తెలంగాణ కథలో హీరో కేసీఆర్ - విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ : కేటీఆర్
KTR Speech at BRS Deeksha Divas :దీక్షా దివస్ సందర్భంగా కరీంనగర్ జిల్లా అలుగనూర్లో జరిగిన బహిరంగ సభలో కాంగ్రెస్ పాలనపై కేటీఆర్ విరుచుకుపడ్డారు.
Published : November 29, 2026 at 7:13 PM IST
కేసీఆర్ దీక్ష ప్రారంభమైన రోజు తనకు ఇంకా గుర్తుందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ పేర్కొన్నారు. దీక్షకు బయలుదేరిన అలుగునూరు వద్ద కేసీఆర్ కారు వెంట పోలీసులు వెంటపడ్డారని తెలిపారు. కరీంనగర్ జిల్లా అలుగునూరులో బీఆర్ఎస్ స్ఫూర్తి సభ నిర్వహించారు. ఈ బహిరంగ సభలో ఆయన కాంగ్రెస్ పాలనపై నిప్పులు చెరిగారు.
కేసీఆర్ చేసిన 11 రోజుల దీక్ష ఒక ప్రభంజనం అయ్యిందని, కేసీఆర్ చేసిన దీక్షతో రాష్ట్రం అగ్నిగుండం అయ్యిందని కేటీఆర్ గుర్తు చేసుకున్నారు. యూనివర్సిటీలు యుద్ధ భూములుగా మారాయని, కేసీఆర్ అరెస్టు విషయం తెలిసి శ్రీకాంత్ చారి పెట్రోల్ పోసుకున్నారని అన్నారు. నిరాహార దీక్ష చేసిన కేసీఆర్ బ్రెయిన్డెడ్ అవుతారని ఆనాడు వైద్యులు చెప్పారని, ఎవరెన్ని చెప్పినా వినకుండా కేసీఆర్ మొండి పట్టుదలతో దీక్ష కొనసాగించారని కొనియాడారు. రాష్ట్రంలో జరిగిన మహోద్ధృత ఉద్యమంతో కేంద్రం దిగివచ్చిందని వెల్లడించారు.
"తెలంగాణ సాకారం ఎవరి భిక్ష కాదు. యాచించి కాదు, శాసించి తెలంగాణ సాధించుకున్నాం. మన రాష్ట్రం మనం సాధించుకునేందుకు 60 ఏళ్లు ఎందుకు పట్టింది? పార్టీ పెట్టిన 14 ఏళ్లలోనే కేసీఆర్ లక్ష్యాన్ని సాధించారు. దేశంలో 32 పార్టీలను ఒప్పించి కేంద్రంపై ఒత్తిడి తెచ్చారు. ఉన్న తెలంగాణను 1956లో ఏపీతో కలిపిందే కాంగ్రెస్ పార్టీ. తెలంగాణ కథలో హీరో కేసీఆర్, విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. కేసీఆర్ గర్జించేంత వరకు తెలంగాణకు నోరు లేదు, నీరు లేదు." - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు