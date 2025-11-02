ETV Bharat / state

పెద్దలకో న్యాయం, పేదలకో న్యాయం నినాదంతో హైడ్రా వెళ్తోంది : కేటీఆర్‌

పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో నిర్మాణాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయన్న కేటీఆర్‌ - ప్రముఖుల ఇళ్లు కూల్చే ధైర్యం హైడ్రాకు ఉందా? అని సూటీ ప్రశ్న - హైడ్రా చర్యలపై తెలంగాణ భవన్‌లో పవర్‌పాయింట్ ప్రజెంటేషన్

KTR ON HYDRA ACTIONS
KTR (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 2, 2025 at 2:09 PM IST

2 Min Read
KTR Fire On Hydra Actions : పెద్దలకో న్యాయం పేదలకో న్యాయం అనే నినాదంతో హైడ్రా ముందుకు వెళ్తోందని బీఆర్​ఎస్​ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యుక్షుడు కేటీఆర్‌ మండిపడ్డారు. అర్ధరాత్రి అపరాత్రి లేకుండా పేదల ఇళ్లను అన్యాయంగా కూల్చివేస్తున్నారని ధ్వజమెత్తారు. హైడ్రా తీసుకుంటున్న చర్యలపై తెలంగాణ భవన్‌లో ఆయన బాధితులతో కలిసి పవర్‌పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు.

మావన్నీ నిర్మాణాలే : పదేళ్ల కేసీఆర్ పాలనలో నిర్మాణాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయని, హైదరాబాద్‌లో లక్ష డబుల్‌బెడ్ రూమ్ ఇళ్లు నిర్మించిన ఘనత బీఆర్ఎస్​దేనని కేటీఆర్‌ పేర్కొన్నారు. సచివాలయం, టీహబ్‌, వీహబ్, పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ నిర్మించామని, హైదరాబాద్‌లో ట్రాఫిక్​ సమస్యను అధిగమించడానికి ఎస్​ఆర్​డీపీ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా 42 ఫ్లైఓవర్లు, అండర్‌పాస్‌లు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు.

పెద్దలకో న్యాయం, పేదలకో న్యాయం నినాదంతో హైడ్రా వెళ్తోంది : కేటీఆర్‌ (ETV)

"కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వల్ల అన్యాయం జరిగిన బాధితులకు న్యాయం చేస్తాం. మంత్రి పొంగులేటి ఏకంగా చెరువును పూడ్చి ఇల్లు కడితే ఎందుకు కూల్చలేదు. ఎఫ్‌టీఎల్‌ పరిధిలో ఉన్న మంత్రి వివేక్‌ ఇల్లు కూల్చే ధైర్యం ఉందా? సీఎం సోదరుడు తిరుపతిరెడ్డి ఇల్లు దుర్గం చెరువు ఫుల్​ ట్యాంక్​ లెవల్​లో ఉంది. ఆయన కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకునేందుకు హైడ్రా సమయం ఇచ్చింది. పేదలు ఇళ్లను కూల్చివేసిన అధికారులు పెద్దవాళ్లు ప్రముఖుల భవంతులు, ఫామ్‌హౌస్‌లు నిర్మిస్తే వాటి జోలికి వెళ్లే ధైర్యం చేయలేదు." -కేటీఆర్​, బీఆర్​ఎస్​ వర్కింగ్​ ప్రెసిడెంట్

ప్రముఖ రాజకీయ నేతల ఇళ్లను ఎందుకు కూల్చరు? : గత రెండేళ్ల కాలంలో కాంగ్రెస్​ ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ నగరంలో కొత్తగా ఒక్క నిర్మాణం చేపట్టలేదని కేటీఆర్‌ దుయ్యబట్టారు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం వల్ల అన్యాయం జరిగిన వారికి న్యాయం చేస్తామని, ప్రస్తుత రెవెన్యూశాఖ మంత్రి పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి చెరువును పూడ్చి ఇల్లు కడితే హైడ్రా ఎందుకు కూల్చలేదని ప్రశ్నించారు. చెరువు ఎఫ్‌టీఎల్ (ఫుల్​ ట్యాంక్​ లెవల్​) పరిధిలో ఉన్న మంత్రి వివేక్ వెంకటస్వామి ఇల్లు కూల్చే ధైర్యం ఉందా? అని హైడ్రాను నిలదీశారు. సీఎం రేవంత్​ రెడ్డి సోదరుడు తిరుపతిరెడ్డి ఇల్లు దుర్గంచెరువు ఎఫ్‌టీఎల్‌లో ఉందని, ఆయన కోర్టుకు వెళ్లి స్టే తెచ్చుకునేందుకు హైడ్రా సమయం ఇచ్చిందని గుర్తుచేశారు.

పేదల ఇళ్లపైకే బుల్డోజర్లు, పోలీసులు : పేదలు రాజప్రసాదాలు, ప్యాలెస్‌లు కట్టకపోయినా వాటిని హైడ్రా సిబ్బంది కూల్చివేశారని కేటీఆర్‌ అన్నారు. పెద్దవాళ్లు భవంతులు, ఫామ్‌హౌస్‌లు నిర్మిస్తే వాటిని కూల్చే ధైర్యం లేదని ఎద్దేవా చేశారు. గాజులరామారంలో ఎమ్మెల్యే అరికెపూడి గాంధీ స్థలం జోలికి హైడ్రా వెళ్లలేదన్న కేటీఆర్‌, అక్కడే పేదల ఇళ్లపైకి బుల్డోజర్లు, పోలీసులను పంపారని ఆక్షేపించారు.

మణుగూరులోని పార్టీ కార్యాలయంపై దాడిని ఖండించిన కేటీఆర్​ : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని మణుగూరు బీఆర్​ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంపై కాంగ్రెస్ నేతలు చేసిన దాడి ఘటనపై ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రంలో రౌడీయిజం పెరిగిపోయిందని మండిపడ్డారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ అరాచకత్వానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదని ఆయన మణుగూరు ప్రజలకు భరోసా ఇచ్చారు. అధికార పార్టీ అన్యాయానికి అరాచకాలకు త్వరలోనే చరమగీతం పాడే రోజు దగ్గరలో ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు.

హైదరాబాద్​ ప్రజలపై సీఎం కక్ష కట్టారు : బస్సుల్లో ఛార్జీల పెంపుపై కేటీఆర్​ ఫైర్

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధంగా ఉన్నాం: కేటీఆర్‌

