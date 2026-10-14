సింగరేణిని దివాళా తీయించేందుకు కాంగ్రెస్ కుట్ర : కేటీఆర్
KTR Speech At Singareni Garjana: సింగరేణిని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పట్టించుకోవడం లేదని మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ విమర్శించారు. వాటాలు కుదరక నైనీ టెండర్లను రద్దు చేశారని ఆరోపించారు.
Published : October 14, 2026 at 8:58 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 9:50 PM IST
KTR Speech At Singareni Garjana : సింగరేణిని దివాళా తీయించేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కుట్రలు చేస్తోందని మాజీమంత్రి కేటీఆర్ ఆరోపించారు. పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలో బీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సింగరేణి కార్మిక గర్జన పాల్గొన్న కేటీఆర్ కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలపై విమర్శలు గుప్పించారు. సింగరేణికి రావాల్సిన నైనీ బొగ్గుగనిలో వాటాలు కుదరక కుంభకోణాలు బయటపడ్డాయని పేర్కొన్నారు. 40 లక్షల టన్నుల బొగ్గు మాయమైందని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లినా పట్టించుకోకపోవడంపై మండిపడ్డారు. సింగరేణి కుంభకోణాల్లో కాంగ్రెస్, బీజేపీ కమీషన్లు పంచుకునేందుకు సంస్థను కొల్లగొడుతున్నారని ఆరోపణలు గుప్పించారు. సింగరేణికి బకాయిపడ్డ రూ.60 వేల కోట్లను ఎప్పుడిస్తారో చెప్పాలని డిమాండ్ కేటీఆర్ చేశారు.
కుంభకోణాలు వారే బయటపెట్టుకుంటున్నారు
సింగరేణిలో నైనీ కుంభకోణాన్ని అడ్డుకున్నట్లు మంత్రి కోమటిరెడ్డి చెప్పారని, కుంభకోణం అడ్డుకోవడం వల్ల ప్రభుత్వానికి రూ.30 వేల కోట్లు మిగిలాయని చెప్పారని కేటీఆర్ తెలిపారు. రేవంత్రెడ్డి మింగుదామనుకుంటే కోమటిరెడ్డి కాపాడారట అన పేర్కొన్నారు. వాటాలు కుదరక కుంభకోణాలు వారే బయటపెట్టుకుంటున్నారని, నైనీ స్కామ్ అనగానే వాటాలు కుదరక టెండర్లు రద్దు చేశారని, సైట్ విజిట్ సర్టిఫికెట్ రూల్ పేరిట రూ.10 వేల కోట్ల స్కామ్ జరిగిందని వెల్లడించారు. సోలార్, జిలెటిన్ స్టిక్స్తో పాటు మరో నాలుగైదు స్కామ్లు జరిగాయని, ఆధారాలతో కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డికి లేఖ రాశాం, గవర్నర్ను కలిశామని, సింగరేణి కార్మికుల జీవితాలు ఆగం చేస్తున్నారని విచారణ కోరామని పేర్కొన్నారు.
మంత్రి, ఎమ్మెల్యే ఇల్లు ముట్టడిస్తాం
సింగరేణి లాభాల్లో వాటాలను కొట్టేసింది కొడంగల్ కొండచిలువ అని, రెండేళ్లలో రూ.6,317 కోట్లు కాజేసి సింగరేణి అభివృద్ధి అంటూ డ్రామాలు ఆడుతున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. సింగరేణి కార్మికుల సొమ్ము దాచిపెట్టి దోచుకుంటోంది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అని, దసరా బోనస్ కూడా గులాబీ దండు గర్జిస్తేనే కార్మికులకు వస్తున్నాయని, బోనస్ ఇవ్వకపోతే సింగరేణి పరిధిలోని ప్రతి మంత్రి, ఎమ్మెల్యే ఇల్లు ముట్టడిస్తామని హెచ్చరించారు.
బొగ్గు లేని దామరచర్లలో ప్లాంటు ఎందుకు పెట్టారని సీఎం ప్రశ్నిస్తున్నారని, బొగ్గు లేని విజయవాడలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం థర్మల్ స్టేషన్ ఎందుకు పెట్టిందని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో ఉత్పత్తి కుప్పకూలవద్దని మరోచోట ఏర్పాటు చేస్తారని అన్నారు. సింగరేణికి మూడేళ్లుగా రూ.60 వేల కోట్ల బకాయిలు చెల్లించలేదని ఆరోపించారు. మూడేళ్లలో చేసిన రూ.4.5 లక్షల కోట్ల అప్పులను ఏం చేశారని ప్రశ్నించారు. దిల్లీలో రాహుల్ గాంధీకి మాత్రం నెలనెలా ఈఎంఐ కడుతున్నారని, రాహుల్ గాంధీకి కప్పం కట్టేందుకు పైసలుంటాయని సింగరేణి కోసం లేవా అని నిలదీశారు. మూసీలో రూ.1.5 లక్షల కోట్ల కుంభకోణానికి డబ్బులుంటాయని తెలిపారు.
"కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సింగరేణి సంస్థను చంపే యత్నం చేస్తోం. కమీషన్ల కోసం కొత్త ఓబీ మైన్ల పేరిట డ్రామాలు చేస్తున్నారు. సింగరేణితో ఫుట్బాల్ ఆడుతున్న రేవంత్రెడ్డి చరిత్రహీనుడిగా మిగులుతారు. సింగరేణి కుంభకోణాలపై బీజేపీ నేతలు ఎందుకు సీబీఐ విచారణ జరపట్లేదు. బీజేపీకి కమీషన్లు ముడుతున్నందుకు సిట్టింగ్ జడ్జితో విచారణ జరపట్లేదా?. రేవంత్రెడ్డితో లాలూచీ ఉందా బీజేపీ నేతలు సమాధానం చెప్పాలి. రేవంత్రెడ్డి ఏ స్కామ్ చేసినా కేంద్ర ప్రభుత్వం మౌనంగా చూస్తోంది. కాంగ్రెస్ వేధింపులు భరించలేక నాడు కోల్బెల్ట్ తుపాకులతో తిరగబడింది" - కేటీఆర్, మాజీ మంత్రి
ఇద్దరినీ వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదు
సింగరేణిలో దొంగలను పట్టుకోవాలని సీఎంకు కిషన్రెడ్డి లేఖ రాశారని, ఒకరికొకరు కాపాడుకుని కమీషన్ల పంపకానికి సింగరేణిని కొల్లగొడుతున్నారని విమర్శించారు. బీజేపీ, కాంగ్రెస్ దొందూ దొందే అని ఇద్దరినీ వదిలిపెట్టే సమస్యే లేదని స్పష్టం చేశారు.
యూనిట్ విద్యుదుత్పత్తికి రూ.5.61 - సింగరేణి థర్మల్ ప్లాంటు నిర్మాణ వ్యయం భారీగా పెంపు
సింగరేణి చరిత్రలో మరో మైలురాయి - నైనీ గని నుంచి తొలి బొగ్గు రైల్వే వ్యాగన్