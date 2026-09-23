కాంగ్రెస్ వచ్చింది - కరెంట్ పోయింది: కేటీఆర్
కాంగ్రెస్ వచ్చాక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరెంట్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయని అన్ని పత్రికలు కథనాలు రాశాయని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఏ సబ్స్టేషన్లో చూసినా 6 గంటలకు మించి కరెంట్ ఉండట్లేదని ఆరోపించారు.
Published : September 23, 2026 at 2:33 PM IST
KTR Fire On Congress Government : తమ హయాంలో విద్యుత్ వ్యవస్థ చాలా అద్భుతంగా నడిచిందని బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ ఉంటే కరెంట్ ఉండదని గతంలో చెప్పామని, అదే జరుగుతోందని, కాంగ్రెస్ వచ్చిందని కరెంట్ పోయిందని విమర్శించారు.
జెన్కోలో బొగ్గు నిల్వలు లేవు
కాంగ్రెస్ వచ్చాక తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కరెంట్ ఇబ్బందులు ఉన్నాయని అన్ని పత్రికలు కథనాలు రాశాయని కేటీఆర్ తెలిపారు. ఏ సబ్స్టేషన్లో చూసినా 6 గంటలకు మించి కరెంట్ ఉండట్లేదని ఆరోపించారు. 20 వేల మెగా వాట్ల విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యంతో ప్లాంట్లు ఏర్పాటు చేశామని, కరెంట్ ఇవ్వట్లేదు అని అడిగితే ఎల్నినో అంటున్నారని పేర్కొన్నారు. ఎల్నినో వల్ల రాలేదని, ఎల్కాంగ్ వల్లే కరెంట్ కోతలని ఎద్దేవా చేశారు. జెన్కోకు నాసిరకం బొగ్గు అని మంత్రి వివేక్కు చెందిన పత్రికలో రాశారని తెలిపారు. జెన్కోలో బొగ్గు నిల్వలు లేవని, సింగరేణిలో 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయమైందని ఆరోపించారు.