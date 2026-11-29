దక్షిణానికి లాభం జరిగే డీలిమిటేషన్ను కాంగ్రెస్ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుంది : కేటీఆర్
KTR On Delimitation: దక్షిణాది ప్రాతినిథ్యాన్ని కొనసాగించే డీలిమిటేషన్ ప్రజల విజయమన్న కేటీఆర్, జనాభా నియంత్రణలో ముందున్న రాష్ట్రాలకు శిక్షపడొద్దని తెలిపారు. దక్షిణానికి లాభం జరిగే ఈ డీలిమిటేషన్ను కాంగ్రెస్ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుందని ప్రశ్నించారు.
Published : November 29, 2026 at 2:37 PM IST
డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు దక్షిణాదిలోని పలు పార్టీలు మద్దతు తెలుపుతుండగా, కాంగ్రెస్ పార్టీ మాత్రం ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుందో చెప్పాలని బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాలు, తెలంగాణ ప్రయోజనాలను కాపాడే డీలిమిటేషన్ బిల్లును స్వాగతిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. జనాభా పెరుగుదల ప్రాతిపదిక కాకుండా తీసుకువస్తున్న తొలి డీలిమిటేషన్ అని అభివర్ణించిన ఆయన, ఇది దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రజల విజయంగా పేర్కొన్నారు.
బీఆర్ఎస్ పోరాటం, దక్షిణాది ఐక్య ఉద్యమం
జనాభా నియంత్రణలో ముందున్న రాష్ట్రాలకు శిక్ష పడకూడదనే దక్షిణాది రాష్ట్రాల 24 శాతం ప్రాతినిథ్యం కొనసాగాలని బీఆర్ఎస్ 4 ఏళ్లుగా ఒకే వాదన కొనసాగిస్తుందని, అందుకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న డీలిమిటేషన్ బిల్లును పార్లమెంటులో వ్యతిరేకించినట్లు కేటీఆర్ గుర్తు చేశారు. డీలిమిటేషన్పై బీఆర్ఎస్ పోరాటం, దక్షిణాది ఐక్య ఉద్యమం ఫలించాయని పేర్కొన్నారు.
కాంగ్రెస్ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తోంది?
ప్రస్తుత డీలిమిటేషన్ ద్వారా తెలంగాణకు అసెంబ్లీ స్థానాలు 180, లోక్సభ స్థానాలు 26కు పెరిగే అవకాశం ఉందని కేటీఆర్ తెలిపారు. తెలంగాణకు, దక్షిణానికి లాభం జరిగే ఈ డీలిమిటేషన్ను కాంగ్రెస్ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తుందన్న కేటీఆర్, ఆ పార్టీ తిరిగి జనాభా ప్రాతిపదికన డీలిమిటేషన్ జరగాలని కోరుకుంటుందా? అని ప్రశ్నించారు. కాంగ్రెస్ చూపించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను స్పష్టం చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
డీలిమిటేషన్ పారదర్శకంగా, అన్ని పార్టీల భాగస్వామ్యంతో జరగాలి. కాంగ్రెస్ తన వైఖరిని స్పష్టం చేయాలి. తెలంగాణ, దక్షిణాదికి లాభం జరిగే డీలిమిటేషన్ను కాంగ్రెస్ ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తోంది? కాంగ్రెస్ తిరిగి జనాభా ప్రాతిపదికన డీలిమిటేషన్ జరగాలని కోరుకుంటోందా? తద్వారా దక్షిణాదికి, తెలంగాణకు తీవ్ర నష్టం జరగదా? కాంగ్రెస్ చూపించే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను స్పష్టం చేయాలి." - కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు
అమిత్ షా పిలుపు
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా భావిస్తున్న డీలిమిటేషన్ బిల్లును ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అధ్యక్షతన సేవాతీర్థ్లో శనివారం జరిగిన కేబినెట్ భేటీలో ఆమోద ముద్ర పడింది. అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ 50 శాతం సీట్లు పెంచి, ఆ సంఖ్య 2051 వరకు కొనసాగేలా ప్రతిపాదించిన సవరణకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. ఈ బిల్లుకు దక్షిణాదిలోని పలు పార్టీలు మద్దతు ప్రకటించాయి. రాష్ట్రాల్లో లోక్సభ సీట్లను 50 శాతం పెంచేందుకు ఉద్దేశించిన 132వ రాజ్యాంగ సవరణ బిల్లుకు అన్ని పార్టీలు మద్దతు ఇవ్వాలని అమిత్ షా ఎక్స్ వేదికగా కోరారు.
मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा 132वें संविधान संशोधन विधेयक को दी गई मंजूरी देश के सभी राज्यों में जनप्रतिनिधित्व बढ़ाने व शासन को जनता के और करीब लाने का बहुत बड़ा कदम है। साथ ही, इसमें अनुच्छेद 170(1) में संशोधन कर राज्य विधानसभाओं की सीटों की अधिकतम सीमा 500 से बढ़ाकर लगभग 650 करने का प्रस्ताव भी है। इस प्रावधान से उत्तर प्रदेश अविभाजित रहते हुए विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व बढ़ा सकेगा। साथ ही, महिलाओं को मिलने वाले एक-तिहाई आरक्षण से प्रदेश की महिलाओं को अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व मिलेगा। अधिक जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्रों की प्राथमिकताएँ सदन में रख सकेंगे। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुरूप योजनाएँ बनाने, विकास को गति देने में मदद मिलेगी। यह निर्णय उत्तर प्रदेश में सुशासन व जनभागीदारी, दोनों को और अधिक मजबूती देगा। उत्तर प्रदेश के सभी दलों को इस ऐतिहासिक विधेयक का स्वागत और समर्थन करना चाहिए।— Amit Shah (@AmitShah) November 28, 2026
50 శాతం పెంచితే ఓకే - డీలిమిటేషన్ బిల్లుకు బీఆర్ఎస్ మద్దతు
డీలిమిటేషన్ బిల్లుపై కాంగ్రెస్ కసరత్తు- రంగంలోకి ఖర్గే, సోనియా, రాహుల్- స్టాలిన్, శరద్ పవార్తో భేటీ!