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ఫార్ములా-ఈ రేస్ కేసు - ఏసీబీ విచారణకు హాజరైన కేటీఆర్

ఫార్ములా-ఈ రేస్ కేసులో మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ నాంపల్లి ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో విచారణకు హాజరయ్యారు. కేటీఆర్‌తో పాటు మరో ముగ్గురు నిందితులు కూడా విచారణకు వచ్చారు.

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మాజీ మంత్రి కేటీఆర్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 10:55 AM IST

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KTR Appears Before Nampally Acb Special Court : ఫార్ములా-ఈ రేస్ కేసులో మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ నాంపల్లి ఏసీబీ ప్రత్యేక కోర్టులో విచారణకు హాజరయ్యారు. కేటీఆర్‌తో పాటు మరో ముగ్గురు నిందితులు కూడా విచారణకు వచ్చారు. ఫార్ములా-ఈ రేస్ నిర్వహణకు సంబంధించి హెచ్‌ఎండీఏ నుంచి సుమారు రూ.55 కోట్లను విదేశీ సంస్థలకు బదిలీ చేయడంపై ఏసీబీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

ఆర్థిక విధివిధానాలు పాటించలేదు

అవసరమైన అనుమతులు, ఆర్థిక విధివిధానాలు పాటించలేదని ఏసీబీ పేర్కొంది. ఏసీబీ ఛార్జిషీట్‌ను పరిగణనలోకి తీసుకొని నిందితులకు కోర్టు సమన్లు జారీ చేసింది. ఫార్ములా-ఈ రేసు కేసులో ఏ-1గా కేటీఆర్, ఏ-2గా ఐఏఎస్ అర్వింద్‌ కుమార్, ఏ-3గా హెచ్‌ఎండీఏ మాజీ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ బి.ఎల్.ఎన్‌.రెడ్డి, ఏ-4గా స్పోర్ట్స్ కన్సల్టెంట్ కిరణ్‌ మల్లేశ్వరరావు ఉన్నారు. వ్యక్తిగత కారణాలతో గత విచారణకు కేటీఆర్ గైర్హాజరయ్యారు.

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KTR IN NAMPALLY ACB SPECIAL COURT
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BHARAT RASHTRA SAMITHI
ARVIND KUMAR IAS
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