ETV Bharat / state

ఫార్ములా-ఈ కార్ రేసింగ్ నిధుల మళ్లింపు కేసు - నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరైన కేటీఆర్

హైదరాబాద్‌ : నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరైన కేటీఆర్ - ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసు కేసులో ఏ-1గా ఉన్న కేటీఆర్ - ఫార్ములా ఈ-కార్‌ రేసు కేసులో ఇప్పటికే ఛార్జ్‌షీట్ దాఖలు చేసిన ఏసీబీ

KTR Appears in Nampally Court
KTR Appears in Nampally Court (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 31, 2026 at 10:23 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

KTR Appears in Nampally Court : ఫార్ములా-ఈ కార్ రేసింగ్ నిధుల మళ్లింపు కేసులో బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నాంపల్లి ప్రత్యేక ఏసీబీ కోర్టు విచారణకు హాజరయ్యారు. బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో హెచ్​ఎండీఏ నిధుల నుంచి దాదాపు రూ.55 కోట్లను ఆర్బీఐ, కేబినెట్ ఆమోదం లేకుండా విదేశీ సంస్థకు బదిలీ చేశారనే కేసులో ఏసీబీ ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసింది. ఈ ఛార్జిషీట్‌లో కేటీఆర్​ను ఏ-1గా, ఐఏఎస్ అధికారి అర్వింద్‌ కుమార్‌ను ఏ-2గా, మాజీ చీఫ్ ఇంజినీర్ బీఎల్​ఎన్​ రెడ్డిని ఏ-3గా చేర్చింది. ఛార్జ్‌షీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు, నిందితులకు సమన్లు జారీ చేయడంతో కేటీఆర్​ నేడు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో నాంపల్లి కోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు.

TAGGED:

FORMULA E CAR RACE CASE
ఫార్ములా ఈ కార్ రేసింగ్​ కేసు
KTR APPEARS IN NAMPALLY COURT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.