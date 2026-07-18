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యువత పిడికిలి బిగిస్తే పీఠాలు కదిలిపోతాయి : కేటీఆర్

సరూర్‌నగర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో యువ సంగ్రామ సదస్సు- యువ సంగ్రామ సదస్సుకు హాజరైన కేటీఆర్ - తెలంగాణ ఉద్యమంలో వేలమంది విద్యార్థులను చంపిన పార్టీ కాంగ్రెస్‌ అని వెల్లడి

KTR
KTR (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 18, 2026 at 1:37 PM IST

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KTR Speach in BRS Yuva Sangrama Sadassu : యువత పిడికిలి బిగిస్తే పీఠాలు కదిలిపోతాయన్న బీఆర్​ఎస్​ నేత కేటీఆర్​ఇప్పటిదాకా ఒక లెక్క ఇప్పటి నుంచి మరో లెక్క అని స్పష్టం చేశారు. సరూర్‌నగర్‌లో బీఆర్‌ఎస్‌ ఆధ్వర్యంలో యువ సంగ్రామ సదస్సు నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్​పై ప్రభుత్వంపై కేటీఆర్ విరుచుకుపడ్డారు. యువత డిక్లరేషన్‌ పేరుతో బురిడీ పత్రాన్ని విడుదల చేశారని కేటీఆర్ విమర్శించారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో వేలమంది విద్యార్థులను చంపిన పార్టీ కాంగ్రెస్‌ అని, యూత్‌ డిక్లరేషన్‌ ఇచ్చినా ఒక్క హామీ అయినా నెరవేరిందా?, కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి ఓటు వేస్తే ఏమీ వచ్చింది? అని నిలదీశారు.

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KTR SPEACH IN BRS YUVA SANGRAMA
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