాక్టర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ కోర్సు పూర్తి చేసి 2 నెలలపాటు డ్యూటీ మెడికల్ ఆఫీసర్గా పని చేసింది. నాట్యంపై ఆసక్తితో ఆ జాబ్ వదిలేసింది. 2022లో హైదరాబాద్ సెంట్రల్ వర్సిటీలో 2 ఏళ్ల డ్యాన్స్ కోర్సు చేసింది. భవిష్యత్ తరాల కోసం శిక్షణ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసింది. ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ మొత్తం 250 మందిని నృత్య కళాకారులుగా తీర్చిదిద్దుతోంది.
''హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీలో మాస్టర్ ఆఫ్ పెర్ఫార్మింగ్ ఆర్ట్స్ చేశాను. 750కిపైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను. జాతీయ స్థాయిలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయ స్థాయిలో కూడా ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను. నా గురువుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియా, నెదర్లాండ్స్, ఫ్రాన్స్, జర్మనీ, ఐర్లాండ్, సిడ్నీతోపాటు ఇతర దేశాల్లో ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను. లండన్లో వైట్ హౌస్ ఆఫ్ లండన్ పార్లమెంట్లో సన్మానం కూడా జరిగింది. వందకుపైగా విద్యార్థులకు ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్లో శిక్షణను ఇస్తున్నాను. నేను నేర్చుకున్న ఒక మంచి విద్యను భావితరాలకు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా తీసుకొని శిక్షణ కేంద్రాన్ని స్థాపించాను'' - భార్గవి, కూచిపూడి కళాకారిణి
దేశవిదేశాల్లో 750కి పైగా ప్రదర్శనలు
దేశవిదేశాల్లో ఇప్పటికే 750కి పైగా ప్రదర్శనలు ఇచ్చి ఎన్నో అవార్డులు. ప్రశంసలు అందుకుంది భార్గవి. తెలంగాణ అసోసియేషన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ఆధ్వర్యంలో లండన్లో ఇచ్చిన ప్రదర్శనకు గానూ బ్రిటన్ పార్లమెంట్ భార్గవిని సన్మానించింది. 2010 లో సిలికాన్ ఆంధ్ర గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్లో చోటు దక్కించుకుంది. 2017 లో సిడ్నీలో తెలుగు అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో ఇచ్చిన కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శన అందరినీ ఆకట్టుకుంది. అంతేకాదు 2016-17 లో జాతీయ స్థాయి యూత్ ఫెస్టివల్లో ప్రథమ బహుమతి సాధించింది.
కళాకారులుగా తయారు చేయడమే లక్ష్యంగా
ప్రస్తుతం భార్గవి దగ్గర 250 చిన్నారులు నృత్యం నేర్చుకొనేందుకు వస్తున్నారు. రోజూ సుదూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి నేర్చుకునే చిన్నారులు కూడా ఉండడం విశేషం. ఓవైపు చదువుకుంటూనే నాట్యం నేర్చుకోవడం ఆనందంగా ఉందంటున్నారీ శిక్షణార్థులు. భారతీయ సాంప్రదాయ నృత్యం కూచిపూడిలో మరిన్ని విజయాలు సాధించడంతోపాటు ఆసక్తి కలిగిన వారిని కళాకారులుగా తయారు చేయడమే లక్ష్యమంటోంది భార్గవి.
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