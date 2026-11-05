చెన్నైలో వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె వివాహం - హాజరైన కేటీఆర్, వైఎస్ జగన్, జోసెఫ్ విజయ్
KTR Attended YS Anil Reddy Daughter Wedding : చెన్నైలో జరిగిన వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె శ్రేయ వివాహ వేడుకకు కేటీఆర్, వైఎస్ జగన్, జోసెఫ్ విజయ్ హాజరయ్యారు. వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.
Published : November 5, 2026 at 10:27 PM IST
చెన్నైలోని లీలా ప్యాలెస్ హోటల్లో జరిగిన వైఎస్ అనిల్ రెడ్డి కుమార్తె శ్రేయ వివాహ వేడుకకు బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ దంపతులు హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులు శ్రేయ, ఉజ్వల్లను కేటీఆర్, ఆయన సతీమణి కల్వకుంట్ల శైలిమ ఆశీర్వదించి, హృదయపూర్వక వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. నూతన దంపతులు సుఖసంతోషాలతో, ఆనందమయమైన దాంపత్య జీవితాన్ని గడపాలని ఆకాంక్షించారు.
ఈ వివాహ వేడుకలో వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు, ఏపీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, ఆయన సతీమణి వైఎస్ భారతి తమిళనాడు సీఎం జోసెఫ్ విజయ్, ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త గౌతమ్ అదానీ, వైఎస్ విజయమ్మతో పాటు పలువురు రాజకీయ, వ్యాపార రంగ ప్రముఖులు, కుటుంబ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. అనంతరం నూతన వధూవరులకు వివాహ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.