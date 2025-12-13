శాలువాపై క్యూఆర్ కోడ్ - మరి స్కాన్ చేస్తే ఏమొస్తుందో తెలుసా!
క్యూఆర్ కోడ్ను శాలువపై రూపొందించిన సిరిసిల్ల నల్ల విజయ్ కుమార్ - శాలువను ఆవిష్కరించిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్
Published : December 13, 2025 at 6:58 PM IST
KTR Unveils QR Code on Shawl : నేతన్నల నైపుణ్యం గురించి మరోసారి ప్రపంచానికి తెలిసింది. ఏమై ఉంటుందని అలోచిస్తున్నారా? అందేనండి! ఇప్పటి వరకు మనం అగ్గిపెట్టలో ఇమిడే చీర గురించి విన్నాం, చాలాసార్లు చూశాం. అలాగే రంగులు మార్చే చీర గురించి వినే ఉంటారు. ఇలా ప్రతిసారి ఏదో ఒక కొత్త విన్నూత ఆలోచనతో ఓ నేత కార్మికుడు చీరలను నేస్తున్నాడు. కానీ ఈసారి సరికొత్త కాన్సెప్ట్తో శాలువాపై క్యూఆర్ కోడ్ని రూపొందించాడు. ఇలా ప్రతిసారి వివిధ నైపుణ్యాలతో తన విన్నూత కళాఖంలడాలను ఆ యువకుడు రూపొందిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఆ శాలువాపై నేసిన క్యూఆర్ కోడ్ని స్కాన్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటారు?
పోగు బంధంతో ఫోన్ బంధం : సాంకేతికతను, మగ్గాన్ని జోడించి సిరిసిల్లకు చెందిన ప్రముఖ నేతన్న నల్ల విజయ్ కుమార్ రూపొందించిన క్యూఆర్ కోడ్ శాలువాను బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఇవాళ తన నివాసంలో ఆవిష్కరించారు. స్కానర్ కోడ్ని 'పోగు బంధంతో ఫోన్ బంధం' అనే కాన్సెప్ట్తో ఈ శాలువాను రూపొందించారు. ఈ క్యూఆర్ కోడ్ను మొబైల్తో స్కాన్ చేయగానే తెలంగాణ చరిత్ర, సంస్కృతి, ప్రముఖ దేవాలయాలు, చారిత్రక కట్టడాలు అన్ని కనిసిస్తాయి.
ఇదంతా కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలో : కేసీఆర్ హయాంలో ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన మిషన్ భగీరథ, కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుల గొప్పతనాన్ని, యాదాద్రి ఆలయ వైభవాన్ని తెలిపేలా కోడ్ను తీర్చిదిద్దారని కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. ఇదంతా కేవలం 15 రోజుల వ్యవధిలో ఇంతటి అద్భుతమైన శాలువను సిరిసిల్లకు చెందిన నల్ల విజయ్ కుమార్ రూపొందించారు. అలాగే తన తండ్రి గతంలో అగ్గిపెట్టెలో పట్టే చీరను తయారు చేశారని, తన తండ్రి స్ఫూర్తితోనే ఇలా చేయగలుగుతున్నానని విజయ్ కుమార్ అన్నారు. గతంలో తను రంగులు మారే చీరను, అగ్గిపెట్టెలో పట్టే చీరను తయారు చేసినప్పుడు మాజీ సీఎం కేసీఆర్ చేతుల మీదుగా ఉగాది పురస్కారం అందుకున్నానని పేర్కొన్నారు.
వారసత్వంగా నేత పనిని కొనసాగింపు : నేతన్న కార్మికుడు నల్ల విజయ్ వారసత్వంగా నేత పనిని కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు. గతంలో తన తండ్రి అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడే చీరలను నేసి ఆలయాలు, ప్రజాప్రతినిధులకు బహుకరించేవారు. అదే వారసత్వాన్ని తాను కొనసాగించాలనే ఉద్దేశంతో ఇలా చీరలను ఆలయాలకు బహుకరిస్తున్నట్లు నల్ల విజయ్ అన్నారు. 2 గ్రాముల బంగారంతో అగ్గిపెట్టెలో ఇమిడేలా చీర, శాలువను తయారు చేశానని తెలిపారు. గతంలో తాను మొదట్లో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి, ఆ తర్వాత విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ ఆలయంలో బంగారంతో నేసిన చీరను బహుకరించినట్టు వివరించారు. అందులో భాగంగానే యాదాద్రి ఆలయంలోనూ చీరను సమర్పించినట్లు తెలిపారు.
క్యూఆర్ కోడ్ను ఎందుకు నేసాడంటే? : కేసీఆర్ తెలంగాణకు చేసిన అభివృద్ధి, వారసత్వ సంపదను పదిమందికి తెలియజేయాలనే ఆలోచనతోనే ఈ క్యూఆర్ కోడ్ శాలువాను రూపొందించినట్లు విజయ్ కుమార్ తెలిపారు. సిరిసిల్ల ఎప్పుడూ కొత్త ఆవిష్కరణలకు అడ్డా అని నిరూపించడమే తన లక్ష్యమన్నారు. ఈ అద్భుత ఆవిష్కరణను కేటీఆర్ ద్వారా కేసీఆర్కి అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీంతో కేటీఆర్ తప్పకుండా ఈ శాలువాను కేసీఆర్కు అందజేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. నేతన్నలకు కేటీఆర్ ఎల్లప్పుడూ అండగా ఉంటూ ప్రోత్సహిస్తున్నారని, భవిష్యత్తులో మరిన్ని అద్భుతాలు సృష్టిస్తామని విజయ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
