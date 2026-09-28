బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టు పేరుతో పేదల భూములు కొల్లగొడితే ఊరుకునేది లేదు : కేటీఆర్
బహదూర్గూడలో బుల్లెట్ ట్రైన్ ప్రాజెక్టులో భూములు కోల్పోతున్న రైతులతో కేటీఆర్ సమావేశమయ్యారు. అవసరం ఉన్న మేరకు కాకుండా ఎక్కువ భూములు తీసుకొని దందా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు.
Published : September 28, 2026 at 3:28 PM IST
Bullet Train Project in Bahadurguda : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కోసం సేకరించిన 5000 ఎకరాల్లో చాలా భూమి ఖాళీగా ఉందని, అక్కడ బుల్లెట్ ట్రైన్ టెర్మినల్ ఎందుకు ఏర్పాటు చేయడం లేదని బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. బుల్లెట్ ట్రైన్కు తాము వ్యతిరేకం కాదన్న ఆయన అవసరం ఉన్న మేరకు కాకుండా ఎక్కువ భూములు తీసుకొని దందా చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. పేదల భూములు కొల్లగొడితే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. బహదూర్ గూడా బుల్లెట్ ట్రైన్ బాధిత రైతులతో తెలంగాణ భవన్లో కేటీఆర్, సబితా ఇంద్రారెడ్డి, కార్తీక్ రెడ్డి, నేతలు సమావేశమయ్యారు.
ఫోటోలు తీసుకొని కేసీఆర్కు పంపాలి
తరాలుగా భూములు సాగు చేసుకుంటున్న తమను కబ్జాదారులు అంటున్నారని, పోలీసులతో బెదిరిస్తున్నారని రైతులు వాపోయారు. ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ తమకు పట్టాలు ఇప్పిస్తానని హామీ ఇచ్చి చేయలేదని తెలిపారు. సమావేశానికి వస్తున్న రైతుల ఫొటోలను పోలీసులు తీసుకోవడాన్ని తప్పుపట్టిన కేటీఆర్.. తులం బంగారం ఇస్తామని, నెలకు రూ.2,500 ఇస్తామని హామీలు ఇచ్చి మోసం చేస్తే వారి ఫోటోలు పోలీస్ స్టేషన్లలో పెట్టాలని మండిపడ్డారు. పోలీసులు ఫోటోలు తీస్తే ఆ పోలీసుల ఫోటోలు తీసుకొని కేసీఆర్కు పంపాలని రైతులకు సూచించారు. బహదూర్ గూడ సమస్య కేసీఆర్ దృష్టికి వచ్చి ఉంటే వెంటనే పరిష్కారం చేసే వారన్న ఆయన ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ ఒక్కసారి బహదూర్ గూడ సమస్యను తమ దృష్టికి తీసుకురాలేదని చెప్పారు. నాడు ఎమ్మెల్యేకు పూర్తి పెత్తనం ఇవ్వడంతో సమస్య వేరే వాళ్ల దృష్టికి రాలేదని పేర్కొన్నారు.
పేదలపై మాత్రమే ప్రతాపం
పట్టాలు ఇప్పించకపోతే రాళ్లతో కొట్టాలని ఎమ్మెల్యే ప్రకాశ్ గౌడ్ అన్నారని, ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారితే రాళ్లతో కొట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారని.. ఇప్పుడు ఎవరిని కొట్టాలని కేటీఆర్ నిలదీశారు. మంచి పనులు చేస్తే రేవంత్ రెడ్డి పాట పెట్టుకుంటారని, మూడేళ్లు అయినా ట్యాంక్ బండ్ వద్ద కేసీఆర్ పాటలు మార్మోగుతున్నాయన్న కేటీఆర్, పైసలు ఇస్తే పాటలు పెట్టుకుంటారా అని ప్రశ్నించారు. సీఎం, హైడ్రాకు పెద్దల భూములు, ఇండ్లు కనిపించవని, పేదలపై మాత్రమే ప్రతాపం చూపుతారని ఆరోపించారు. కేఎల్ఆర్, బలరాం నాయక్, వివేక్ భూములు కనిపించడం లేదా అని అడిగారు.
సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తాం
ఫార్మాసిటీ భూములు వెనక్కు ఇస్తామన్న కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందని, ఫ్యూచర్ సిటీలో ఎవరైనా పెట్టుబడులు పెడితే నష్టపోతారని జాగ్రత్త అని కేటీఆర్ మరోమారు వ్యాఖ్యానించారు. ఏడాదిన్నర తర్వాత కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా అవుతారని, ఎమ్మెల్యేగా కార్తిక్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా బహుదూర్ గూడ రైతులకు పట్టాలు ఇప్పిస్తామని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బహదూర్ గూడ భూములపై కార్తిక్ రెడ్డి ఇప్పటికే హైకోర్టుకు వెళ్లారని, అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్తామని కేటీఆర్ భరోసా ఇచ్చారు.
ఎయిర్ పోర్ట్ మెట్రో ఎందుకు రద్దు చేశారు
బహదూర్ గూడ రైతులకు న్యాయం చేయాలని ఇంద్రారెడ్డి హయాం నుంచి ప్రయత్నం చేస్తూ వారికి అండగా ఉంటున్నామన్న మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి, డేగల నుంచి పిల్లలను కాపాడుకుంటున్నట్లు రైతులను కాపాడుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఉందని వ్యాఖ్యానించారు. దీనిపై గతంలోనే కేసీఆర్తో మాట్లాడి ఉంటే సమస్య ఎప్పుడో పరిష్కారమయ్యేదని, తిమ్మాపూర్లో అదే తరహాలో రైతుల సమస్యను వారం రోజుల్లో పరిష్కరించారని గుర్తు చేశారు. ముఖ్యమంత్రి అసెంబ్లీ సాక్షిగా బురద జల్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారన్న సబిత అక్కడ తమకు గజం భూమి ఉందా? చూపుతారా? అని ప్రశ్నించారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ గురించి మాట్లాడుతున్న రేవంత్ రెడ్డి నాడు కేసీఆర్ హయాంలో మంజూరు చేసిన ఎయిర్పోర్ట్ మెట్రో ఎందుకు రద్దు చేశారని నిలదీశారు.
కేసీఆర్ వచ్చిన తర్వాత బహదూర్ గూడ రైతులకు ఖచ్చితంగా న్యాయం చేస్తామని తెలిపారు. ఉన్న రోడ్లు పనికి రావని శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ నుంచి కొడంగల్కు సీఎం నేరుగా వెళ్లేందుకు రోడ్డు కోసం వెయ్యి ఎకరాలు కావాలా అని ఆక్షేపించారు. బుల్లెట్ ట్రైన్ కోసం అవసరం ఉన్నంత భూమి మాత్రమే తీసుకోవాలని సూచించారు. పట్టా భూములు తీసుకుంటే చట్ట ప్రకారం పరిహారం ఇవ్వాలని, కానీ 200 - 300 గజాలు అంటే ఊరుకునేది లేదని సబిత ఇంద్రారెడ్డి హెచ్చరించారు.
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