తెలంగాణ కంటే ఏ రాష్ట్రమైన ఎక్కువ సాధించిందని నిరూపిస్తే రాజకీయాలు వదిలేస్తా : కేటీఆర్
కేసీఆర్ పోరాటం లేకపోతే తెలంగాణ సాకారం అయ్యేది కాదు - కేసీఆర్ చచ్చుడో, తెలంగాణ వచ్చుడో అని ధైర్యంగా చెప్పిన ఏకైక నేత - ప్రతి వ్యక్తి తాను పుట్టినగడ్డ చరిత్ర తెలుసుకోవాలన్న కేటీఆర్
Published : June 3, 2026 at 11:29 AM IST
KTR on Telangana Aspirations : తెలంగాణ కథలో నంబర్వన్ విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీయేనని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. ఆనాడు బలవంతంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రాను కలిపింది వారేనని, తెలంగాణ ఉద్యమాలను కర్కశంగా అణచివేసింది హస్తం పార్టీనేనని ధ్వజమెత్తారు. సోమాజీగూడ ప్రెస్క్లబ్లో ఏర్పాటు చేసిన మీట్ దీ ప్రెస్లో పాల్గొని మాట్లాడారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వమే తెలంగాణ ఇచ్చినప్పటికీ ఇవ్వక తప్పని పరిస్థితి సృష్టించిన నాయకుడు కేసీఆరేనని స్పష్టం చేశారు. తమకు కూడా కేసీఆర్ లాంటి పాలకుడు కావాలని పొరుగు రాష్ట్రాలవారు అనుకునేలా పదేళ్ల పాలన కొనసాగించామన్నారు.
పుట్టినగడ్డ గురించి తెలుసుకోవాలి : ప్రతి వ్యక్తి తాను పుట్టినగడ్డ చరిత్ర తెలుసుకోవాలని కేటీఆర్ తెలిపారు. పరిపాలనలో తెలంగాణ దేశానికి కొన్ని పాఠాలు నేర్పిందని, తాము తీసుకొచ్చిన పథకాలను కేంద్రం, మరికొన్ని రాష్ట్రాలు కాపీ కొట్టాయని పేర్కొన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కంటే ఏదైనా రాష్ట్రం ఇంకా ఎక్కువ సాధించిందని నిరూపిస్తే రాజకీయాలు వదిలేస్తానని సవాల్ విసిరారు. గతంలో ఆంధ్ర, తెలంగాణను కలిపేసిన తర్వాత కొన్నాళ్లకే ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఉద్యమం మొదలైందన్నారు. 1969 ఉద్యమంలో 379 మంది ప్రాణాలను కాంగ్రెస్ బలిగొన్నదని ఆరోపించారు. తెలంగాణ ఉద్యమాలను కాంగ్రెస్ కర్కశంగా అణిచివేసిందని ఆరోపించారు. మలిదశ ఉద్యమంలో వేలాది మంది ప్రాణాలను బలికొందని ఆరోపించారు.