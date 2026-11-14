'తెలంగాణ సొమ్ముతో పర్యటిస్తున్న రాహుల్గాంధీ సమాధానం చెప్పాలి' - కాంగ్రెస్ హామీల అమలుపై ప్రశ్నించిన కేటీఆర్
KTR On Rahul Gandhi Hyd Tour : కాంగ్రెస్ హామీల అమలుపై కేటీఆర్ మరోసారి ప్రశ్నలు లేవనెత్తారు. భారత్ సమ్మిట్లో భాగంగా హైదరాబాద్లో పర్యటిస్తున్న రాహుల్గాంధీ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు.
Published : November 14, 2026 at 1:21 PM IST
హామీల అమలులో కాంగ్రెస్ విఫలమైందని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ఆరోపించారు. ఈమేరకు హైదరాబాద్ పర్యటనలో ఉన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత రాహుల్ గాంధీకి పలు ప్రశ్నలు సంధించారు. ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన హామీల అమలుపై ఎక్స్ వేదికగా విమర్శలు చేశారు. హామీలు, డిక్లరేషన్లు, 6 గ్యారెంటీల పేరుతో ప్రజలను నమ్మించి అధికారంలోకి వచ్చిన కాంగ్రెస్ వాటి అమలులో పూర్తిగా విఫలమైందని విమర్శించారు.
42 శాతం రిజర్వేషన్ల హామీ అమలుకు నోచలేదు
తెలంగాణ ఖజానా ఖర్చుతో హైదరాబాద్లో పర్యటిస్తున్న రాహుల్ గాంధీ ముందుగా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలపై సమాధానం చెప్పాలని కేటీఆర్ డిమాండ్ చేశారు. బీసీ, ఎస్సీ, ఎస్టీ, మైనార్టీ డిక్లరేషన్లోని అంశాలను కూడా ప్రస్తావించారు. బీసీలకు రూ.లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయిస్తామని ప్రకటించి, మూడేళ్లలో రూ.5 వేల కోట్ల కంటే తక్కువే ఇచ్చారని ఆరోపించారు. బీసీలకు విద్య, ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల్లో 42 శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పిస్తామన్న హామీ అమలుకు నోచుకోలేదని ఆక్షేపించారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ పేద కుటుంబాలకు అంబేద్కర్ అభయహస్తం కింద రూ.12 లక్షలు అందిస్తామన్న హామీతోపాటు, ప్రభుత్వ కాంట్రాక్టుల్లో 31 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలు కూడా ముందుకు సాగలేదని కేటీఆర్ విమర్శించారు.
Lies, damned lies and then there is the Congress election manifesto “Abhaya Hastam” Mr @RahulGandhi Since you’re in Hyderabad enjoying at the expense of Telangana exchequer, why don’t you answer simple questions about 420 promises, 13 declarations & 6 guarantees? ✳️ BC declaration: promised ₹ 1,00,000 Crore budget allocation for Backward classes ❌ Delivered: Less than ₹ 5,000 Crore in three years ✳️ Promised 42% in education, employment and govt contracts to BCs ❌ Delivered - ZERO ✳️ SC & ST Declaration: Promised a new scheme Ambedkar Abhaya Hastam ₹12 lakh to poor SC & ST families ❌ Delivered - ZERO ✳️ Promised 31% in govt contracts to SC and ST communities ❌ Delivered - ZERO ✳️ Youth Declaration: Promised 2 Lakh Jobs within 365 days, Rajiv Yuva Vikasam ❌ Delivered - 10 thousand jobs and Zero Vikasam ✳️ Student Declaration: Promised 5 Lakh Vidya Bharosa card ❌ Delivered - ZERO ✳️ Minority Declaration: Promised ₹4,000 Cr budget ❌ Delivered - Less than ₹1,000 Crore The list is endless just like the saga of betrayal of Congress to Telangana #CongressConnedTelangana #CongressFailedTelangana— KTR (@KTRBRS) November 14, 2026
ఏడాదిలో 2 లక్షల ఉద్యోగాల భర్తీ ఎక్కడ?
యూత్ డిక్లరేషన్లో భాగంగా 365 రోజుల్లో రెండు లక్షల ఉద్యోగాలు భర్తీ చేస్తామని చెప్పి, ఇప్పటివరకు 10 వేల ఉద్యోగాలే ఇచ్చారని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. రాజీవ్ యువ వికాసం, ఐదు లక్షల విద్యా భరోసా కార్డుల హామీల అమల్లో సాధించింది శూన్యమని ఆక్షేపించారు. మైనార్టీలకు బడ్జెట్లో రూ.4 వేల కోట్లు కేటాయిస్తామని ప్రకటించి రూ.1000 కోట్లలోపే ఖర్చు చేశారని విమర్శించారు. ఇలా నెరవేర్చిన హామీల జాబితా, తెలంగాణకు కాంగ్రెస్ చేసిన ద్రోహం గాథలాగే అంతులేనిదంటూ కేటీఆర్ విమర్శించారు.
కాంగ్రెస్ మూడు బడ్జెట్ల సూత్రం సులువైంది
రేవంత్రెడ్డి ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన 3 బడ్జెట్ల పనితీరును సమీక్షించి, వారిని జవాబుదారీని చేయాలని రాహుల్ గాంధీకి హరీశ్రావు సూచించారు. కేవలం బడ్జెట్ ప్రకటనలు మాత్రమే కాదని, కాంగ్రెస్ ఎన్నికల మేనిఫెస్టో ద్వారా ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను ఎందుకు అమలు చేయడం లేదని ప్రశ్నించారు. పేద కుటుంబాలు, భూమి లేని వ్యవసాయ కూలీలు, నిరుద్యోగ యువత ప్రయోజనాల కోసం ఇంకా ఎదురుచూస్తూనే ఉన్నారని హరీశ్రావు తెలిపారు.
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