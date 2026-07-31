ఫార్ములా-ఈ కార్ రేసింగ్ నిధుల మళ్లింపు కేసు - నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరైన కేటీఆర్
హైదరాబాద్ : నాంపల్లి కోర్టుకు హాజరైన కేటీఆర్ - ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసు కేసులో ఏ-1గా ఉన్న కేటీఆర్ - ఫార్ములా ఈ-కార్ రేసు కేసులో ఇప్పటికే ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఏసీబీ
Published : July 31, 2026 at 10:23 AM IST
KTR Appears in Nampally Court : ఫార్ములా-ఈ కార్ రేసింగ్ నిధుల మళ్లింపు కేసులో బీఆర్ఎస్ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నాంపల్లి ప్రత్యేక ఏసీబీ కోర్టు విచారణకు హాజరయ్యారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో హెచ్ఎండీఏ నిధుల నుంచి దాదాపు రూ.55 కోట్లను ఆర్బీఐ, కేబినెట్ ఆమోదం లేకుండా విదేశీ సంస్థకు బదిలీ చేశారనే కేసులో ఏసీబీ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది. ఈ ఛార్జిషీట్లో కేటీఆర్ను ఏ-1గా, ఐఏఎస్ అధికారి అర్వింద్ కుమార్ను ఏ-2గా, మాజీ చీఫ్ ఇంజినీర్ బీఎల్ఎన్ రెడ్డిని ఏ-3గా చేర్చింది. ఛార్జ్షీట్ను పరిగణనలోకి తీసుకున్న కోర్టు, నిందితులకు సమన్లు జారీ చేయడంతో కేటీఆర్ నేడు విచారణకు హాజరయ్యారు. ఈ నేపథ్యంలో నాంపల్లి కోర్టు పరిసర ప్రాంతాల్లో పోలీసులు పటిష్ఠ భద్రత ఏర్పాట్లు చేశారు.