ఆంధ్రాకు నీళ్లు తెలంగాణకు ఎక్కిళ్లు ఎందుకు? - నిర్మల్ రైతు గర్జన సభలో కేటీఆర్
Nirmal Rythu Garjana Sabha : కృష్ణా, గోదావరి నీటిని ఏపీ ఎత్తిపోస్తుంటే తెలంగాణ ప్రభుత్వం చూస్తూ ఉందని నిర్మల్ రైతు గర్జన సభలో బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆరోపించారు.
Published : November 11, 2026 at 7:52 PM IST
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డికి రైతు సంక్షేమం కన్నా రాజకీయమే ముఖ్యమైందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ విమర్శించారు. నిర్మల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నిర్వహించిన రైతు గర్జన మహాసభలో కేటీఆర్ ప్రసంగించారు. ఇది ప్రకృతి తెచ్చిన కరవు కాదని పాలకులు తెచ్చిన కరవని ఆరోపించారు. పట్టిసీమ దగ్గర ఏపీ నీళ్లు ఎత్తిపోస్తుంటే, కన్నెపల్లి దగ్గర రేవంత్ ఎందుకు ఎత్తిపోయడం లేదన్నారు. ఆంధ్రాకు నీళ్లు, తెలంగాణకు ఎక్కిళ్లు ఎందుకని ప్రశ్నించారు. సీఎం రేవంత్రెడ్డికి రైతులు, నీళ్లపై పట్టింపు లేదన్నారు.
రైతుల కన్నీళ్ల కంటే నా గడ్డం మీదే దృష్టి : కేటీఆర్
ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ రైతుల కోసం కేసీఆర్ సదర్మాట్ డ్యాం కట్టినా కాంగ్రెస్కు, దాన్ని వినియోగించుకోవడం రావడం లేదని కేటీఆర్ విమర్శించారు. కాళేశ్వరం నుంచి నీళ్లు నిజాంసాగర్కు ఎత్తిపోస్తే, ఎల్నినో వచ్చినా ఇన్ని తిప్పలు వచ్చేవి కాదన్నారు. రైతుల కన్నీళ్ల కన్నా తన గడ్డంమీదే ముఖ్యమంత్రికి దృష్టి ఎక్కువగా ఉందని కేటీఆర్ ఆక్షేపించారు. ఎల్నినో గురించి సీఎం రైతులకు ధైర్యం చెప్పడం లేదని, కరోనా సమయంలో కేసీఆర్ అందరికీ అండగా నిలిచారని వ్యాఖ్యానించారు. ప్రజల దృష్టి మళ్లించేందుకే ఊళ్లో నాటకాలు వేయాలని ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నారని, నాటకాలు, ఉపన్యాసాలతో రైతుల కడుపు నిండదన్నారు.
'కాంగ్రెస్ మూడేళ్ల పాలనలో నాలుగున్నర లక్షల కోట్ల అప్పు'
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని గూడేలను కేసీఆర్ గ్రామపంచాయతీలు చేశారని కేటీఆర్ అన్నారు. ఆదిలాబాద్లోని 4.5 లక్షల ఎకరాలకు కేసీఆర్ పోడు పట్టాలిచ్చారన్నారు. తాము ప్రతి గ్రామానికో ట్రాక్టర్ కొనిస్తే, వాటికి డీజిల్ పోయడానికి కూడా కాంగ్రెస్కు చేతకావడం లేదన్నారు. మూడేళ్లలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రూ.4.5 లక్షల కోట్లు అప్పుచేసిందని ఆరోపించారు. అమ్మఒడి వాహనాలు, గర్భిణులు, బాలింతలకు ప్రసూతి సహాయం ఆపేశారని మండిపడ్డారు. అధికారంలోకి వస్తే విద్యా భరోసా ఇస్తామని, ఇప్పుడు రూ.12 వేల కోట్లు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బాకీలుపెట్టారని ఆరోపించారు.
"ఇది దేవుడిచ్చిన కరవు కాదు. కాంగ్రెస్ తెచ్చిన కరవు. ప్రకృతి తెచ్చిన కరవు కాదు. పాలకుల వికృతి తెచ్చిన కరవు. కృష్ణా, గోదావరి నదుల్లో వెయ్యి టీఎంసీల నీళ్లు రేవంత్రెడ్డి ఎత్తిపోయకుండా కిందకి వదిలిపెట్టారు. పట్టిసీమ దగ్గర నీళ్లను ఏపీ ఎత్తిపోస్తుంటే, ఇక్కడ కన్నెపల్లి, దేవాదుల వద్ద రేవంత్రెడ్డి ఎందుకు పంపులు ప్రారంభించలేదు. మన ప్రాజెక్టులు ఎందుకు ఎండాయి? ఆంధ్రా ప్రాజెక్టులు ఎందుకు నిండాయి? శ్రీశైలం నీటిని చంద్రబాబు నియోజకవర్గమైన కుప్పం వరకు తీసుకెళ్లారు. పక్కనే ఉన్న పాలమూరు రైతు పొలం ఎందుకు ఎండిపోతోంది? రేవంత్రెడ్డి మూడేళ్లలో రూ.నాలుగున్నర లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు. హైదరాబాద్లో ఇష్టారీతిన భూములు అమ్ముకుంటున్నారు. ఒక్క హామీ అమలు చేయకుండా నిధులు ఏంచేస్తున్నారో ప్రజలు ఆలోచించాలి" - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్
మిగిలిన రైతు రుణమాఫీ పూర్తి చేయాలి
ఉద్యోగ ప్రకటనలు ఇవ్వకుండా, నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించకుండా యువతను రేవంత్ ప్రభుత్వం ఆగం చేసిందని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగులకు పీఆర్సీ, డీఏలు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగుల పింఛన్లు ఇవ్వడం లేదని ఆరోపించారు. సంక్షేమాలన్నీ ఆపేశారని, ఆ డబ్బులన్నీ ఎక్కడికి వెళ్లాయని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ పాలనలో రంజాన్ తోఫా, క్రిస్మస్ గిఫ్ట్ మాయమైందని, కేసీఆర్ కిట్ ఆగమైందన్నారు. బ్యాంకు రుణాలు వెంటనే రీ షెడ్యూల్ చేయాలని సభా వేదికగా డిమాండ్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. మిగిలిన రైతు రుణమాఫీ కూడా పూర్తి చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
నిర్మల్కు బీజేపీ ఎమ్మెల్యీ ఏమీ చేయలేదని కేటీఆర్ ఆరోపించారు. మన్యం ప్రజలను అభివృద్ధి చేసేందుకు,కేసీఆర్ నిర్మల్ను జిల్లా చేశారన్నారు. రాష్ట్రంలో 8 మంది బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు, 8 ఎంపీలు అష్ట గ్రహాల్లా మారారని విమర్శించారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీ రెండు పార్టీలు దొందూ దొందే అని ధ్వజమెత్తారు.
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