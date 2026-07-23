సీఎం రేవంత్రెడ్డికి లీగల్ నోటీసు పంపిన కేటీఆర్ - క్షమాపణ చెప్పాలని లేదంటే రుజువు చేయాలని డిమాండ్
రేవంత్రెడ్డికి పరువు నష్టం కేసు లీగల్ నోటీసు పంపిన కేటీఆర్ - గ్లోబ్ ఏరినా సంస్థ కేటీఆర్ బినామీ సంస్థ అని పేర్కొన్న సీఎం - ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడారని సీఎంపై పరువునష్టం పిటిషన్
Published : July 23, 2026 at 5:43 PM IST|
Updated : July 23, 2026 at 5:59 PM IST
KTR Sends Legal Notice for Defamation to CM Revanth Reddy : సీఎం రేవంత్ రెడ్డికి మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ పరువు నష్టం నోటీసులు పంపారు. రేవంత్ రెడ్డికి లీగల్ నోటీసు పంపినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. గ్లోబరీనా సంస్థ కేటీఆర్ బినామీ సంస్థ అని సీఎం ఆరోపించారు. ఆధారాలు లేకుండా మాట్లాడారని రేవంత్ రెడ్డిపై పరువు నష్టం దావా వేసినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. గ్లోబరీనా సంస్థపై రేవంత్ రెడ్డి చేస్తున్న ప్రచారం పూర్తిగా అవాస్తవమని కేటీఆర్ తెలిపారు. తనపై చేసిన ఆరోపణలను రేవంత్ రెడ్డి రుజువు చేయాలని, లేదంటే క్షమాపణ చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. గ్లోబ్ ఏరినా తన బినామీ సంస్థ అయితే, ఈ ప్రభుత్వం ఎలా ఒప్పందం చేసుకుందో చెప్పాలని ప్రశ్నించారు.
పగలు కాంగ్రెస్తో, రాత్రి బీజేపీతో ఉంటారు : రాజ్భవన్ ముందు చేయాల్సిన ధర్నా కొడంగల్లో చేశారని, రేవంత్ రెడ్డి పగలు కాంగ్రెస్తో, రాత్రి బీజేపీతో ఉంటారని విమర్శించారు. రేవంత్ రెడ్డి కాంగ్రెస్కు ఒక మూట, బీజేపీకి రెండు మూటలు పంపుతారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రేవంత్రెడ్డి చేస్తున్న ఆరోపణలపై తాను సీఐడీ విచారణకు సిద్ధమని ప్రకటన చేసిన కేటీఆర్ రేవంత్ రెడ్డి కుటుంబ అవినీతి అంశంలో సీఐడీ విచారణకు సిద్ధమా అని ప్రశ్నించారు.